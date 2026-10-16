Românii cu repartitoare pe calorifere trebuie să fie atenți la aceste greșeli. Cum pot evita facturile mari la încălzire în iarna 2026–2027

Românii care locuiesc în apartamente dotate cu repartitoare de căldură își pot reduce cheltuielile cu încălzirea în sezonul rece 2026–2027 prin reglarea corespunzătoare a caloriferelor. Specialiștii recomandă verificarea instalațiilor și adaptarea temperaturii în funcție de utilizarea fiecărei camere. În același timp, proprietarii trebuie să țină cont de modificările legislative din 2026 privind montarea și modernizarea repartitoarelor.

Pregătirea instalației de încălzire înainte de venirea temperaturilor scăzute poate influența consumul de energie termică din apartamente. Potrivit recomandărilor, proprietarii ar trebui să verifice funcționarea caloriferelor și să stabilească temperaturile în funcție de programul zilnic.

Reglarea robinetelor termostatice permite controlul temperaturii în fiecare încăpere. Aceste dispozitive modifică debitul agentului termic care circulă prin calorifer, în funcție de temperatura aerului din cameră și de valoarea selectată.

În locuințele în care sunt instalate repartitoare, consumul individual este determinat printr-un sistem de calcul care utilizează valorile înregistrate de dispozitive. Repartitoarele nu măsoară direct energia termică în kilowați-oră, ci furnizează date utilizate la repartizarea costurilor între apartamente.

Temperatura din locuință poate fi adaptată în funcție de activitățile desfășurate și de perioadele în care camerele sunt ocupate.

Pentru încăperile utilizate în timpul zilei, precum sufrageria, o temperatură de aproximativ 20–21 de grade Celsius poate asigura confortul termic. În dormitoare, temperatura poate fi redusă pe timpul nopții la aproximativ 17–18 grade Celsius, în funcție de preferințele și nevoile fiecăruia.

În cazul robinetelor termostatice obișnuite, poziția 3 corespunde, în general, unei temperaturi de aproximativ 20 de grade Celsius. Valorile diferă însă în funcție de modelul dispozitivului, astfel că proprietarii trebuie să consulte indicațiile producătorului.

Reducerea moderată a temperaturii atunci când locuința nu este ocupată poate contribui la limitarea consumului. Economiile depind de durata absenței, de izolația apartamentului și de caracteristicile instalației de încălzire.

Una dintre greșelile frecvente este menținerea unei temperaturi ridicate în încăperile care nu sunt utilizate. În aceste condiții, instalația continuă să furnizeze căldură fără ca aceasta să fie necesară pentru confortul locatarilor.

O altă problemă apare atunci când ferestrele sunt lăsate întredeschise pentru perioade îndelungate, în timp ce caloriferele funcționează. Aerul rece poate determina robinetul termostatic să permită un debit mai mare de agent termic pentru menținerea temperaturii selectate.

Pentru aerisire, este recomandată deschiderea completă a ferestrelor pentru o perioadă scurtă, de aproximativ 5–10 minute, cu robinetul termostatic închis temporar. După închiderea ferestrelor, temperatura poate fi readusă la valoarea dorită.

De asemenea, caloriferele nu ar trebui acoperite cu perdele groase, draperii sau mobilier. Obiectele amplasate în fața acestora pot împiedica circulația aerului cald și pot afecta distribuția temperaturii în încăpere.

Uscarea hainelor direct pe calorifere poate reduce eficiența transferului de căldură către aerul din cameră.

Înaintea sezonului rece, proprietarii ar trebui să verifice dacă radiatoarele se încălzesc uniform și dacă robinetele funcționează corespunzător.

Prezența aerului în instalație poate fi semnalată de zgomote neobișnuite sau de situațiile în care partea superioară a caloriferului rămâne rece, deși partea inferioară este caldă. În asemenea cazuri, poate fi necesară aerisirea radiatorului, conform procedurilor aplicabile instalației.

Pentru apartamentele cu repartitoare, este importantă și verificarea integrității dispozitivelor și a sigiliilor. Eventualele deteriorări trebuie comunicate administratorului sau firmei responsabile de exploatarea sistemului.

Potrivit recomandărilor privind reglarea instalațiilor, adaptarea temperaturii poate conduce, în anumite condiții, la economii estimate la 10–20%. Procentul nu este însă garantat și depinde de consumul inițial, de condițiile termice ale clădirii și de modul de calcul al cheltuielilor.

Pe lângă recomandările privind reducerea consumului, proprietarii apartamentelor racordate la sistemele centralizate de încălzire trebuie să țină cont de modificările legislative adoptate în august 2026.

Legea nr. 168/2026 a modificat Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și a stabilit data de 31 decembrie 2030 ca termen pentru individualizarea consumului de energie termică în condominii.

Obligația se referă la imobilele racordate la sistemele centralizate de alimentare cu energie termică și nu presupune automat montarea repartitoarelor în toate apartamentele din România.

În clădirile unde instalația permite, individualizarea consumului se realizează prin contoare individuale. Dacă această soluție nu este posibilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din perspectiva costurilor, legislația prevede utilizarea repartitoarelor individuale.

În blocurile cu distribuție verticală a agentului termic, unde coloanele traversează mai multe apartamente, repartitoarele montate pe calorifere reprezintă una dintre soluțiile utilizate pentru calcularea consumului individual.

Pentru repartitoarele deja instalate există un termen distinct. Potrivit informațiilor publicate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), dispozitivele care nu permit citirea de la distanță trebuie modernizate sau înlocuite până la 1 ianuarie 2027.

Sunt prevăzute excepții în situațiile în care asociațiile de proprietari demonstrează, potrivit condițiilor legale, că investiția nu este rentabilă.

Astfel, termenul din 2030 privește individualizarea consumului, în timp ce data de 1 ianuarie 2027 se referă la modernizarea anumitor echipamente deja montate.

Operațiunile de instalare, întreținere și exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor trebuie efectuate de firme autorizate de ANRE.

În apartamentele dotate cu repartitoare, închiderea caloriferelor nu înseamnă automat eliminarea tuturor cheltuielilor cu încălzirea.

Potrivit metodologiei ANRE, consumul total al imobilului include atât energia termică repartizată individual, cât și consumul aferent instalațiilor și spațiilor comune.

În această categorie intră căldura degajată de conductele și coloanele de distribuție, precum și energia utilizată pentru încălzirea spațiilor comune, în condițiile prevăzute de regulament.

Costurile aferente consumului comun sunt distribuite proprietarilor potrivit regulilor aplicabile condominiului, inclusiv în situațiile în care unele calorifere sunt închise sau anumite apartamente sunt deconectate de la sistemul centralizat.

Prin urmare, reglarea corespunzătoare a caloriferelor poate influența partea individuală a consumului, dar nu elimină obligația de plată a cotei aferente instalațiilor comune.