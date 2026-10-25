Viața la bloc în România – chiria antenelor de pe bloc. Cum pot fi cheltuiți banii încasați de asociația de proprietari

O asociație de proprietari încasează echivalentul a 3.000 de euro pe lună din chiria antenelor de comunicații instalate pe acoperișul unui bloc. Locatarii vor să renoveze casa scării, dar sunt nemulțumiți că președintele ia decizii fără să-i informeze. Legea nr. 196/2018 stabilește cui aparțin veniturile și ce reguli trebuie respectate pentru cheltuirea banilor. Află mai jos care sunt regulile ce trebuie urmate.

Veniturile obținute din închirierea acoperișului unui bloc aparțin asociației de proprietari, nu exclusiv locatarilor de pe scara unde sunt montate antenele.

Cheltuirea banilor trebuie să respecte procedurile legale, iar proprietarii trebuie să fie informați și să poată participa la luarea deciziilor privind investițiile.

Locatarii unui bloc care încasează echivalentul a 3.000 de euro lunar pentru antenele de comunicații instalate pe acoperiș vor să renoveze casa scării, însă sunt nemulțumiți de modul în care președintele asociației ia deciziile.

Potrivit situației prezentate de Ziarul de Iași, acesta nu îi informează pe proprietari despre intențiile sale privind utilizarea banilor.

Într-un asemenea caz, primul aspect care trebuie clarificat este destinația veniturilor. Chiar dacă antenele sunt instalate pe terasa unei anumite scări, banii obținuți din chirie nu aparțin exclusiv locatarilor respectivei scări, ci asociației de proprietari.

Legea nr. 196/2018 stabilește, la articolul 70, alineatul (1), că „Toate veniturile obținute din exploatarea proprietății comune, inclusiv veniturile din dobânzi bancare, aparțin asociației de proprietari”.

Prin urmare, suma trebuie administrată responsabil și transparent, iar utilizarea ei trebuie să respecte regulile aplicabile fondurilor asociației.

Primul pas recomandat este întrunirea comitetului executiv al asociației, care trebuie să stabilească lista lucrărilor propuse și modul în care ar putea fi cheltuiți banii. Veniturile din chirie intră în categoria fondurilor destinate reparațiilor și investițiilor.

Ulterior, trebuie convocată adunarea generală, în cadrul căreia proprietarii hotărăsc ce lucrări vor fi finanțate. În cazul unei sume importante, precum cea menționată de locatari, decizia privind destinația banilor ar trebui luată de adunarea generală.

Articolul 66, alineatul (2), din Legea nr. 196/2018 prevede că „Administratorul nu poate utiliza în niciun fel fondurile asociației de proprietari, fără hotărârea scrisă a adunării generale sau a deciziei comitetului executiv, după caz”.

Dacă la ședință participă puțini proprietari, deși întrunirea respectă condițiile legale, este recomandată obținerea punctului de vedere al tuturor proprietarilor, pe bază de semnătură.

După aprobarea investițiilor, asociația trebuie să identifice un executant potrivit și să încheie un contract de prestări servicii. Documentul trebuie să prevadă condițiile de execuție, garanțiile privind calitatea lucrărilor și responsabilitățile legate de protecția muncii.

În plus, proprietarii ar trebui informați periodic despre stadiul lucrărilor. Fiecare proprietar poate solicita informații despre activitățile desfășurate și poate consulta documentele aferente, potrivit recomandărilor prezentate.

Pentru renovarea casei scării sau pentru alte investiții, este important ca deciziile și cheltuielile să poată fi urmărite de proprietari, astfel încât aceștia să știe cum sunt utilizați banii asociației.

Dacă președintele sau administratorul de condominiu nu are cunoștințe de specialitate în construcții, este recomandată încheierea unui contract de asistență cu un specialist cu experiență, de tip diriginte de șantier.

Acesta poate supraveghea execuția lucrărilor și poate contribui la prevenirea abaterilor care ar putea afecta calitatea și durabilitatea renovării.

Astfel, înainte de începerea lucrărilor, asociația trebuie să stabilească investițiile, să aleagă executantul și să asigure condițiile necesare pentru verificarea modului în care sunt realizate intervențiile.