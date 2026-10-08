Moșteniri și donații fără impozit. Când se aplică scutirea și când trebuie plătit 1%?

Nu toate veniturile încasate de persoanele fizice ajung să fie impozitate. Codul Fiscal stabilește categorii întregi de bani și bunuri pentru care nu se datorează impozit, dar și excepții importante. De la ajutoare și burse până la moșteniri și donații, regulile diferă în funcție de sursa venitului și natura bunurilor primite.

Ajutoarele cu destinație specială, anumite indemnizații, bursele și despăgubirile se numără printre veniturile pentru care persoanele fizice nu datorează impozit pe venit, potrivit Codului Fiscal. În aceeași categorie pot intra sumele sau bunurile primite prin moștenire ori donație, însă în cazul proprietăților imobiliare se aplică reguli distincte. Încadrarea fiecărui tip de venit depinde de condițiile și excepțiile prevăzute de legislația fiscală.

Articolul 62 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal stabilește o serie de categorii de venituri neimpozabile. Prevederile se referă în mod expres la impozitul pe venit și stabilesc situațiile în care anumite sume sau bunuri nu intră în baza de impozitare.

Impozitul pe venit reprezintă o obligație fiscală datorată bugetului de stat pentru veniturile impozabile obținute de persoanele fizice. Codul fiscal stabilește categoriile de venituri supuse impozitării, modul de calcul și situațiile în care se aplică scutiri.

Cota generală de impozitare este de 10% și se aplică bazei impozabile determinate potrivit regulilor specifice fiecărei categorii de venit. Aceasta poate viza, printre altele, veniturile din salarii, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală și chirii. Impozitul nu se calculează întotdeauna asupra întregii sume încasate, întrucât, în funcție de tipul venitului, legislația permite scăderea unor cheltuieli, contribuții, deduceri sau sume neimpozabile.

Pentru anumite categorii de venituri sunt stabilite cote distincte. De exemplu, dividendele distribuite persoanelor fizice începând cu 1 ianuarie 2026 sunt impozitate cu 16%, potrivit Legii nr. 141/2025.

În funcție de natura și sursa venitului, impozitul poate fi calculat, reținut și virat la bugetul de stat de către plătitor sau poate reveni beneficiarului obligația de a-l declara și achita. Contribuțiile de asigurări sociale și de sănătate sunt reglementate separat, astfel încât scutirea unui venit de la plata impozitului pe venit nu înseamnă automat și exceptarea de la plata acestor contribuții.

Sumele sau bunurile primite prin sponsorizare ori mecenat, în condițiile prevăzute de lege, sunt neimpozabile. Același regim fiscal se aplică banilor și bunurilor dobândite prin moștenire sau donație, inclusiv titlurilor de valoare și aurului de investiții. Scutirea vizează momentul dobândirii, astfel că vânzarea ulterioară a acestor bunuri poate fi supusă impozitării.

În cazul terenurilor și clădirilor se aplică însă reguli distincte. Pentru un imobil primit prin donație, nu se datorează impozit pe transferul proprietății atunci când donația este făcută între soți sau între rude și afini până la gradul al III-lea inclusiv. În schimb, donațiile între persoane fără legături de rudenie sau între rude și afini care depășesc gradul al III-lea sunt impozitate potrivit regulilor aplicabile transferului prin vânzare.

În cazul unei moșteniri care include proprietăți imobiliare, scutirea se aplică dacă procedura succesorală este dezbătută și finalizată în termen de cel mult doi ani de la data decesului. Dacă succesiunea este încheiată după expirarea acestui termen, moștenitorii datorează un impozit de 1%, calculat potrivit regulilor aplicabile masei succesorale imobiliare.

Veniturile obținute din transferul bunurilor din patrimoniul personal sunt, în principiu, neimpozabile, însă Codul Fiscal prevede anumite excepții. Câștigurile rezultate din transferul titlurilor de valoare și al aurului de investiții, precum și veniturile obținute din transferul proprietăților imobiliare, au un regim fiscal distinct.

Prin urmare, vânzarea unei locuințe sau a unui teren nu este automat exceptată de la plata impozitului. Nu intră în această categorie veniturile obținute prin transmiterea, prin acte pentru cauză de moarte, a posesiei de fapt înscrise în cartea funciară de autorul succesiunii. Reglementarea vizează posesia înscrisă în evidențele cadastrale, care este distinctă de dreptul de proprietate.