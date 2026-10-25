UE schimbă regulile pentru retragerea banilor. Nu mai e nevoie de bancomat. Ce sumă vei putea scoate direct din magazine

Uniunea Europeană pregătește schimbări importante pentru retragerile de numerar, inclusiv posibilitatea de a scoate până la 150 de euro direct din magazine, fără să cumperi produse. Noile reguli vor impune și afișarea clară a comisioanelor bancomatelor înainte de confirmarea tranzacțiilor.

Uniunea Europeană pregătește noi reguli pentru retragerile de numerar, care le vor permite clienților să obțină bani direct din magazine, fără să fie obligați să cumpere produse.

Reforma vizează și transparența comisioanelor percepute de bancomate, precum și măsuri suplimentare împotriva fraudelor financiare.

Schimbările sunt incluse în pachetul legislativ european privind serviciile de plată.

Una dintre principalele modificări prevăzute de reforma europeană vizează posibilitatea de a retrage numerar direct de la casele magazinelor, fără ca persoanele interesate să fie obligate să cumpere ceva. Suma maximă prevăzută este de 150 de euro, în cadrul negociat fiind stabilit și un prag minim de 100 de euro.

Serviciul va putea fi oferit de supermarketuri, brutării și alți comercianți, care vor avea astfel posibilitatea să le pună clienților numerar la dispoziție. Operațiunile vor necesita autentificarea prin intermediul unui card cu cip și al codului PIN.

În prezent, în anumite magazine din Germania și Austria, clienții pot retrage bani numai dacă achiziționează produse. Noile prevederi urmăresc să elimine această condiție și să ofere o alternativă persoanelor care au nevoie de numerar, dar nu au un bancomat în apropiere.

Măsura ar putea fi utilă în special în localitățile rurale, unde închiderea sucursalelor bancare și reducerea numărului de bancomate îngreunează accesul la bani cash.

Totuși, comercianții nu vor fi obligați să ofere acest serviciu. Participarea va fi voluntară, iar posibilitatea de a retrage numerar va depinde și de disponibilitatea banilor din casa magazinului.

Reforma europeană urmărește și creșterea transparenței în privința costurilor retragerilor de numerar. Operatorii bancomatelor vor trebui să informeze clienții, înainte de autorizarea tranzacției, despre comisioanele aplicabile și cursurile de schimb utilizate.

Regulile sunt importante mai ales pentru persoanele care folosesc bancomate administrate de alte bănci sau de operatori independenți. În cazul retragerilor care implică schimb valutar, clienții vor trebui să primească informații și despre costurile conversiei.

Astfel, utilizatorii vor putea afla ce taxe urmează să plătească înainte de a confirma operațiunea și vor avea posibilitatea să renunțe la retragere dacă nu sunt de acord cu respectivele costuri.

Noile dispoziții nu elimină comisioanele bancare, ci impun prezentarea lor clară înainte ca utilizatorul să accepte tranzacția.

Schimbările fac parte din pachetul legislativ european privind serviciile de plată, cunoscut sub denumirile PSD3 și PSR. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord politic provizoriu, însă procedura legislativă nu este deocamdată definitivată.

Pachetul include și măsuri suplimentare pentru combaterea fraudelor financiare, printre care verificări mai stricte ale beneficiarilor transferurilor și responsabilități sporite pentru furnizorii de servicii de plată.

Înainte ca noile prevederi să devină obligatorii, legislația trebuie să parcurgă ultimele etape ale procedurii europene. Până la aplicarea noilor reguli, retragerile de numerar și comisioanele aferente continuă să fie reglementate potrivit dispozițiilor existente.