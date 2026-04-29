Într-un context marcat de volatilitate în industria aviatică, tot mai multe costuri sunt transferate către consumatori, inclusiv prin taxe suplimentare care reflectă fluctuațiile prețului combustibilului. Percepția generală este că biletele de avion se scumpesc constant și că momentul achiziției trebuie ales cu grijă. Datele arată însă o realitate diferită: în 52% dintre cazuri, prețul biletelor scade după rezervare, iar diferența medie este de 45€.

Pornind de la această dinamică a pieței, Vola lansează un serviciu de protecție post-achiziție care monitorizează automat și gratuit evoluția prețului și returnează diferența dacă acesta scade.

Astfel, momentul cumpărării nu mai este o decizie riscantă, iar utilizatorii nu mai trebuie să anticipeze mișcările pieței. Dacă prețul biletului scade după rezervare, diferența este returnată sub formă de voucher, transformând o potențială pierdere într-un beneficiu direct pentru client.

Până de curând, volatilitatea prețului biletelor de avion și complexitatea sistemului de pricing făcea produsul imposibil de aplicat în airline. Totuși, echipa Vola a reușit să gândească un sistem prin care clienții să poată fi recompensați în cazul în care prețul biletului de avion deja achiziționat, scade.

„Pentru un călător, momentul în care cumperi biletul a fost mereu o decizie cu un semn de întrebare în spate. Cumperi acum sau mai aștepți? O să scadă sau o să crească? Am strâns date timp de 2 ani și ce vedem e că în mai mult de jumătate din cazuri prețul continuă să scadă după rezervare. Asta înseamnă că milioane de călători au plătit mai mult decât ar fi trebuit către companiile aeriene, fără să știe și fără să poată face ceva. Timpul incertitudinii și al anxietății legate de prețuri a trecut. Lansăm în premieră europeană un serviciu care face ca momentul în care cumperi biletul să nu mai conteze: dacă prețul scade după rezervare, diferența vine înapoi la tine”, a declarat Claudia Tocilă, Vola.ro.

Pentru majoritatea călătorilor, achiziția unui bilet de avion vine cu o doză semnificativă de incertitudine, amplificată în perioadele de instabilitate globală. Deși percepția generală este că prețurile cresc constant după ce ai cumpărat, datele interne Vola arată o realitate mai complexă: piața continuă să se miște în ambele direcții, iar scăderile sunt mai frecvente decât s-ar crede.

Până în prezent, aceste variații de preț nu generau niciun beneficiu pentru client, diferența fiind absorbită de companiile aeriene sau de dinamica pieței. Prin introducerea noului serviciu, Vola transformă aceste fluctuații într-un avantaj direct pentru utilizatori, repoziționând momentul achiziției dintr-o decizie riscantă într-una protejată.

Serviciul este integrat direct în procesul de rezervare pentru userii Upgrade din aplicația GoVola și poate fi activat gratuit înainte de finalizarea achiziției. Odată selectat, acesta monitorizează zilnic prețul biletului de avion, din momentul plății și până la data plecării.

De fiecare dată când prețul scade cu minimum 5€, utilizatorul primește o notificare prin email. La finalul călătoriei, calculăm cea mai mare diferență de preț înregistrată înainte de plecare și o returnăm sub formă de voucher pentru următoarea rezervare.

Procesul este complet automat, eliminând nevoia utilizatorilor de a urmări manual evoluția tarifelor sau de a încerca să anticipeze mișcările pieței.

Lansarea acestui serviciu vine ca răspuns la una dintre cele mai frecvente întrebări din rândul călătorilor: „am cumpărat la momentul potrivit?”. Într-un context în care prețurile sunt influențate de factori externi imprevizibili, această întrebare devine tot mai greu de clarificat. Prin această lansare, Vola devine primul OTA european care transformă volatilitatea prețurilor dintr-un risc pentru client într-un avantaj.

Iată un tabel sintetic pe care îl poți adăuga la finalul articolului, construit pentru claritate și valoare informativă (EEAT):