Cât costă meditațiile la limba română în 2026. Cât ajung să plătească părinții într-un an
SURSA FOTO: Dreamstime - Profesori
Meditațiile la limba română reprezintă o formă frecventă de pregătire suplimentară pentru elevii din România, iar în 2026 tarifele diferă considerabil în funcție de profesor și localitate. Costurile sunt influențate de experiența cadrului didactic, durata și formatul ședinței, nivelul elevului și scopul pregătirii. Pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, cheltuielile unei familii pot ajunge la câteva mii de lei pe parcursul unui an școlar.
Cât costă meditațiile la limba română în 2026
Meditațiile la limba română sunt oferite în 2026, în multe cazuri, la tarife cuprinse între 60 și 110 lei pe oră, însă diferențele de pe piață sunt considerabile. Există profesori care cer mai puțin de 60 de lei, dar și oferte care depășesc 150 de lei pe oră, în funcție de nivelul pregătirii și de modul în care sunt organizate ședințele.
Pe platforma BUKI, de exemplu, tarifele pentru pregătirea la limba română pornesc în prezent de la 69 de lei pe oră. Pe alte platforme și în anunțurile publicate individual de profesori pot fi găsite însă prețuri foarte diferite.
Experiența profesorului este unul dintre elementele care pot influența tariful. Un cadru didactic care pregătește de mulți ani elevi pentru Evaluarea Națională sau Bacalaureat poate solicita un preț mai ridicat decât un student sau un profesor aflat la începutul carierei. Tariful este influențat însă și de nivelul elevului, obiectivele stabilite și tipul lecțiilor.
Durata unei ședințe trebuie, de asemenea, luată în calcul atunci când sunt comparate prețurile. O lecție poate avea 60 de minute, 90 de minute sau chiar două ore, astfel că două oferte cu valori apropiate pot avea costuri orare diferite.
Tarifele diferă între București, Cluj-Napoca și Iași
Orașul în care au loc meditațiile poate influența prețul, în special în cazul pregătirii față în față, însă diferențele dintre profesori pot fi mai mari decât cele dintre localități. Centrele universitare au atât un număr ridicat de profesori care oferă pregătire suplimentară, cât și o cerere importantă, mai ales înaintea examenelor naționale.
Ofertele publice disponibile în 2026 indică intervale foarte largi. În București pot fi întâlnite tarife de aproximativ 35–150 de lei pe oră, în Cluj-Napoca de aproximativ 85–140 de lei pe oră, iar în Iași de aproximativ 50–100 de lei pe oră.
Aceste valori sunt orientative și nu reprezintă tarife oficiale sau prețuri medii aplicabile tuturor profesorilor din localitățile respective. Costul unei ședințe variază în funcție de experiența profesorului, nivelul elevului, obiectivul pregătirii și durata lecției.
Profesorii foarte solicitați pot stabili tarife care depășesc intervalele întâlnite în mod obișnuit, indiferent de oraș. În același timp, elevii pot găsi și variante cu prețuri mai reduse, inclusiv la profesori aflați la începutul carierei sau la studenți care oferă meditații.
Localitatea trebuie astfel analizată împreună cu celelalte criterii care determină prețul, nu separat de experiența profesorului și caracteristicile pregătirii.
|Oraș
|Tarife orientative pentru meditații la limba română
|București
|aproximativ 35–150 lei/oră
|Cluj-Napoca
|aproximativ 85–140 lei/oră
|Iași
|aproximativ 50–100 lei/oră
Notă: Intervalele sunt orientative și provin din ofertele publice disponibile în 2026.
Meditații online sau față în față. Cum poate influența formatul prețul
Modul în care se desfășoară meditațiile la limba română poate avea efect atât asupra tarifului unei ședințe, cât și asupra cheltuielilor totale suportate de familie. Pregătirea online nu este însă automat mai ieftină decât lecțiile desfășurate față în față.
Unele oferte pentru ședințe online au tarife mai accesibile, inclusiv pentru că profesorul și elevul nu trebuie să se deplaseze. Există însă și cadre didactice cu experiență care stabilesc același preț, indiferent dacă pregătirea se desfășoară online sau în format fizic.
Pregătirea online le permite elevilor să aleagă profesori din alte orașe și elimină timpul necesar deplasării. Familia nu mai suportă nici eventualele cheltuieli de transport. În schimb, lecțiile față în față pot fi preferate de elevii care se concentrează mai ușor în prezența profesorului sau care au nevoie de o supraveghere directă în timpul pregătirii.
Diferențele de tarif dintre cele două variante nu sunt, prin urmare, obligatoriu mari. Experiența profesorului, durata ședinței și scopul pentru care elevul face pregătire pot avea o influență mai mare asupra prețului.
Pregătirea pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat poate majora cheltuielile
Obiectivul pentru care elevul face meditații este un alt element care poate schimba atât tariful, cât mai ales suma totală plătită de familie pe parcursul perioadei de pregătire. Necesitățile unui elev care vrea să recupereze anumite capitole sunt diferite de cele ale unui candidat care se pregătește pentru un examen național.
În cazul elevilor care au nevoie să recupereze materia sau să aprofundeze constant ceea ce lucrează la clasă, programul poate fi organizat cu o frecvență mai redusă. Pentru Evaluarea Națională sau Bacalaureat, pregătirea presupune, de regulă, parcurgerea programei de examen, rezolvarea modelelor de subiecte, exerciții de redactare și simulări periodice.
Cheltuielile pot crește atunci când pregătirea începe târziu, iar elevul ajunge să aibă nevoie de două sau trei ședințe în fiecare săptămână. Un obiectiv care presupune o pregătire mai intensă poate necesita, de asemenea, mai multă practică, feedback constant și lucru individualizat.
Părinții și elevii pot stabili încă de la început obiectivul pregătirii, numărul ședințelor și perioada în care acestea vor avea loc. Aceste trei elemente au un impact direct asupra bugetului și pot cântări mai mult decât o diferență redusă între tarifele practicate de doi profesori.
Cât costă meditațiile într-o lună și pe durata unui an școlar
Tariful unei singure ședințe nu indică întreaga cheltuială suportată de familie, deoarece bugetul final depinde de frecvența lecțiilor și de numărul lunilor în care elevul continuă pregătirea. Diferențele devin importante atunci când meditațiile sunt făcute săptămânal pe parcursul întregului an școlar.
La un tarif de 80 de lei pentru o ședință, patru lecții pe lună presupun o cheltuială de aproximativ 320 de lei. Dacă elevul face opt ședințe într-o lună, suma crește la aproximativ 640 de lei.
Pentru anul școlar 2026–2027, reperul de 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor permite și estimarea costului pe o perioadă mai lungă. O ședință pe săptămână, la un tarif de 80 de lei, înseamnă aproximativ 2.880 de lei pentru 36 de săptămâni. În cazul a două ședințe săptămânale, cheltuiala ajunge la aproximativ 5.760 de lei.
Costul efectiv poate fi însă mai redus dacă pregătirea este suspendată în timpul vacanțelor, dacă meditațiile nu sunt făcute pe tot parcursul anului școlar sau dacă numărul ședințelor este modificat în anumite perioade.
În aceste condiții, pentru stabilirea bugetului trebuie luate în calcul atât tariful unei ședințe, cât și frecvența și durata totală a perioadei în care elevul face pregătire.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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