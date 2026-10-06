Lovitură pentru „Hawaii-ul Europei”. Peste 100.000 de turiști au dispărut în doar câteva luni
SURSA FOTO: Dreamstime - Insulele Azore
Azore, arhipelagul portughez supranumit tot mai des „Hawaii-ul Europei”, a înregistrat o scădere de peste 100.000 de pasageri în numai câteva luni. Situația a apărut după retragerea Ryanair, compania low-cost care opera zboruri către insule încă din 2015. Ultima cursă a transportatorului aerian către Azore a avut loc pe 28 martie. Pentru o parte dintre turiști, călătoria presupune acum o escală în Portugalia continentală.
Azore a pierdut peste 100.000 de pasageri după retragerea Ryanair
Traficul aerian către Azore a fost afectat după ce Ryanair a renunțat la toate zborurile pe care le opera către arhipelag, inclusiv la o serie de rute din Marea Britanie. Compania aeriană low-cost asigura astfel de curse încă din 2015, înainte de a efectua ultimul zbor către destinația portugheză pe 28 martie.
Retragerea Ryanair a redus opțiunile disponibile pentru pasagerii britanici. British Airways a rămas singura companie britanică ce operează zboruri către insule, în timp ce conexiunile europene sunt asigurate și de TAP și Azores Airlines, potrivit The Sun.
Turiștii pot ajunge în arhipelag prin Portugalia continentală
Cele mai multe dintre zborurile rămase către Azore au ca punct de plecare Portugalia continentală, ceea ce poate însemna o călătorie mai complicată pentru turiștii care anterior aveau acces la curse directe.
În lipsa unei legături directe convenabile, călătorii pot zbura mai întâi către Portugalia continentală, iar de acolo să continue spre insule. Lisabona și Faro sunt două dintre punctele prin care poate fi realizată conexiunea către arhipelag.
Ryanair a invocat taxele aeroportuare și taxele de mediu din Europa
Decizia de eliminare a curselor către Azore a fost justificată de Ryanair prin costurile asociate operării zborurilor. Compania a indicat taxele aeroportuare, dar și taxele de mediu aplicate în Europa printre motivele care au dus la anularea rutelor.
Efectele retragerii se observă deja în statisticile privind traficul de pasageri. Potrivit Serviciului Regional de Statistică din Azore (SREA), între lunile aprilie și august, numărul pasagerilor sosiți pe aeroportul insulei a scăzut cu 103.766.
Azore ar putea pierde până la 391.000 de înnoptări într-un an
Reducerea numărului de pasageri generează îngrijorări și în privința impactului pe termen mai lung asupra turismului local. Există temeri că scăderea ar putea continua, iar unele estimări indică o pierdere de până la „391.000 de înnoptări” anual.
Azore reprezintă o regiune autonomă a Portugaliei și formează un arhipelag aflat în mijlocul Oceanului Atlantic. Datorită reliefului său spectaculos, destinația este comparată tot mai frecvent cu Hawaii.
Peisajele vulcanice au adus insulelor comparația cu Hawaii
Atracția turistică a arhipelagului este legată în mare măsură de peisajele naturale, în care relieful vulcanic se combină cu vegetația abundentă. Insulele au plaje cu ape limpezi, lacuri formate în cratere vulcanice, cascade și întinse zone acoperite de vegetație luxuriantă.
São Miguel, cea mai mare dintre insulele arhipelagului, este cunoscută pentru calderele sale cu lacuri, dar și pentru plantația de ceai Gorreana. Pe insula Pico se află muntele Pico, care atinge o altitudine de 2.351 de metri, precum și podgorii delimitate și protejate de ziduri construite din piatră.
O vacanță în Azore poate costa mai puțin decât una în Hawaii
Comparația dintre Azore și Hawaii nu se limitează la caracteristicile peisajului, cele două destinații având însă diferențe importante în privința costurilor unei vacanțe. Spre deosebire de cunoscuta destinație insulară din Pacific, un sejur în arhipelagul portughez poate fi considerabil mai accesibil, potrivit presei internaționale.
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