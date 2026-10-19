Curs valutar BNR, luni, 19 octombrie 2026. Euro scade în fața leului, în timp ce dolarul american se apreciază

Banca Națională a României (BNR) a comunicat luni, 19 octombrie 2026, un curs de 5,3272 lei pentru un euro, în scădere față de ședința precedentă. În schimb, dolarul american s-a apreciat și a ajuns la 4,7520 lei. Pe piața monetară, indicele ROBOR la trei luni s-a menținut la 6,08%, în timp ce ROBOR la șase luni a înregistrat o ușoară creștere.

Curs valutar BNR, 19 octombrie. Euro a scăzut față de leu

Moneda europeană a început săptămâna în scădere față de leul românesc, potrivit cursului valutar comunicat luni de Banca Națională a României.

Un euro a fost cotat la 5,3272 lei, comparativ cu 5,3368 lei în ședința precedentă, din 16 octombrie.

Diferența este de 0,0096 lei, echivalentul unei scăderi de 0,96 bani.

La 15 octombrie, moneda europeană fusese evaluată la 5,3370 lei.

În schimb, dolarul american s-a apreciat luni, ajungând la 4,7520 lei, față de 4,7430 lei în ședința precedentă. Creșterea a fost de 0,0090 lei, respectiv 0,90 bani.

Raportul euro-dolar indicat pentru 19 octombrie a fost de 1,1210 dolari pentru un euro, în scădere cu 0,0042 dolari.

Datele privind evoluția cursului valutar arată că moneda europeană a înregistrat valori medii mai ridicate în ultimele trei luni analizate.

În septembrie 2026, cursul mediu al euro a fost de 5,2630 lei, comparativ cu 5,2498 lei în august și 5,2378 lei în iulie.

În aceeași perioadă, dolarul american a avut un curs mediu de 4,5724 lei în septembrie, 4,5288 lei în august și 4,5859 lei în iulie.

La finalul anului 2025, euro fusese cotat la 5,0985 lei, potrivit datelor aferente zilei de 31 decembrie.

Astfel, cursul comunicat la 19 octombrie 2026 se situează peste valoarea înregistrată la încheierea anului trecut.

Pe piața monetară, indicele ROBOR la trei luni, utilizat pentru calcularea dobânzilor la anumite credite în lei, s-a menținut luni la nivelul de 6,08%.

Indicele ROBOR la șase luni a crescut ușor, de la 6,13% la 6,14%, în timp ce ROBOR la 12 luni a rămas neschimbat, la 6,19%.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor, IRCC, valoarea aplicabilă în trimestrul al patrulea din 2026 este de 5,57%, calculată pe baza datelor din trimestrul al doilea.

În trimestrul precedent, IRCC fusese de 5,56%, corespunzător primelor trei luni ale anului.

Acești indici influențează costul creditelor cu dobândă variabilă, în funcție de condițiile prevăzute în contractele încheiate cu instituțiile bancare.

Francul elvețian a fost cotat luni la 5,7591 lei, în creștere cu 0,0033 lei față de valoarea de 5,7558 lei înregistrată în ședința precedentă.

Lira sterlină a urcat la 6,3336 lei, comparativ cu 6,3228 lei vineri, ceea ce reprezintă o apreciere de 0,0108 lei.

Și dolarul canadian a înregistrat o creștere, ajungând la 3,3714 lei, față de 3,3497 lei în ședința anterioară.

În schimb, zlotul polonez s-a depreciat ușor, fiind cotat la 1,2189 lei, comparativ cu 1,2219 lei vineri.

Banca Națională a României a comunicat luni și o scădere a prețului gramului de aur.

Acesta a fost cotat la 636,9848 lei, față de 637,7784 lei în ședința precedentă.

Diferența este de 0,7936 lei, reprezentând o depreciere față de cotația de vineri.

La 15 octombrie, gramul de aur fusese evaluat la 636,0040 lei.

Cursurile valutare comunicate de BNR reprezintă valori de referință și pot fi diferite de cotațiile de cumpărare și vânzare practicate de băncile comerciale sau de casele de schimb valutar.