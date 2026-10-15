Netflix concediază aproximativ 1.000 de angajați. Este cea mai mare rundă de disponibilizări din 2022

Netflix va concedia aproximativ 1.000 de angajați, echivalentul a circa 6% din personalul companiei, în cadrul celei mai mari runde de disponibilizări din 2022 până în prezent. Decizia vine într-un moment în care platforma de streaming se confruntă cu o concurență puternică din partea rivalilor tradiționali și a unor servicii precum YouTube și TikTok, care atrag publicul prin conținut gratuit.

Compania americană Netflix, unul dintre pionierii industriei de streaming, a anunțat reducerea personalului într-un mesaj intern transmis angajaților miercuri, potrivit unui document consultat de Reuters. Cele mai multe concedieri vor viza departamentele de produs, tehnologie, juridic și resurse umane.

Directorii executivi Greg Peters și Ted Sarandos au explicat în mesajul transmis angajaților că obiectivele companiei presupun o gestionare atentă a resurselor umane și financiare, precum și stabilirea unor priorități clare în privința personalului, conform Reuters.

Conducerea a precizat, totodată, că activitatea companiei rămâne solidă și se află în creștere, iar Netflix este în continuare pe drumul cel bun pentru îndeplinirea prognozei financiare pentru întregul an.

La sfârșitul anului trecut, Netflix avea aproximativ 16.000 de angajați. Reducerea anunțată, de circa 1.000 de persoane, reprezintă aproximativ 6% din totalul personalului.

Decizia de reducere a personalului vine într-o perioadă în care Netflix se confruntă cu îndoieli privind capacitatea sa de a menține ritmul de creștere care a transformat industria americană a divertismentului.

De-a lungul anilor, platforma a pus presiune asupra televiziunilor prin cablu, schimbând modul în care publicul consumă filme și seriale. În prezent, însă, compania trebuie să concureze pentru timpul și atenția utilizatorilor cu servicii care oferă conținut gratuit.

Printre principalii competitori se numără YouTube și TikTok, platforme care atrag publicul prin materiale realizate de utilizatori și disponibile fără plata unui abonament.

În acest context, timpul petrecut de utilizatori pe Netflix, indicator cunoscut în industrie drept engagement, a devenit o preocupare importantă pentru investitori.

Capacitatea platformei de a menține publicul conectat și de a-l determina să urmărească în continuare conținutul disponibil reprezintă un element esențial pentru perspectivele sale de creștere.

YouTube și TikTok beneficiază de un avantaj de cost prin modelul bazat pe conținut generat de utilizatori și disponibil gratuit. În schimb, Netflix trebuie să susțină investiții importante pentru dezvoltarea și achiziționarea conținutului oferit abonaților.

Concurența pentru atenția publicului pune astfel presiune asupra modelului de afaceri al companiei, într-un moment în care investitorii urmăresc îndeaproape evoluția veniturilor și capacitatea platformei de a-și menține creșterea.

În paralel cu provocările din industria de streaming, acțiunile Netflix au înregistrat o evoluție negativă pe bursă în 2026.

Titlurile companiei au pierdut aproximativ 25% din valoare de la începutul anului până la momentul relatării.

Cu toate acestea, în ședința de miercuri, acțiunile Netflix au crescut cu 0,7%.

Evoluția bursieră are loc într-o perioadă în care investitorii analizează perspectivele companiei și capacitatea acesteia de a identifica noi surse de venit, pe fondul intensificării concurenței.

Deși conducerea Netflix susține că afacerea rămâne solidă și în creștere, piața urmărește dacă platforma va putea continua să genereze rezultate financiare pozitive într-un sector în care utilizatorii au la dispoziție tot mai multe alternative.

O altă evoluție care a alimentat întrebările privind strategia Netflix a fost tentativa nereușită de a prelua activele de streaming și studiourile Warner Bros Discovery, la începutul acestui an.

Eșecul acestei inițiative a amplificat îndoielile cu privire la direcția strategică a companiei și la posibilitatea extinderii activității prin intermediul unor achiziții importante.

Între timp, Paramount a finalizat, la începutul lunii octombrie 2026, achiziția Warner Bros, într-o tranzacție evaluată la 110 miliarde de dolari.

Operațiunea a dus la formarea Skydance, companie identificată pe bursă prin simbolul SKYD.N.

Consolidarea activelor Warner Bros sub noua structură reprezintă o evoluție importantă pentru industria de divertisment, în timp ce Netflix trebuie să își definească în continuare direcția de dezvoltare într-un mediu concurențial tot mai dificil.

Una dintre principalele provocări pentru Netflix este dependența de veniturile generate de abonamente.

Ross Benes, analist senior la eMarketer, a atras atenția asupra dificultăților companiei de a identifica o altă sursă majoră de venituri care să completeze modelul actual de afaceri.

Potrivit analistului, Netflix continuă să se bazeze în mare măsură pe abonamente, iar acest segment ar putea să se apropie de un plafon de creștere.

În aceste condiții, diversificarea veniturilor devine tot mai importantă pentru companie. Identificarea unor noi surse de încasări ar putea reduce dependența de abonamente și ar putea oferi noi oportunități de dezvoltare.

Netflix încearcă deja să își extindă activitatea dincolo de modelul tradițional de abonament, prin mai multe inițiative.

Printre acestea se numără dezvoltarea unui abonament care include publicitate, investițiile în programe transmise în direct și extinderea activității în domeniul jocurilor video.

Prin aceste direcții, compania încearcă să atragă noi categorii de public și să diversifice modalitățile prin care generează venituri.

Totuși, identificarea unei noi surse majore de venit rămâne o provocare, în condițiile în care modelul bazat pe abonamente ar putea să se apropie de limitele sale de creștere.

Cea mai recentă rundă de disponibilizări de amploare anunțată de Netflix înaintea celei actuale datează din 2022. În acel an, compania a eliminat aproximativ 450 de locuri de muncă, în cadrul a două runde succesive de concedieri.

Decizia a venit după ce Netflix a înregistrat pentru prima dată în mai bine de un deceniu o scădere a numărului de abonați. Reducerea personalului din 2026 este mai amplă decât cea din 2022 și reprezintă cea mai mare rundă de concedieri a companiei de la acel moment.