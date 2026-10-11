Cămin sau chirie? Cât poate economisi într-un an un student care prinde loc la cămin

Pentru un student care pleacă la facultate într-un alt oraș, cazarea poate deveni cea mai mare cheltuială lunară. Diferența dintre un loc într-un cămin universitar și închirierea unei locuințe ajunge la câteva sute sau chiar mii de lei în fiecare lună. La finalul unui an universitar, avantajul financiar al căminului poate însemna mii de euro economisiți.

Tarifele diferă semnificativ în funcție de universitate, condițiile oferite și statutul studentului. În anul universitar 2026–2027, există însă suficiente exemple care arată ordinul de mărime al costurilor.

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, de exemplu, un student român aflat pe un loc finanțat de la buget plătește între 190 și 815 lei pe lună, în funcție de cămin și de tipul camerei. În unele cămine, un loc într-o cameră cu două persoane costă 450 de lei lunar, iar într-una cu trei persoane, 410 lei.

La Universitatea Transilvania din Brașov, tariful pentru un student român pe un loc finanțat de la buget este de 515 lei pe lună în Complexul Colina. Pentru studenții cu taxă, tariful ajunge la 735 de lei.

În București există și sisteme în care suma nu este identică în fiecare lună. La Academia de Studii Economice, regia de cămin pentru 2026–2027 are o componentă fixă și una variabilă, aceasta din urmă fiind influențată de consumurile efective de electricitate, gaze și apă.

Diferența devine evidentă în momentul în care alternativa este piața liberă. În București, datele aferente lunii septembrie 2026 indică o chirie medie cerută de aproximativ 540 de euro pe lună pentru locuințele cu o cameră. Pentru apartamentele cu două camere, valoarea ajunge la aproximativ 700 de euro.

La un curs rotunjit de 5 lei pentru un euro, o locuință cu o cameră ajunge astfel la circa 2.700 de lei lunar.

Pentru majoritatea studenților, varianta mai realistă este împărțirea unui apartament. Dacă doi studenți împart în mod egal chiria unui apartament de două camere de 700 de euro, partea fiecăruia ar fi de aproximativ 350 de euro, adică în jur de 1.750 de lei lunar.

La această sumă se adaugă utilitățile, internetul și, în unele situații, costurile de întreținere care nu sunt incluse în chirie.

Putem face o comparație simplă folosind un cămin de aproximativ 500 de lei pe lună și o chirie împărțită cu încă un student de aproximativ 1.750 de lei de persoană.

Diferența este de aproximativ 1.250 de lei în fiecare lună, înainte de a lua în calcul utilitățile locuinței închiriate.

Pentru nouă luni de an universitar, calculul arată astfel:

cămin: 500 lei × 9 luni = 4.500 de lei ;

; chirie împărțită: 1.750 lei × 9 luni = 15.750 de lei ;

; economie: aproximativ 11.250 de lei într-un an universitar.

Dacă studentul rămâne în oraș timp de 12 luni, diferența teoretică urcă la aproximativ 15.000 de lei pe an.

Iar avantajul căminului poate fi și mai mare pentru cei care obțin un loc la tarife de 200–400 de lei pe lună.

Diferența este mult mai mare pentru studentul care vrea să locuiască singur. La o chirie de aproximativ 540 de euro pentru o locuință cu o cameră în București, costul se apropie de 2.700 de lei lunar.

Comparativ cu un cămin de 500 de lei, diferența este de aproximativ 2.200 de lei pe lună. În nouă luni, studentul ar putea cheltui cu aproape 19.800 de lei mai mult doar pentru cazare.

Calculul nu include facturile apartamentului, astfel că diferența efectivă poate fi și mai mare.

Prețul redus vine și cu un dezavantaj: universitățile dispun de un număr limitat de locuri, iar repartizarea se face după propriile criterii.

La Universitatea din București, de exemplu, cazarea se face pe baza unei cereri, iar repartizarea poate ține cont de criterii academice, sociale și medicale. Pentru studenții din anul I este luată în calcul inclusiv media de la admitere.

Așadar, pentru un student care reușește să obțină un loc, căminul rămâne una dintre cele mai eficiente metode de reducere a costului facultății. O economie de peste 10.000 de lei într-un singur an universitar poate acoperi o parte importantă din cheltuielile cu mâncarea, transportul, cursurile sau alte nevoi ale vieții de student.