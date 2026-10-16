Facultate sau direct la muncă? Câți bani poate câștiga un tânăr în primii 3 ani. Comparație între salarii, costurile studiilor și oportunități de carieră

Facultate sau angajare imediat după liceu? Pentru tinerii din România, alegerea influențează atât veniturile din primii ani, cât și oportunitățile profesionale pe termen lung. Studiile presupun timp și cheltuieli, în timp ce un loc de muncă aduce bani și experiență mai devreme. Diferențele depind de domeniul ales, salarii, costurile educației și perspectivele de promovare.

Pentru un tânăr de 18-25 de ani, care a absolvit liceul, alegerea dintre facultate și intrarea directă pe piața muncii poate influența veniturile, experiența profesională și oportunitățile din următorii ani.

Un loc de muncă aduce bani mai devreme, în timp ce studiile presupun timp și, uneori, taxe și cheltuieli de trai.

Comparația trebuie să țină cont atât de câștigurile imediate, cât și de perspectivele pe termen lung.

Un tânăr care începe să lucreze imediat după liceu are un avantaj financiar evident: poate obține venituri cu câțiva ani înaintea unui coleg care urmează o facultate de trei sau patru ani. În plus, acumulează experiență profesională, învață să lucreze în echipă și poate avansa către posturi mai bine plătite.

Totuși, salariul primit la începutul carierei nu arată neapărat cât va câștiga persoana respectivă peste cinci sau zece ani. Unele profesii au praguri de intrare care presupun studii universitare, iar pentru anumite posturi diploma reprezintă o condiție obligatorie. În alte domenii, experiența practică, certificările și rezultatele pot conta mai mult decât absolvirea unei facultăți.

Potrivit datelor Eurostat publicate în iunie 2026, rata de ocupare a tinerilor de 20-34 de ani care absolviseră recent studii medii sau superioare a fost de 72,7% în România în 2025, comparativ cu 83% la nivelul Uniunii Europene.

La nivel european, rata de ocupare a absolvenților recenți cu studii superioare a ajuns la 87%, față de 77,2% în cazul celor cu studii medii.

Datele arată că nivelul de educație poate conta în accesul la piața muncii, dar nu garantează automat angajarea. Specializarea aleasă, experiența acumulată și cererea pentru anumite competențe influențează, la rândul lor, șansele de angajare.

Pentru un absolvent de liceu care se angajează la 18 sau 19 ani, principalul avantaj este independența financiară timpurie. Chiar dacă primul salariu este modest, tânărul poate începe să economisească, să contribuie la cheltuielile familiei sau să își plătească singur chiria.

În același timp, experiența acumulată poate deveni un avantaj la următoarele angajări. Un tânăr care lucrează în vânzări, logistică, servicii pentru clienți, producție sau într-o meserie tehnică poate avansa către funcții cu mai multe responsabilități, dacă dobândește competențele necesare.

Riscul apare atunci când primul loc de muncă nu oferă perspective de dezvoltare. Dacă tânărul rămâne mai mulți ani într-un post cu sarcini repetitive, fără să învețe lucruri noi sau să obțină calificări suplimentare, veniturile pot evolua mai lent.

De aceea, alegerea nu ar trebui să fie doar între facultate și salariu. O a treia întrebare este ce competențe poate dobândi tânărul în următorii trei-patru ani, indiferent de traseul ales.

Costul facultății nu se limitează la taxa de școlarizare. Pentru un student care locuiește cu părinții și urmează cursurile în orașul natal, cheltuielile suplimentare pot fi relativ reduse. În schimb, mutarea într-un centru universitar poate aduce costuri importante cu locuința, mâncarea și transportul.

În România, există locuri finanțate de la buget, pentru care studentul nu plătește taxa de școlarizare, dar și locuri cu taxă. Valoarea acesteia depinde de universitate și de programul de studii.

Platforma oficială Study in Romania indică taxe anuale care pot varia de la aproximativ 400 de euro până la aproape 9.000 de euro, în funcție de domeniu și de categoria studentului.

Pentru un student român, suma efectivă trebuie verificată în oferta universității și a facultății vizate. Nu toate programele au aceleași taxe, iar admiterea la buget nu este garantată pentru toată perioada studiilor.

Pe lângă taxă, trebuie luate în calcul cheltuielile de trai. Un student care se mută într-un alt oraș poate avea nevoie de bani pentru chirie sau cămin, utilități, alimente, materiale de studiu și deplasări acasă. Bursele și locurile în cămine pot reduce presiunea financiară, însă accesul la acestea depinde de criteriile stabilite de universități și de locurile disponibile.

Pentru a compara cele două variante, putem folosi următorul exemplu. Un tânăr care se angajează imediat după liceu obține un venit net de 3.000 de lei pe lună și reușește să îl păstreze timp de trei ani.

În această situație, venitul încasat în 36 de luni ar ajunge la 108.000 de lei. Calculul nu include eventuale majorări salariale, perioade fără loc de muncă sau alte schimbări ale veniturilor.

Un coleg care urmează o facultate de trei ani și nu lucrează în această perioadă nu încasează salariul respectiv. Dacă mai plătește și taxe de școlarizare ori chirie, diferența financiară inițială crește.

Totuși, cei 108.000 de lei nu reprezintă automat un câștig net al variantei fără facultate. Din salariu trebuie plătite cheltuielile de trai, iar tânărul care studiază ar fi avut, la rândul său, costuri de întreținere chiar dacă nu ar fi urmat cursurile.

În plus, comparația nu include veniturile pe care absolventul le-ar putea obține după terminarea facultății. Pentru a decide între cele două opțiuni, trebuie analizată evoluția posibilă a veniturilor pe o perioadă mai lungă, nu doar suma câștigată în primii trei ani.

Facultatea nu înseamnă obligatoriu lipsa veniturilor. Unii studenți lucrează part-time, au proiecte freelance sau participă la stagii plătite, în funcție de programul de studiu și de oportunitățile disponibile.

Dacă un student obține, de exemplu, 1.500 de lei lunar dintr-un loc de muncă part-time timp de trei ani, veniturile cumulate ar ajunge la 54.000 de lei. Această sumă ar reduce diferența față de colegul angajat cu normă întreagă.

Există însă un compromis: timpul dedicat serviciului poate afecta participarea la cursuri, pregătirea pentru examene și accesul la stagii de practică. În special în programele cu laboratoare, practică obligatorie sau orare încărcate, un loc de muncă solicitant poate deveni dificil de combinat cu studiile.

Pentru cei care aleg această variantă, un program flexibil și un loc de muncă relevant pentru domeniul studiat pot aduce un avantaj dublu: venituri curente și experiență profesională.

Valoarea unei facultăți depinde și de profesia pe care tânărul vrea să o urmeze. În domenii precum medicina sau anumite profesii juridice, studiile și calificările specifice sunt esențiale pentru accesul la profesie.

În alte sectoare, precum vânzările, unele activități comerciale, producția sau meseriile tehnice, experiența practică și calificările profesionale pot avea o pondere importantă.

În IT, marketing, design sau producție de conținut, cerințele diferă de la un angajator la altul. Unele companii solicită studii superioare, în timp ce altele pun accent pe portofoliu, proiecte, certificări și competențe demonstrate.

Prin urmare, un tânăr ar trebui să verifice anunțurile de angajare pentru profesiile care îl interesează înainte să decidă dacă facultatea este o investiție necesară.

Cerințele angajatorilor și oportunitățile de promovare oferă indicii mai utile decât presupunerea că orice diplomă va conduce automat la un salariu mai mare.

Salariul de început poate fi diferit în funcție de domeniu, regiune, program și experiență. În plus, media salarială națională nu este un reper potrivit pentru toate profesiile și cu atât mai puțin pentru primul loc de muncă.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, câștigul salarial mediu net lunar în România a fost de 5.266 de lei în 2025. Această valoare se referă la întreaga economie și nu reprezintă salariul tipic al unui tânăr fără experiență.

Un absolvent de facultate poate începe cu un salariu mai mic decât un tânăr care lucrează deja de câțiva ani. În schimb, în unele domenii, diploma poate permite accesul la posturi specializate și la o evoluție profesională diferită.

La fel, intrarea directă în câmpul muncii poate fi avantajoasă dacă tânărul își alege o meserie căutată și continuă să se formeze. Fără dezvoltare profesională, însă, simpla acumulare a vechimii nu garantează creșteri salariale.

Pentru cei care nu vor să urmeze studii universitare, există și trasee intermediare. Învățământul profesional, programele de formare și cursurile de calificare pot pregăti tinerii pentru meserii concrete, în funcție de cererea angajatorilor.

Această variantă poate fi potrivită pentru persoanele care preferă activitatea practică și vor să intre mai repede pe piața muncii. Totuși, trebuie verificat dacă programul ales oferă o calificare recunoscută și dacă există cerere pentru competențele respective.

O calificare relevantă, completată de experiență și de formare continuă, poate fi mai utilă decât urmarea unei facultăți fără un obiectiv profesional clar. În același timp, unele cariere pot necesita ulterior studii superioare, astfel încât alegerea inițială nu trebuie privită neapărat ca una definitivă.

Facultatea și intrarea directă pe piața muncii nu sunt două variante care pot fi comparate exclusiv prin salariile din primii ani. Studiile pot însemna costuri și venituri amânate, dar pot deschide accesul la profesii pentru care diploma este necesară. Angajarea imediată aduce bani și experiență mai devreme, însă rezultatele depind de domeniu, de oportunitățile de promovare și de disponibilitatea de a învăța în continuare.

Pentru un tânăr care știe ce profesie își dorește și pentru care studiile sunt obligatorii, facultatea poate fi o investiție justificată. Pentru cine vrea să învețe o meserie practică sau găsește un loc de muncă cu perspective clare, intrarea directă pe piața muncii poate fi o alegere la fel de rațională.

Înainte de decizie, merită comparate taxele și cheltuielile de trai, salariile de început din domeniul vizat, cerințele angajatorilor și posibilitățile de formare profesională.