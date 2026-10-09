Cât costă meditațiile la limba română în 2026. Cât ajung să plătească părinții într-un an

Meditațiile la limba română reprezintă o formă frecventă de pregătire suplimentară pentru elevii din România, iar în 2026 tarifele diferă considerabil în funcție de profesor și localitate. Costurile sunt influențate de experiența cadrului didactic, durata și formatul ședinței, nivelul elevului și scopul pregătirii. Pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, cheltuielile unei familii pot ajunge la câteva mii de lei pe parcursul unui an școlar.

Meditațiile la limba română sunt oferite în 2026, în multe cazuri, la tarife cuprinse între 60 și 110 lei pe oră, însă diferențele de pe piață sunt considerabile. Există profesori care cer mai puțin de 60 de lei, dar și oferte care depășesc 150 de lei pe oră, în funcție de nivelul pregătirii și de modul în care sunt organizate ședințele.

Pe platforma BUKI, de exemplu, tarifele pentru pregătirea la limba română pornesc în prezent de la 69 de lei pe oră. Pe alte platforme și în anunțurile publicate individual de profesori pot fi găsite însă prețuri foarte diferite.

Experiența profesorului este unul dintre elementele care pot influența tariful. Un cadru didactic care pregătește de mulți ani elevi pentru Evaluarea Națională sau Bacalaureat poate solicita un preț mai ridicat decât un student sau un profesor aflat la începutul carierei. Tariful este influențat însă și de nivelul elevului, obiectivele stabilite și tipul lecțiilor.

Durata unei ședințe trebuie, de asemenea, luată în calcul atunci când sunt comparate prețurile. O lecție poate avea 60 de minute, 90 de minute sau chiar două ore, astfel că două oferte cu valori apropiate pot avea costuri orare diferite.

Orașul în care au loc meditațiile poate influența prețul, în special în cazul pregătirii față în față, însă diferențele dintre profesori pot fi mai mari decât cele dintre localități. Centrele universitare au atât un număr ridicat de profesori care oferă pregătire suplimentară, cât și o cerere importantă, mai ales înaintea examenelor naționale.

Ofertele publice disponibile în 2026 indică intervale foarte largi. În București pot fi întâlnite tarife de aproximativ 35–150 de lei pe oră, în Cluj-Napoca de aproximativ 85–140 de lei pe oră, iar în Iași de aproximativ 50–100 de lei pe oră.

Aceste valori sunt orientative și nu reprezintă tarife oficiale sau prețuri medii aplicabile tuturor profesorilor din localitățile respective. Costul unei ședințe variază în funcție de experiența profesorului, nivelul elevului, obiectivul pregătirii și durata lecției.

Profesorii foarte solicitați pot stabili tarife care depășesc intervalele întâlnite în mod obișnuit, indiferent de oraș. În același timp, elevii pot găsi și variante cu prețuri mai reduse, inclusiv la profesori aflați la începutul carierei sau la studenți care oferă meditații.

Localitatea trebuie astfel analizată împreună cu celelalte criterii care determină prețul, nu separat de experiența profesorului și caracteristicile pregătirii.