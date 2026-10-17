Sprijin financiar de 1.000 de lei pentru tinerii din România. Ce condiții trebuie să îndeplinească pentru a primi banii de la stat

Tinerii din România cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani pot beneficia de un sprijin financiar lunar pentru primul loc de muncă, prin proiectul „STEP UP – Tinerii, o șansă pentru viitor!”. Programul se adresează tinerilor NEET, care nu urmează cursurile unei instituții de învățământ, nu participă la programe de formare profesională și nu au un loc de muncă. Sprijinul este acordat pentru o perioadă de doi ani, cu o sumă lunară de 1.000 de lei în primul an și de 1.205 lei în al doilea an.

Potrivit lui Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, România ocupă primul loc în Europa în ceea ce privește numărul și procentul tinerilor care nu sunt integrați în educație, formare profesională sau pe piața muncii. Proiectul STEP UP urmărește să le ofere acestora o oportunitate de integrare profesională și să îi ajute să își obțină independența financiară.

Prin proiectul STEP UP – Tinerii, o șansă pentru viitor!, statul acordă prime de stabilitate tinerilor care se angajează pentru prima dată. Măsura are în vedere dificultățile întâmpinate de persoanele aflate la începutul carierei, în condițiile în care primul salariu este, de regulă, mai mic, iar lipsa experienței profesionale poate determina angajatorii să fie reticenți în privința recrutării tinerilor.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a explicat că sprijinul financiar este conceput pentru a încuraja angajarea tinerilor și pentru a le oferi un supliment la salariu în primii doi ani de activitate. Grupul-țintă avut în vedere pentru acordarea primei de stabilitate cuprinde aproximativ 21.000 de tineri NEET.

Conform informațiilor prezentate de autorități, în perioada 1 septembrie 2026 – 31 decembrie 2029, tinerii NEET cu vârste între 16 și 29 de ani pot primi un sprijin financiar lunar de 1.000 de lei în primele 12 luni de angajare și de 1.205 lei pe lună în următoarele 12 luni.

Ministrul a anunțat că programul a început deja să înregistreze cereri, iar primele dosare intră în etapa de plată. La momentul declarațiilor sale, aproximativ 300 de dosare fuseseră depuse, unele dintre acestea începând deja să fie plătite.

Programul se adresează tinerilor NEET, adică persoanelor care nu sunt încadrate în muncă, nu urmează o formă de educație și nu participă la programe de formare profesională. Pentru a beneficia de prima de stabilitate, aceștia trebuie să îndeplinească mai multe condiții.

În primul rând, tinerii trebuie să aibă vârste cuprinse între 16 și 29 de ani și să fie înregistrați la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) ca persoane din categoria NEET.

În al doilea rând, trebuie să se angajeze pentru prima dată cu normă întreagă, în baza unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. De asemenea, este necesar să îndeplinească toate condițiile legale pentru angajare.

Prin urmare, simpla încadrare în categoria de vârstă nu este suficientă pentru obținerea sprijinului. Înregistrarea la AJOFM și îndeplinirea condițiilor referitoare la primul loc de muncă sunt esențiale pentru accesarea primei de stabilitate.

Procedura de accesare a sprijinului presupune interacțiunea cu AJOFM din județul în care tânărul este înregistrat. Potrivit lui Adrian Zvâncă, președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), persoanele interesate trebuie să se deplaseze la agenția județeană și să solicite stimulentul de inserție atunci când doresc să se angajeze.

Astfel, tinerii care îndeplinesc condițiile trebuie să se adreseze AJOFM pentru înregistrarea ca persoane NEET și pentru informații privind procedura de obținere a sprijinului financiar. Solicitarea primei de stabilitate trebuie făcută în contextul angajării, potrivit explicațiilor oferite de președintele ANOFM.

Rolul instituției este de a coordona proiectul la nivel național, de a informa și îndruma tinerii interesați, de a verifica eligibilitatea solicitanților și de a se asigura că sunt respectate procedurile legale. ANOFM urmărește, de asemenea, să faciliteze legătura dintre tineri și angajatori prin parteneriate cu organizațiile patronale, atât la nivel național, cât și la nivel județean.

Potrivit președintelui ANOFM, Adrian Zvâncă, bugetul proiectului STEP UP – Tinerii, o șansă pentru viitor! este de 854.853.077 de lei, echivalentul a 171.799.288 de euro.

Grupul-țintă al proiectului este format din 21.200 de șomeri tineri NEET, cu vârste sub 30 de ani și cu domiciliul în România. Programul urmărește să faciliteze accesul acestora pe piața muncii și să sprijine obținerea primului loc de muncă.

Adrian Zvâncă a subliniat că lipsa experienței profesionale reprezintă un obstacol în procesul de recrutare a tinerilor. În opinia sa, suplimentul financiar acordat prin proiect poate face angajarea mai atractivă pentru persoanele aflate la începutul carierei și poate contribui la integrarea lor profesională.

Obiectivul programului este, astfel, dublu: pe de o parte, să încurajeze angajatorii să recruteze tineri fără experiență, iar pe de altă parte, să le ofere acestora un sprijin financiar în primii doi ani de activitate, perioadă în care își pot consolida poziția pe piața muncii.

Datele prezentate de președintele ANOFM arată că, la momentul declarațiilor, fuseseră identificate 1.078 de persoane eligibile pentru proiect. În același timp, erau înregistrate 395 de cereri depuse, iar 243 de dosare se aflau în procesare.

Alte 35 de dosare fuseseră încheiate și urmau să intre în plată. Aceste cifre indică faptul că programul se afla în etapa de procesare a solicitărilor și de pregătire a plăților către beneficiarii eligibili.

Pentru următoarele trei luni, estimările prezentate de conducerea ANOFM indicau 754 de persoane în grupul-țintă și 681 de cereri estimate.

Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc să crească numărul tinerilor NEET care se angajează și să reducă dificultățile de acces pe piața muncii. Prima de stabilitate este destinată să completeze veniturile obținute din primul loc de muncă și să sprijine independența financiară a tinerilor.

Programul STEP UP – Tinerii, o șansă pentru viitor! se desfășoară în perioada 1 septembrie 2026 – 31 decembrie 2029, iar accesarea sprijinului presupune îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și parcurgerea procedurilor prin agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă.