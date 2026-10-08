Centrala de apartament și instalația de gaze nu se verifică la fel. Termenele pe care trebuie să le urmărească proprietarii

Faptul că o centrală termică pornește normal, încălzește locuința și furnizează apă caldă nu este suficient pentru a considera că aparatul poate funcționa fără verificări. Pentru centrală există un termen distinct de verificare tehnică, în timp ce instalația de gaze are propriile intervale pentru verificare și revizie. La acestea se adaugă operațiunile de întreținere stabilite de producătorul aparatului.

Înainte de perioada în care centrala este folosită intens, proprietarul trebuie să se uite la documentele aparatului și ale instalației de gaze. Data înscrisă în acte este cea care trebuie urmărită, nu momentul în care începe sezonul rece. Astfel, o verificare care a ajuns la termen în primăvară nu devine valabilă din nou doar pentru că centrala este repornită toamna.

O altă sursă de confuzie este folosirea termenului de „revizie” pentru lucrări diferite. Curățarea sau întreținerea centralei nu echivalează cu verificarea tehnică periodică, iar verificarea instalației de gaze nu ține locul VTP-ului centralei. Pentru fiecare operațiune trebuie urmărit documentul și termenul corespunzător.

Proprietarul trebuie, prin urmare, să verifice separat data următoarei verificări tehnice a centralei, scadența verificării instalației de gaze și termenul pentru revizia acesteia. În plus, pentru întreținerea aparatului trebuie consultate instrucțiunile producătorului. O programare făcută din timp, înainte de sezonul rece, poate evita situația în care termenul este deja depășit atunci când centrala este pusă în funcțiune.

Pentru centralele care intră sub incidența prescripției tehnice PT A1-2010, verificarea tehnică periodică se face o dată la doi ani. Articolul 21 din prescripția ISCIR stabilește că această verificare este realizată de persoane juridice autorizate.

Controlul nu se rezumă la o simplă curățare a aparatului. Sunt verificate integritatea centralei și păstrarea condițiilor în care aceasta a fost instalată, iar atunci când este necesar se efectuează și operațiuni de curățare. Sunt controlate instalația de ardere, dispozitivele de control, reglare și siguranță, precum și valorile rezultate din analiza gazelor arse.

La efectuarea verificării trebuie urmărit și livretul aparatului. Rezultatul operațiunii este consemnat în documentele centralei, iar acestea trebuie păstrate de deținător. Data următoarei verificări reprezintă reperul pentru programarea viitoare.

Dacă verificarea nu este corespunzătoare, centrala nu poate continua să funcționeze în condițiile respective. De aceea, este important ca proprietarul să nu lase programarea până în momentul în care are nevoie de încălzire, mai ales dacă documentele indică o scadență apropiată.

Faptul că verificarea tehnică periodică se face la doi ani nu înseamnă că întreținerea aparatului poate fi amânată până la acel termen. Pentru lucrările de service trebuie urmate indicațiile producătorului, inclusiv cele referitoare la periodicitatea operațiunilor recomandate.

Întreținerea are un alt scop decât verificarea tehnică periodică. Prin lucrările de service pot fi observate din timp probleme care ar putea afecta funcționarea aparatului și pot fi realizate intervențiile prevăzute pentru modelul respectiv.

Intervalul aplicabil trebuie verificat în manualul centralei și în condițiile de garanție. Documentele aparatului sunt cele care arată ce operațiuni sunt prevăzute și când trebuie efectuate.

La programare, proprietarul poate preciza exact serviciul de care are nevoie: întreținere, VTP sau ambele. Este important să fie clar și ce document va fi eliberat după lucrare, deoarece o factură pentru curățare ori reparație nu dovedește, prin ea însăși, efectuarea verificării tehnice periodice.

Centrala și instalația de gaze nu au aceeași verificare. Pentru instalația de utilizare a gazelor naturale, verificarea tehnică se efectuează periodic, la maximum doi ani, iar revizia tehnică se efectuează la maximum zece ani. Aceste termene sunt stabilite prin procedura aprobată de ANRE.

Există și situații în care revizia trebuie realizată înainte de expirarea intervalului de zece ani. Procedura prevede efectuarea acesteia după o perioadă mai mare de șase luni în care instalația nu a fost utilizată sau după un eveniment care ar fi putut să o afecteze.

Oprirea încălzirii pe timpul verii nu trebuie confundată automat cu întreruperea utilizării instalației de gaze, mai ales atunci când centrala continuă să furnizeze apă caldă. Pentru situația concretă trebuie avută în vedere utilizarea efectivă a instalației și, dacă este necesar, trebuie solicitate informații operatorului autorizat.

Verificările și reviziile instalației de gaze sunt realizate de operatori economici autorizați de ANRE. Pentru instalațiile la presiuni de până la 6 bar, procedura indică autorizația de tip EDIB pentru efectuarea verificării sau reviziei.

O parte importantă a siguranței unei centrale ține de evacuarea gazelor rezultate prin ardere. Un sistem de evacuare neetanș, fisurat sau înfundat poate contribui la apariția unor situații periculoase, la fel ca un aparat care nu funcționează corespunzător.

Monoxidul de carbon apare în urma arderii incomplete. Gazul este incolor și inodor, ceea ce înseamnă că lipsa unui miros neobișnuit nu poate fi folosită ca dovadă că într-o încăpere nu există acest pericol.

Verificarea sistemului de încălzire și a evacuării gazelor trebuie făcută de persoane specializate. Este recomandată și instalarea unui detector de monoxid de carbon, cu respectarea indicațiilor producătorului.

Trebuie făcută diferența între detectorul pentru metan și cel pentru monoxid de carbon. Un dispozitiv destinat detectării gazului metan nu poate înlocui un detector destinat monoxidului de carbon. În același timp, grilele de aerisire nu trebuie obturate.

Mirosul de gaze este o situație care necesită intervenție imediată și nu trebuie așteptată următoarea verificare programată. Încăperea trebuie aerisită, iar orice acțiune care poate produce o scânteie trebuie evitată.

Nu trebuie folosite întrerupătoarele și nici aparatele electrice în încăperea respectivă. Dacă acest lucru poate fi făcut fără risc, robinetul de gaze poate fi închis. Locuința trebuie apoi părăsită, iar serviciul de urgență al distribuitorului trebuie contactat dintr-un loc sigur.

În cazul în care există un pericol imediat, trebuie apelat numărul 112. Aceeași măsură este necesară dacă detectorul de monoxid de carbon declanșează alarma.

Dacă apar dureri de cap, amețeli sau greață și există suspiciunea unei intoxicații cu monoxid de carbon, persoanele din locuință trebuie să iasă imediat și să solicite ajutor. Cauza nu trebuie căutată rămânând în interior, iar centrala nu trebuie repornită înainte ca situația să fie verificată de specialiști.