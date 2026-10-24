Vremea se schimbă la munte. Salvamont Brașov atrage atenția asupra gerului, ninsorilor și traseelor
La munte. Sursa foto: Unsplash
Vremea de la munte devine tot mai rece, iar la altitudini ridicate au apărut deja episoade de ninsoare și temperaturi sub zero grade. Salvamont Brașov le recomandă celor care planifică excursii să aleagă haine și încălțăminte potrivite condițiilor întâlnite și să se informeze despre accesibilitatea traseelor înainte de a porni la drum.
Frig la altitudine și ninsori pe munte. Lista obiectelor recomandate de Salvamont Brașov pentru turiști
Diferențele de temperatură și de condiții meteorologice dintre zonele joase și cele de altitudine pot fi semnificative. Din acest motiv, pregătirea pentru o excursie pe munte trebuie să țină cont de temperaturile înregistrate, de precipitații și de timpul necesar parcurgerii traseului.
Salvamont Brașov recomandă alegerea atentă a echipamentului individual, în special a îmbrăcămintei în straturi, care permite menținerea confortului termic în funcție de temperatură și de intensitatea efortului depus pe traseu.
„Temperaturile încep să își facă simțită prezența în zona montană, în special la altitudini mari, unde condițiile meteorologice și starea traseelor impun o atenție sporită în pregătirea și desfășurarea activităților montane. Salvamont Brașov recomandă turiștilor să acorde o atenție deosebită echipamentului individual, în special îmbrăcămintei în straturi, care permite o reglare eficientă a confortului termic în funcție de temperatură și de intensitatea efortului.
Este indicată utilizarea unui strat de bază din materiale tehnice, care facilitează evacuarea umidității, a unui strat intermediar cu rol de izolație termică și a unui strat exterior care asigură protecție împotriva vântului și precipitațiilor. Protejarea extremităților prin utilizarea mănușilor, căciulii și șosetelor tehnice este, de asemenea, esențială”, transmite Salvamont Brașov.
Ce echipament este necesar pe traseele cu zăpadă și gheață
În zonele montane unde s-au înregistrat deja ninsori, condițiile de pe trasee pot impune modificarea echipamentului folosit pentru drumeții. Salvamontiștii recomandă încălțăminte care oferă aderență și protecție împotriva umezelii, pentru a permite deplasarea în condiții adaptate terenului.
„În zonele în care s-au înregistrat deja ninsori, recomandăm adaptarea treptată a echipamentului de drumeție la condițiile actuale din teren. Încălțămintea trebuie să asigure aderență și protecție împotriva umezelii, iar pe traseele cu zăpadă întărită sau gheață poate fi necesară utilizarea echipamentului tehnic specific. În funcție de dificultatea traseului și de condițiile întâlnite, acesta poate include colțari, piolet și cască de protecție, fiind obligatorie cunoașterea tehnicilor corecte de utilizare”, se mai arată în avertizare.
Utilizarea echipamentului tehnic trebuie stabilită în funcție de dificultatea traseului și de condițiile întâlnite pe teren. Colțarii, pioletul și casca de protecție pot fi necesare pe anumite porțiuni acoperite cu zăpadă întărită sau gheață, însă turiștii trebuie să cunoască tehnicile corecte de folosire a acestora.
Prognoza meteo și durata traseului trebuie verificate înainte de plecare
Salvamont Brașov recomandă verificarea prognozei meteorologice și a stării traseelor înainte de începerea drumeției. Planificarea trebuie să țină cont și de durata estimată a deplasării, în condițiile în care perioada de lumină naturală este redusă.
„Totodată, recomandăm verificarea prognozei meteorologice, a stării traseelor și a duratei estimate de parcurgere, având în vedere reducerea perioadei de lumină naturală. Din echipamentul individual nu trebuie să lipsească lanterna frontală, cu acumulatori sau baterii de rezervă, telefonul încărcat, o sursă suplimentară de energie și o folie de supraviețuire. Atragem atenția că diferențele de temperatură și de condiții meteorologice dintre zonele joase și cele de altitudine pot fi semnificative. Alegerea traseului și a echipamentului trebuie realizată în raport cu condițiile reale din teren, nivelul de pregătire și experiența fiecărui participant”, a mai anunțat Salvamont Brașov pe contul de socializare.
Printre obiectele recomandate pentru echipamentul individual se numără lanterna frontală, bateriile sau acumulatorii de rezervă, telefonul mobil încărcat, o sursă suplimentară de energie și folia de supraviețuire. Acestea trebuie incluse în bagaj înainte de plecare, alături de echipamentul adecvat temperaturilor și condițiilor de pe traseu.
Alegerea itinerariului trebuie să țină cont de vremea efectivă de la altitudine, de dificultatea traseului și de experiența fiecărui participant. Condițiile întâlnite în zona montană pot fi diferite de cele din localitățile aflate la altitudini mai mici, astfel că echipamentul și planificarea drumeției trebuie adaptate situației de pe teren.
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Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
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