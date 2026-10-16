Aeroportul Internațional Timișoara se închide temporar în noiembrie 2026. Zborurile vor fi transferate la Arad

Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” va suspenda temporar operațiunile de aterizare și decolare în luna noiembrie 2026, din cauza unor lucrări de reparații la pistă. Restricțiile vor fi aplicate timp de aproape trei săptămâni, iar majoritatea curselor aeriene vor fi transferate pe Aeroportul Internațional Arad. Companiile Wizz Air și TAROM au anunțat modificări ale programului de zbor, astfel că pasagerii care au cumpărat deja bilete trebuie să verifice informațiile actualizate privind călătoriile.

Activitatea de pe pista Aeroportului Internațional Timișoara va fi întreruptă în perioada 2-22 noiembrie 2026. Restricțiile vor intra în vigoare luni, 2 noiembrie, la ora 08:00, și vor fi ridicate duminică, 22 noiembrie, la ora 21:00.

Decizia privind suspendarea temporară a operațiunilor aeriene a fost comunicată încă din luna iulie, astfel încât companiile aeriene să aibă suficient timp pentru a-și reorganiza cursele și pentru a adapta programul zborurilor.

Pe 15 octombrie, compania Wizz Air a prezentat modificările care vor fi aplicate zborurilor sale în perioada în care pista aeroportului din Timișoara va fi indisponibilă.

Închiderea temporară este necesară pentru efectuarea unor lucrări de reparații la pista de aterizare și decolare. Intervențiile programate nu permit desfășurarea traficului aerian în condiții normale, motiv pentru care infrastructura va fi indisponibilă pe întreaga durată a lucrărilor.

Reprezentanții aeroportului au explicat că reparațiile urmăresc menținerea standardelor de siguranță și îmbunătățirea condițiilor în care sunt desfășurate operațiunile aeriene.

Lucrările vizează infrastructura utilizată de aeronave și au ca obiectiv asigurarea unor condiții corespunzătoare de exploatare pe termen mediu și lung.

Compania Wizz Air va transfera temporar majoritatea curselor programate de pe Aeroportul Internațional Timișoara pe Aeroportul Internațional Arad.

Măsura va fi aplicată în perioada 2-22 noiembrie 2026, cât timp pista aeroportului timișorean va fi închisă pentru reparații.

Potrivit comunicatului transmis de companie pe 15 octombrie, operatorul aerian va continua să asigure legăturile internaționale pentru pasagerii din Timișoara și din localitățile învecinate, folosind infrastructura aeroportului din Arad.

Modificările au fost deja introduse în sistemul de rezervări al Wizz Air.

Pasagerii ale căror călătorii sunt afectate de transferul curselor au fost informați cu privire la noul program de zbor și la alternativele disponibile.

Totuși, există câteva excepții importante în prima și în ultima zi a perioadei de restricții, când anumite curse vor utiliza aeroporturi diferite pentru plecare și sosire.

Pe 2 noiembrie 2026, în prima zi a restricțiilor, aeronavele care operează cursele către Dortmund și Memmingen, cunoscut și ca München Vest, vor decola de pe Aeroportul Internațional Timișoara.

În schimb, zborurile de întoarcere aferente acestor curse vor ateriza pe Aeroportul Internațional Arad.

O altă situație specială este programată pentru 22 noiembrie 2026, ultima zi în care vor fi aplicate restricțiile.

La această dată, aeronavele care sosesc din Roma Fiumicino și Bari vor ateriza pe Aeroportul Internațional Timișoara.

Celelalte curse Wizz Air programate pentru 22 noiembrie vor utiliza Aeroportul Internațional Arad atât pentru plecări, cât și pentru sosiri.

Aceste excepții sunt importante pentru persoanele care au achiziționat bilete dus-întors, deoarece aeroportul de plecare poate fi diferit de cel pe care vor ateriza la revenirea în România.

Din acest motiv, călătorii trebuie să consulte cu atenție informațiile actualizate din rezervările lor și să verifice separat detaliile fiecărui zbor.

Compania TAROM va modifica, la rândul său, programul operațiunilor aeriene în perioada în care pista Aeroportului Internațional Timișoara va fi închisă.

Operatorul național a confirmat transferul unor curse pe Aeroportul Internațional Arad.

Astfel, zborurile RO 601/RO 602 și RO 607/RO 608 vor continua să fie operate de pe aeroportul arădean pe durata restricțiilor de la Timișoara.

Aeroportul Internațional Arad a inclus în programul său de operare și curse aparținând altor companii aeriene.

Printre operatorii ale căror zboruri au fost incluse în program se numără și HiSky.

Prin reorganizarea activității, aeroportul din Arad va prelua o parte importantă a traficului aerian care, în mod obișnuit, este deservit de Aeroportul Internațional Timișoara.

Persoanele care au programate călătorii în perioada 2-22 noiembrie 2026 trebuie să verifice cu atenție informațiile referitoare la zborurile rezervate.

În primul rând, este necesară confirmarea aeroportului de plecare și a celui de sosire, deoarece o parte dintre curse vor fi transferate de la Timișoara la Arad.

De asemenea, pasagerii trebuie să urmărească eventualele modificări ale orelor de decolare și aterizare.

În cazul companiei Wizz Air, persoanele care au cumpărat bilete direct de pe platforma operatorului trebuie să consulte mesajele primite prin e-mail și să confirme modificările comunicate.

Pentru rezervările efectuate prin agenții de turism sau prin platforme intermediare, pasagerii trebuie să solicite informațiile actualizate furnizorului prin intermediul căruia au achiziționat biletele.

Verificarea acestor detalii este importantă mai ales pentru evitarea situațiilor în care călătorii se prezintă la Aeroportul Internațional Timișoara, deși zborul lor a fost transferat pe Aeroportul Internațional Arad.

Pasagerilor li se recomandă să consulte toate informațiile privind călătoria înainte de a porni spre aeroport și să urmărească mesajele transmise de compania aeriană.

Conform calendarului anunțat, pista Aeroportului Internațional Timișoara „Traian Vuia” va rămâne închisă începând cu 2 noiembrie 2026, ora 08:00, până pe 22 noiembrie 2026, ora 21:00.

Pe parcursul acestui interval, companiile aeriene vor reorganiza zborurile afectate de lucrările de reparații, majoritatea curselor urmând să fie transferate pe Aeroportul Internațional Arad.

Reluarea operațiunilor de aterizare și decolare la Timișoara este prevăzută după încheierea perioadei de restricții.

Până atunci, pasagerii care au bilete pentru intervalul menționat trebuie să urmărească informațiile comunicate de operatorii aerieni, pentru a se asigura că se prezintă la aeroportul corect și respectă programul actualizat al zborurilor.