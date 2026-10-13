Anunț pentru bucureștenii care depind de sistemul centralizat de încălzire. Când ar putea fi repornită CET Vest

Lucrările de reparații la CET București Vest se desfășoară conform graficului, iar centrala ar putea fi repusă în funcțiune la începutul lunii noiembrie 2026. Anunțul a fost făcut marți de Mirela Pavel, directoarea generală a Electrocentrale București (ELCEN), care a precizat că societatea este pregătită pentru sezonul rece. În paralel, celelalte centrale ale companiei se află în funcțiune sau sunt pregătite pentru pornire, în funcție de necesitățile sistemului.

Electrocentrale București continuă lucrările de reparații și modernizare la CET Vest, după avariile majore produse în primăvara acestui an.

Mirela Pavel, directoarea generală a ELCEN, a declarat marți, în cadrul evenimentului Profit Energy.forum, că intervențiile se desfășoară conform calendarului stabilit, iar compania speră să repornească centrala la începutul lunii noiembrie.

„La începutul lunii noiembrie, sper din tot sufletul să avem şi CET Vest în funcţiune aşa cum trebuie şi să nu mai fie situaţii de criză sau să venim şi noi în sistemul energetic să producem cu absolut toate centralele”, a declarat Mirela Pavel.

Potrivit acesteia, echipamentele necesare refacerii instalațiilor electrice sunt livrate etapizat, iar lucrările continuă într-un ritm susținut.

Celulele destinate stației electrice de 6 kV au ajuns marți, iar primul transformator este așteptat până la sfârșitul lunii octombrie. Cel de-al doilea transformator ar urma să fie livrat în cursul lunii noiembrie.

Reprezentanta ELCEN a precizat că termenul estimat pentru repornire depinde și de eventualele probleme tehnice care ar putea apărea pe parcursul lucrărilor.

Problemele tehnice înregistrate la CET Vest au obligat compania să intensifice lucrările de mentenanță și investițiile în infrastructura energetică.

Mirela Pavel a explicat că incidentul a afectat activitatea unei centrale importante pentru producția de energie electrică în perioada verii, când aceasta putea funcționa la costuri mai avantajoase decât alte unități.

„Incidentele de la CET Vest ne-au forţat puţin să accelerăm partea de mentenanţă şi de lucrări în zona aceasta. Putem să spunem că a venit şi cu un lucru bun faptul că am fost forţaţi să facem o investiţie majoră la CET Vest în staţiile electrice, ceea ce pe viitor va conta foarte mult, dar a trebuit să ne ocupăm şi de celelalte centrale şi regimul a fost foarte susţinut”, a explicat directoarea generală.

Aceasta a precizat că echipele ELCEN au lucrat pe tot parcursul verii la reparații și investiții, pentru a pregăti centralele pentru sezonul rece.

Directoarea generală a ELCEN a prezentat și situația celorlalte centrale care contribuie la producția de energie termică și electrică pentru București.

CET Sud a fost repornită și funcționează în prezent cu o turbină și un cazan.

CET Progresu se află în pregătire și dispune de o turbină și un cazan în rezervă, care pot fi pornite atunci când este necesar.

CET Grozăvești este, de asemenea, în funcțiune.

Potrivit Mirelei Pavel, CET Grozăvești, deși este cea mai mică și cea mai veche centrală, a avut un rol important în asigurarea producției pe parcursul verii.

Unitatea nu a fost oprită complet, iar lucrările de mentenanță au fost realizate în perioadele în care funcționarea instalațiilor a permis acest lucru.

„Dincolo de toate lucrurile acestea, la acest moment lucrurile stau bine. Suntem în aşteptarea iernii şi suntem pregătiţi”, a declarat Mirela Pavel.

Una dintre problemele cu care se confruntă ELCEN este vechimea echipamentelor utilizate în centralele termoelectrice.

Mirela Pavel a explicat că unele turbine au fost modernizate în urmă cu peste două decenii, iar în cazul defecțiunilor identificarea producătorilor sau a specialiștilor capabili să intervină poate fi dificilă.

Există inclusiv sisteme realizate pentru anumite instalații, ale căror specificații tehnice nu au fost transmise integral personalului care se ocupă în prezent de exploatarea și întreținerea lor.

Această situație complică operațiunile de recalibrare și reechilibrare a echipamentelor, în special în cazul sistemelor automatizate.

Potrivit reprezentantei ELCEN, centralele necesită resurse financiare importante nu doar pentru investiții noi, ci și pentru reparațiile curente și menținerea instalațiilor în funcțiune.

Compania are în vedere și consolidarea măsurilor de securitate fizică pentru obiectivele energetice pe care le administrează.

Mirela Pavel a declarat că incidentele tehnice și evoluțiile internaționale au determinat o reevaluare a modului în care sunt protejate centralele.

ELCEN demarase deja un studiu de fezabilitate pentru implementarea unui sistem de supraveghere video la toate centralele, iar proiectul urmează să intre în etapa de proiectare.

Investițiile sunt considerate necesare pentru protejarea infrastructurii energetice și pentru reducerea riscurilor care ar putea afecta funcționarea instalațiilor.

CET București Vest a fost afectată de două incidente majore în lunile aprilie și mai.

La 20 aprilie 2026, o avarie gravă produsă la instalațiile electrice a provocat deteriorarea celor două transformatoare de 110/6 kV.

Pentru menținerea alimentării consumatorilor interni, ELCEN a implementat o soluție tehnică provizorie, utilizând un alt transformator din centrală.

Ulterior, la 23 mai, și această soluție a devenit indisponibilă, după producerea unui nou incendiu la transformatorul folosit pentru alimentarea instalațiilor.

Avariile au determinat oprirea centralei și necesitatea unor intervenții ample asupra echipamentelor electrice.

În prezent, ELCEN urmărește finalizarea lucrărilor și repunerea în funcțiune a CET Vest, astfel încât toate centralele companiei să poată contribui la producția de energie în sezonul rece.