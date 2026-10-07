TAROM anunță probleme la cumpărarea biletelor online. Ce trebuie să știe pasagerii în următoarele zile

TAROM avertizează că pasagerii pot întâmpina temporar probleme atunci când încearcă să cumpere bilete prin intermediul site-ului companiei. Disponibilitatea locurilor, în special pe cursele internaționale, poate să nu corespundă în timp real situației din sistemul de rezervări. Compania precizează că dificultățile sunt generate de lucrările de actualizare a website-ului și de verificarea sistemelor, în timp ce zborurile se desfășoară normal.

TAROM desfășoară în această perioadă lucrări asupra website-ului și verificări ale sistemelor de rezervări, intervenții care pot afecta temporar procesul de cumpărare a biletelor și modul în care sunt afișate locurile disponibile, mai ales în cazul curselor internaționale.

Operatorul aerian a precizat, în contextul informațiilor apărute în spațiul public, că aceste intervenții nu afectează programul curselor și nici desfășurarea operațiunilor de zbor.

„În această perioadă, compania efectuează lucrări de actualizare a website-ului și de verificare a sistemelor de rezervări”, transmite TAROM într-un comunicat emis marți, 6 octombrie 2026.

Pasagerii trebuie să țină cont că, în următoarele zile, procesul de cumpărare a biletelor poate fi afectat temporar, iar informațiile privind locurile disponibile afișate pe site-ul companiei pot să nu coincidă în fiecare moment cu datele existente în sistemul de rezervări.

Potrivit TAROM, astfel de diferențe pot apărea „în special în cazul zborurilor internaționale”.

În aceste condiții, compania le recomandă persoanelor care întâmpină dificultăți atunci când fac o rezervare sau încearcă să cumpere un bilet să solicite direct sprijinul operatorului aerian.

„Pasagerii care întâmpină astfel de dificultăți sunt rugați să contacteze Call Center TAROM pentru verificarea directă a locurilor disponibile și asistență în efectuarea rezervării și achiziției biletelor”, se arată în comunicat.

Călătorii care nu reușesc să finalizeze achiziția unui bilet pe site sau care vor să verifice dacă mai există locuri disponibile pentru o anumită cursă pot apela direct Call Center-ul TAROM.

Numerele de telefon puse la dispoziția pasagerilor sunt:

(004) 021 9978

(004) 0800 500 131

(004) 0371 529 000

Pentru solicitări transmise în scris, compania poate fi contactată și la următoarele adrese de e-mail:

TAROM precizează că lucrează pentru finalizarea actualizărilor „în cel mai scurt timp”.

Lucrările realizate asupra website-ului și verificările sistemelor de rezervări nu afectează operarea curselor TAROM, compania precizând că zborurile continuă să se desfășoare în condiții normale.

Problemele semnalate sunt temporare și vizează cumpărarea online a biletelor, precum și afișarea disponibilității locurilor în sistemul online. Situația poate fi întâlnită în special în cazul curselor internaționale.

Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM funcționează din anul 1954 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

Operatorul aerian român este membru al Alianței SkyTeam din 25 iunie 2010 și dispune de o flotă formată din 14 aeronave. Portofoliul companiei cuprinde peste 50 de destinații, operate fie cu aeronave proprii, fie prin intermediul partenerilor săi code share.

TAROM este, de asemenea, membră a Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA) din anul 1993.