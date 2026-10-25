Viața la bloc în România – chiria antenelor de pe bloc. Cum pot fi cheltuiți banii încasați de asociația de proprietari
SURSA FOTO: Inquam Photos, Octav Ganea - Antenă GSM pe bloc
O asociație de proprietari încasează echivalentul a 3.000 de euro pe lună din chiria antenelor de comunicații instalate pe acoperișul unui bloc. Locatarii vor să renoveze casa scării, dar sunt nemulțumiți că președintele ia decizii fără să-i informeze. Legea nr. 196/2018 stabilește cui aparțin veniturile și ce reguli trebuie respectate pentru cheltuirea banilor. Află mai jos care sunt regulile ce trebuie urmate.
Reguli la bloc în România. Locatarii încasează 3.000 de euro pe lună din chiria antenelor de pe acoperiș. Cine decide cum sunt cheltuiți banii?
Veniturile obținute din închirierea acoperișului unui bloc aparțin asociației de proprietari, nu exclusiv locatarilor de pe scara unde sunt montate antenele.
Cheltuirea banilor trebuie să respecte procedurile legale, iar proprietarii trebuie să fie informați și să poată participa la luarea deciziilor privind investițiile.
Banii din chiria antenelor aparțin întregii asociații de proprietari
Locatarii unui bloc care încasează echivalentul a 3.000 de euro lunar pentru antenele de comunicații instalate pe acoperiș vor să renoveze casa scării, însă sunt nemulțumiți de modul în care președintele asociației ia deciziile.
Potrivit situației prezentate de Ziarul de Iași, acesta nu îi informează pe proprietari despre intențiile sale privind utilizarea banilor.
Într-un asemenea caz, primul aspect care trebuie clarificat este destinația veniturilor. Chiar dacă antenele sunt instalate pe terasa unei anumite scări, banii obținuți din chirie nu aparțin exclusiv locatarilor respectivei scări, ci asociației de proprietari.
Legea nr. 196/2018 stabilește, la articolul 70, alineatul (1), că „Toate veniturile obținute din exploatarea proprietății comune, inclusiv veniturile din dobânzi bancare, aparțin asociației de proprietari”.
Prin urmare, suma trebuie administrată responsabil și transparent, iar utilizarea ei trebuie să respecte regulile aplicabile fondurilor asociației.
Adunarea generală trebuie să stabilească investițiile care vor fi finanțate
Primul pas recomandat este întrunirea comitetului executiv al asociației, care trebuie să stabilească lista lucrărilor propuse și modul în care ar putea fi cheltuiți banii. Veniturile din chirie intră în categoria fondurilor destinate reparațiilor și investițiilor.
Ulterior, trebuie convocată adunarea generală, în cadrul căreia proprietarii hotărăsc ce lucrări vor fi finanțate. În cazul unei sume importante, precum cea menționată de locatari, decizia privind destinația banilor ar trebui luată de adunarea generală.
Articolul 66, alineatul (2), din Legea nr. 196/2018 prevede că „Administratorul nu poate utiliza în niciun fel fondurile asociației de proprietari, fără hotărârea scrisă a adunării generale sau a deciziei comitetului executiv, după caz”.
Dacă la ședință participă puțini proprietari, deși întrunirea respectă condițiile legale, este recomandată obținerea punctului de vedere al tuturor proprietarilor, pe bază de semnătură.
Proprietarii trebuie informați despre lucrări și despre modul în care sunt cheltuiți banii
După aprobarea investițiilor, asociația trebuie să identifice un executant potrivit și să încheie un contract de prestări servicii. Documentul trebuie să prevadă condițiile de execuție, garanțiile privind calitatea lucrărilor și responsabilitățile legate de protecția muncii.
În plus, proprietarii ar trebui informați periodic despre stadiul lucrărilor. Fiecare proprietar poate solicita informații despre activitățile desfășurate și poate consulta documentele aferente, potrivit recomandărilor prezentate.
Pentru renovarea casei scării sau pentru alte investiții, este important ca deciziile și cheltuielile să poată fi urmărite de proprietari, astfel încât aceștia să știe cum sunt utilizați banii asociației.
Un specialist poate supraveghea renovarea pentru a garanta calitatea lucrărilor
Dacă președintele sau administratorul de condominiu nu are cunoștințe de specialitate în construcții, este recomandată încheierea unui contract de asistență cu un specialist cu experiență, de tip diriginte de șantier.
Acesta poate supraveghea execuția lucrărilor și poate contribui la prevenirea abaterilor care ar putea afecta calitatea și durabilitatea renovării.
Astfel, înainte de începerea lucrărilor, asociația trebuie să stabilească investițiile, să aleagă executantul și să asigure condițiile necesare pentru verificarea modului în care sunt realizate intervențiile.
Recomandările noastre
După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.