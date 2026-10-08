Bani pentru facultate. Ce credite pot obține studenții și cât ajung să plătească înapoi

Facultatea nu înseamnă doar plata taxei de școlarizare. Chiria sau căminul, transportul, cărțile, laptopul și celelalte cheltuieli pot ridica semnificativ bugetul unui student. Pentru cei care nu pot acoperi toate aceste costuri din veniturile proprii sau cu ajutorul familiei există și soluția creditelor destinate educației. Ofertele diferă însă considerabil: unele permit împrumuturi de câteva zeci de mii de lei, altele ajung la 145.000 sau chiar 250.000 de lei, iar condițiile privind dobânda, perioada de grație și necesitatea unui co-împrumutat trebuie analizate înainte de semnarea contractului.

Una dintre variante este Creditul pentru studii de la BRD. Finanțarea poate ajunge la 250.000 de lei sau echivalentul în euro, fără garanții, iar perioada maximă de rambursare este de zece ani. Produsul poate fi utilizat pentru proiecte educaționale atât pentru titularul creditului, cât și pentru o persoană apropiată.

Pentru creditul fără ipotecă imobiliară este prevăzută o perioadă de grație parțială de până la șase luni. În acest interval sunt achitate dobânda, comisioanele și prima de asigurare, nu și principalul.

Banca acceptă mai multe categorii de venituri, de la salarii și pensii până la dividende, drepturi de autor, chirii sau venituri obținute din activități independente. Pentru obținerea unei sume mai mari pot fi luate în calcul veniturile a cel mult trei co-împrumutați.

Dobânda efectivă depinde de caracteristicile finanțării și de oferta individuală, astfel că studentul trebuie să compare în primul rând DAE și suma totală de rambursat, nu doar dobânda nominală.

O variantă pentru cheltuieli mai mici este Creditul 10 de la BRD. Acesta poate finanța până la 100% din cheltuielile studențești, banca menționând printre exemple cărțile, chiria, calculatorul sau imprimanta.

Suma maximă este de 15.000 de lei, fără garanții, iar perioada de creditare poate ajunge la zece ani. Dobânda este fixă pe durata creditului, iar BRD afișează o dobândă preferențială de 11% pentru clienții care optează pentru asigurarea de viață. Perioada de grație parțială poate ajunge la 12 luni.

Creditul se adresează studenților înscriși la programe universitare, masterat, doctorat sau studii aprofundate, inclusiv celor care studiază în străinătate. Studentul poate obține finanțarea chiar dacă nu are venituri proprii, însă este necesar cel puțin un co-împrumutat.

O altă soluție este StudyUP de la BCR Social Finance, un credit de consum destinat cheltuielilor educaționale.

Limita maximă anunțată este de 145.000 de lei, suma putând fi utilizată în tranșe. Perioada maximă de creditare este de zece ani, iar perioada de grație poate ajunge la 78 de luni, respectiv durata studiilor plus șase luni. Produsul poate fi accesat fără ca studentul să fie angajat și fără co-plătitor, însă acordarea rămâne condiționată de criteriile de eligibilitate și analiza bonității.

Banii pot acoperi nu numai taxa universitară, ci și chiria, transportul, materialele educaționale sau echipamentele necesare studiilor. Există și StudyUP Abroad pentru cei admiși la facultate, masterat sau doctorat într-un stat al Uniunii Europene.

BCR Social Finance prezintă și un exemplu concret: pentru un împrumut de 20.000 de lei pe 84 de luni, cu 24 de luni perioadă de grație pentru principal, dobânda fixă este de 11,5% pe an, iar comisionul de administrare este de 4,5% pe an aplicat la sold. DAE ajunge în exemplul prezentat la 17,23%, iar suma totală plătibilă este de 35.582 de lei.

Exemplul arată și de ce DAE și suma totală de rambursat sunt importante atunci când sunt comparate creditele: o sumă împrumutată de 20.000 de lei poate genera un cost total considerabil pe o perioadă lungă.

O variantă mult mai avantajoasă a existat prin programul guvernamental StudentInvest și oferta Libra Internet Bank.

În ediția din 2024, studenții eligibili puteau accesa până la 75.000 de lei pe maximum cinci ani, iar dobânda era subvenționată integral de stat. Programul se adresa cetățenilor români cu domiciliul în România, cu vârste între 18 și 40 de ani, înscriși la o instituție de învățământ superior acreditată sau autorizată.

Banii puteau fi folosiți pentru taxe de studii la licență, masterat sau doctorat, calculatoare și aplicații informatice, cazarea în cămin, transportul pentru Erasmus și alte cheltuieli eligibile.

Important pentru cei care caută acum această finanțare: ediția 2024 s-a încheiat, iar Libra precizează în prezent că programul nu este activ. Prin urmare, condițiile ediției anterioare nu trebuie prezentate drept o ofertă care poate fi contractată acum.

CEC Student Free nu este un credit pentru plata facultății

CEC Bank are Student Free, însă acesta trebuie separat de creditele educaționale. Este un pachet de servicii bancare destinat tinerilor, nu un împrumut pentru plata taxei universitare.

Pachetul include cont curent în lei, cont în euro, card de debit Visa și servicii de Mobile Banking și Internet Banking. Documentația CEC indică un comision lunar de administrare de zero lei până la împlinirea vârstei de 24 de ani. Ulterior, gratuitatea este condiționată de îndeplinirea anumitor criterii privind încasările recurente și utilizarea cardului.

Produsul poate fi util pentru gestionarea banilor în perioada facultății, dar nu trebuie confundat cu un credit pentru studii.

Ce oferă Raiffeisen studenților

Și Raiffeisen Bank – soluții pentru studenți prezintă produse destinate acestei categorii, însă pagina indicată nu descrie un credit educațional similar StudyUP sau produselor BRD.

Sunt prezentate servicii precum cardul și operațiunile bancare curente, economisirea, iar pentru clienții care își încasează salariul la bancă este menționată posibilitatea unui overdraft, adică un descoperit de cont, de până la șase salarii.

Prin urmare, atunci când un student caută bani pentru taxa universitară este important să facă diferența între un credit dedicat studiilor, un credit de consum și un simplu pachet bancar pentru tineri.

Poți trece de la taxă la buget în timpul facultății

Pentru un student care a intrat pe un loc cu taxă există și posibilitatea ca situația financiară să se schimbe pe parcursul studiilor. Legislația permite modificarea statutului de student cu taxă în condițiile stabilite de senatul fiecărei universități, la începutul anului universitar. Instituția nu poate solicita o taxă suplimentară pentru procesul de reclasificare de la taxă la un loc finanțat de la buget sau invers.

Aici intervine și sistemul creditelor ECTS/SECT – Sistemul European de Credite Transferabile. Creditele reflectă volumul de activitate necesar pentru promovarea disciplinelor și acumularea rezultatelor de învățare.

Este însă importantă o precizare: nu există o regulă națională potrivit căreia simpla acumulare a unui anumit număr de credite ECTS mută automat studentul de la taxă la buget.

Reclasificarea se realizează conform regulamentului propriu al universității și facultății, în funcție de criteriile academice stabilite și de numărul locurilor finanțate disponibile. Ministerul Educației precizează că statutul de student cu taxă poate fi modificat în condițiile stabilite de senatul universitar.

În practică, studentul trebuie să consulte regulamentul facultății pentru a vedea cum se realizează clasamentul anual, ce rol au creditele acumulate, mediile sau notele și câte locuri bugetate sunt disponibile.

Credit sau încercarea de a ajunge la buget?

Cele două soluții nu se exclud. Un student aflat la taxă poate avea nevoie de finanțare pentru primul an și, în același timp, poate încerca să obțină rezultate academice care să îi permită să ocupe ulterior un loc finanțat de stat, dacă regulamentul universității permite reclasificarea și există locuri disponibile.

Înainte de contractarea unui împrumut trebuie verificate DAE, suma totală de rambursat, perioada de grație, comisioanele, condițiile privind veniturile și co-împrumutații și posibilitatea rambursării anticipate. O perioadă lungă de creditare reduce rata lunară, dar poate crește considerabil suma plătită în final.