BNR a autorizat SelfPay ca instituție de plată. Compania pregătește schimbări în serviciile oferite românilor

SelfPay a obținut autorizația de instituție de plată din partea Băncii Naționale a României (BNR), potrivit unui comunicat transmis presei. Compania, care operează o rețea națională de stații de plată self-service, intră astfel într-o nouă etapă de dezvoltare. Autorizarea creează cadrul necesar pentru diversificarea serviciilor financiare și extinderea colaborărilor cu parteneri din mai multe industrii. Decizia vine în urma unui proces de pregătire care a inclus investiții în tehnologie, infrastructură și conformitate.

SelfPay a finalizat procesul de autorizare ca instituție de plată, după parcurgerea etapelor de pregătire și îndeplinirea cerințelor impuse de Banca Națională a României pentru desfășurarea activităților reglementate în acest domeniu.

Potrivit comunicatului transmis de companie, obținerea autorizației a presupus investiții în infrastructura tehnologică, dezvoltarea capacităților operaționale și consolidarea mecanismelor interne necesare respectării legislației aplicabile serviciilor de plată.

Procedura a inclus verificarea modului de organizare și administrare a activității, a sistemelor de gestionare a riscurilor și a mecanismelor de control intern. De asemenea, compania a trebuit să demonstreze că dispune de structurile și procedurile necesare pentru respectarea obligațiilor de conformitate prevăzute de cadrul de reglementare.

Pe parcursul procesului de autorizare, SelfPay a colaborat cu specialiștii KPMG Legal Toncescu și Asociații, alături de Tudor Nistor și KPMG Advisory. Aceștia au oferit consultanță pentru îndeplinirea cerințelor și parcurgerea etapelor administrative și juridice necesare obținerii autorizației.

Autorizarea acordată de BNR permite SelfPay să își dezvolte activitatea în domeniul serviciilor de plată și să identifice noi oportunități de colaborare cu instituții financiare și companii din alte sectoare economice.

Potrivit reprezentanților companiei, strategia de dezvoltare se bazează pe integrarea infrastructurii fizice de plată cu serviciile financiare digitale. Modelul permite utilizarea unor soluții diferite, în funcție de preferințele clienților pentru tranzacțiile cu numerar sau pentru operațiunile realizate prin intermediul aplicațiilor.

SelfPay dispune de o rețea de peste 15.000 de stații de plată, amplasate în peste 4.400 de localități din România. Infrastructura este completată de aplicația SelfPay Now, prin care utilizatorii pot accesa servicii financiare în format digital.

Compania intenționează să valorifice această structură pentru dezvoltarea unor servicii de plată integrate și pentru încheierea unor parteneriate strategice cu organizații interesate să ofere clienților mai multe modalități de efectuare a tranzacțiilor.

Totodată, SelfPay urmărește extinderea accesului la serviciile financiare, inclusiv pentru persoanele care utilizează în continuare numerarul. Compania susține că dezvoltarea simultană a canalelor fizice și digitale poate contribui la diversificarea opțiunilor disponibile pentru efectuarea plăților și administrarea banilor.

Adrian Badea, CEO SelfPay, consideră că obținerea autorizației reprezintă o etapă importantă în strategia de dezvoltare a companiei, după extinderea rețelei fizice de plată și lansarea serviciilor digitale.

„Obţinerea autorizaţiei BNR reprezintă un moment definitoriu pentru compania noastră. Am construit un ecosistem de plăţi solid, iar acum avem oportunitatea de a-i valorifica potenţialul la nivelul următor. Ambiţia noastră este să ne extindem rolul în industria financiară, să dezvoltăm noi soluţii şi parteneriate strategice şi să contribuim activ la transformarea pieţei de plăţi din România. Privim această autorizare nu doar ca pe o recunoaştere a parcursului nostru, ci mai ales ca pe fundamentul a ceea ce vrem să construim în continuare”, a declarat Adrian Badea, CEO SelfPay, potrivit comunicatului de presă.

Activitatea SelfPay pe piața românească a început în 2009, odată cu instalarea primelor stații de plată self-service. În anii următori, compania și-a extins rețeaua la nivel național și a introdus noi servicii, inclusiv soluții digitale destinate efectuării tranzacțiilor.

În prezent, infrastructura fizică include peste 15.000 de stații de plată, disponibile în mai mult de 4.400 de localități din România. Prin intermediul acestora, utilizatorii au acces la peste 300 de servicii.

Printre operațiunile disponibile se numără achitarea facturilor, plata taxelor și impozitelor, depunerile de numerar pe card, plata ratelor, reîncărcările electronice și accesarea unor servicii din domeniul auto.

Diversificarea portofoliului a fost însoțită de dezvoltarea aplicației SelfPay Now, care a depășit pragul de un milion de utilizatori. Platforma digitală integrează peste 200 de servicii și este concepută pentru efectuarea plăților și gestionarea operațiunilor financiare curente.

Compania continuă dezvoltarea aplicației ca platformă digitală românească ce reunește mai multe categorii de servicii într-un singur sistem, complementar rețelei de stații fizice.

Conform datelor comunicate de SelfPay, infrastructura companiei procesează lunar peste 6 milioane de tranzacții. Volumul include operațiunile realizate prin serviciile de plată puse la dispoziția utilizatorilor și reflectă dimensiunea activității desfășurate pe piața din România.