Piața muncii are nevoie de tineri. Șefa ANIS: Statul ar putea veni cu o cofinanțare, cu vouchere, care să stimuleze angajarea de juniori

Industria IT din România va continua să crească într-un ritm moderat, însă piața muncii trece prin transformări majore. În timp ce restructurările și concedierile continuă, oportunitățile se mută spre inteligența artificială și securitate cibernetică. Reprezentanții sectorului trag un semnal de alarmă cu privire la prăbușirea angajărilor pentru juniori și cer sprijin financiar de la stat pentru tinerii absolvenți, după eliminarea facilităților fiscale.

Industria de IT din România va crește în continuare, chiar dacă într-un ritm mai puțin accelerat, dar în ceea ce privește piața muncii nu ne putem aștepta la stoparea veștilor despre concedieri – vor dispărea unele joburi și vor apărea altele, spune Corina Vasile, director executiv al Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS).

Directorul ANIS mizează pe o creștere a sectorului, pe fondul cererii din piață. Corina Vasile a declarat pentru economedia.ro că este nevoie de „un pic de predictibilitate”, în mod deosebit pentru investiții suplimentare. Aceasta a precizat că industria rămâne în continuare extraordinar de dinamică și nu există așteptări pentru o scădere a sectorului.

Reprezentanta ANIS a subliniat că nevoia din piață este foarte mare în continuare, chiar și cu presiunile și schimbările tehnologice existente, motiv pentru care consideră că industria va continua să crească, dar probabil într-un ritm mai mic dacă nu vor exista și politici publice favorabile.

„Ne trebuie un pic de predictibilitate. Pentru investiții suplimentare, în mod deosebit. Deci dacă ar fi să dau un cuvânt-cheie, acesta este „predictibilitate”. Ceea ce pot să spun este că industria rămâne în continuare extraordinar de dinamică, deci nu ne așteptăm neapărat la o scădere a industriei. Nevoia este atât de mare în continuare, chiar cu toate presiunile și schimbările tehnologice care există, încât cred că vom continua cu o creștere – probabil mai mică, dacă nu se întâmplă și niște politici publice, să zicem, favorabile”, afirmă Corina Vasile.

Șefa ANIS a arătat că ne putem aștepta în continuare la vești despre concedieri, dar și la anunțuri cu locuri noi de muncă.

Corina Vasile a afirmat că va exista din nou o dinamică de schimbare, ceea ce înseamnă că unele joburi vor dispărea, iar altele vor apărea.

În acest context, aceasta a subliniat că este important ca mediul privat, angajații și mediul academic să urmărească trendurile din piață și să observe unde este cererea.

Corina Vasile a explicat că zona de inginerie AI este un subiect intensiv dezbătut și va avea o cerere mare, fiind important să nu se intre într-un deficit de specialiști. Aceasta a menționat că subiectul este discutat inclusiv cu autoritățile și că ar trebui să se pună mai mult accent, dar și mai mulți bani din fonduri europene, pe investiția în dezvoltarea abilităților de AI.

„Să vadă unde este cererea. În mod clar, de exemplu, zona de inginerie AI este un subiect hot și acolo va fi cerere mare, ar fi bine să nu intrăm într-un deficit. Acesta este un alt subiect pe care îl discutăm, inclusiv cu autoritățile. Ar trebui să se pună mai mult accent, mai mulți bani din fonduri europene pe investiția în dezvoltarea abilităților de AI. Securitatea cibernetică este clar un domeniu în care cererea este mare”, spune ea.

Pentru reprezentanții industriei, o îngrijorare pe termen scurt vizează zona de începători. Corina Vasile a susținut că sunt mult mai puține locuri de muncă pentru sectorul entry-level, adică pentru juniori, deoarece există presiune din piață pe marje și este foarte greu să se mai justifice aceste poziții.

Toată cererea s-a mutat spre segmentul de seniori, însă companiile sunt conștiente că fără juniori nu vor exista seniori peste câțiva ani și fac eforturi considerabile în acest sens.

„Sunt mult mai puține locuri de muncă pentru sectorul entry-level, deci pentru juniori. De ce? Pentru că există presiune din piață pe marje și e foarte greu să justifici joburile de entry level. Toată cererea s-a dus înspre segmentul de seniori. Evident, companiile sunt conștiente că dacă nu avem juniori, nu o să avem seniori peste câțiva ani și fac eforturi considerabile”, afirmă Corina Vasile.

În acest context, reprezentanta industriei a pledat chiar pentru o formă de ajutor public, arătând că statul ar putea susține acest efort cu o cofinanțare sau cu vouchere care să stimuleze angajarea de juniori.

Aceasta a menționat că universitățile pregătesc bine acești tineri, printr-o pregătire costisitoare, și că ar fi un mare păcat să se piardă generații care își pot găsi de lucru și în alte țări.

„Statul ar putea susține acest efort cu o cofinanțare, cu vouchere, care să stimuleze angajarea de juniori. Mai ales că sunt tineri pe care universitățile îi pregătesc bine, este o pregătire costisitoare și este mare păcat să pierdem una, două generații care sigur își pot găsi de lucru și în alte țări”, precizează Corina Vasile.

Întrebată cum se poate vorbi de stimulente în IT într-un moment de presiuni bugetare mari, Corina Vasile a răspuns că totul depinde de tipul de economie dorit. Aceasta a explicat că, atunci când banii sunt puțini, este foarte important să se prioritizeze.

Perspectiva ANIS este că prioritizarea domeniilor cu valoare adăugată și rentabilitate mare va aduce câștiguri mai bune în întreaga economie.

„Depinde de ce fel de economie ne dorim, până la urmă. Atunci când presiunile sunt mari, adică când ai bani puțini, este foarte important, într-adevăr, să prioritizezi. Perspectiva noastră e așa: dacă punem prioritatea acolo unde valoarea adăugată și return-ul este mai mare, cu siguranță vom avea câștiguri mai bune în economie, în toate sectoarele. Deci e o chestiune de alegere și noi sperăm că, în dialog cu viitorul guvern, să găsim instrumente care să impulsioneze și zona asta de valoare adăugată mare”, a încheiat Corina Vasile.

Sectorul IT a beneficiat anterior de unele facilități, dar de altă natură, iar acestea au fost anulate. În ultimele zile din 2024, Guvernul a decis ca, de la începutul anului 2025, să fie eliminate facilitățile acordate în IT, construcții, agricultură și industrie alimentară, inclusiv prin renunțarea la scutirea de impozit pe venit de 10% pentru salariile brute de până la 10.000 de lei.

Măsura era prevăzută în PNRR, însă mediul de afaceri a reclamat modul de implementare, arătând că firmele nu au avut suficient timp pentru a gestiona impactul noilor măsuri.