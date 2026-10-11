Viața femeilor din România după pensionare. Ce se întâmplă când salariul este înlocuit de pensie

Pensionarea reprezintă pentru multe femei din România o schimbare majoră, atât din punct de vedere financiar, cât și în ceea ce privește stilul de viață. Medicul Claudia Manea Mahu, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, atrage atenția că reducerea veniturilor, pierderea rutinei profesionale și lipsa activităților sociale pot influența modul în care oamenii se adaptează la această etapă.

Invitată în podcastul „Munca la feminin”, moderat de Laura Andreica, Claudia Manea Mahu a fost întrebată cum arată viața femeilor din România după încheierea activității profesionale.

Medicul a explicat că situația diferă în funcție de domeniul în care au lucrat și de valoarea pensiei.

„De multe ori pensia vine cumva cu de cele mai multe ori vine cu restricții.”

Potrivit specialistului, unele femei ajung să își reorganizeze cheltuielile și să renunțe la anumite activități pentru a se încadra în veniturile disponibile.

În același timp, pensionarea poate oferi mai mult timp pentru pregătirea meselor, odihnă și activități fizice.

Claudia Manea Mahu a vorbit despre importanța menținerii unor activități după încheierea vieții profesionale.

Medicul consideră că socializarea, plimbările, participarea la evenimente culturale și păstrarea unor preocupări personale pot contribui la adaptarea la pensionare.

„Da. Trebuie să ne găsim motivația. Motivația. Bucuria. Bucuria. Bucuria de a trăi.”

Aceasta a încurajat și continuarea unor activități profesionale cu program redus, atunci când starea de sănătate permite.

„Pot să facă, să se angajeze chiar cu un timp limitat. Treaba asta o să i țină în permanență în viață.”

În cadrul aceluiași interviu, Claudia Manea Mahu a vorbit despre un program de educație pentru sănătate la care a lucrat în perioada în care ocupa o funcție în Ministerul Sănătății.

Potrivit medicului, la elaborarea proiectului au participat specialiști din mai multe domenii, inclusiv medici, universitari și experți în sănătate mintală.

Întrebată ce s-a întâmplat cu programul după plecarea sa din minister, aceasta a declarat:

„Nu știu. Deci am plecat din Am plecat din minister și știu că nu s a mai întâmplat nimic.”

Medicul a precizat că nu deține informații care să confirme continuarea proiectului.

„Din ce știu nu s a mai făcut.”

Afirmațiile reprezintă perspectiva fostului oficial, iar situația actuală a programului ar necesita o confirmare din partea Ministerului Sănătății.

Claudia Manea Mahu a subliniat și importanța monitorizării sănătății, indiferent de vârstă.

Aceasta a recomandat ca medicul de familie să reprezinte primul punct de contact pentru evaluarea stării de sănătate și pentru stabilirea eventualelor investigații necesare.

„Mergi de câte ori simți că ceva nu e în regulă.”

În opinia specialistului, pensionarea poate reprezenta o perioadă în care oamenii acordă mai multă atenție sănătății, însă controalele și măsurile preventive ar trebui să facă parte din viața lor cu mult înainte de retragerea din activitate.