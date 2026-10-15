Mugur Isărescu, declarație neașteptată despre trecerea la euro. Ce se pregătește la Banca Națională

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a făcut declarații despre trecerea României la moneda unică europeană, precizând că Imprimeria BNR este pregătită să tipărească bancnote euro atunci când țara va îndeplini condițiile necesare pentru adoptarea acestei monede.

Declarațiile au fost făcute cu ocazia lansării în circuitul numismatic a unei bancnote aniversare dedicate lui Eugeniu Carada, fondatorul Băncii Naționale a României. Emisiunea marchează împlinirea a 190 de ani de la nașterea acestuia și aduce în atenție atât personalitatea sa, cât și tehnologiile utilizate pentru realizarea bancnotelor.

Noua bancnotă aniversară are o valoare nominală de 100 de lei și este imprimată pe suport de polimer. Cu această ocazie, guvernatorul BNR a prezentat și unul dintre elementele de securitate care diferențiază emisiunea de celelalte bancnote realizate de banca centrală.

Elementul prezentat de Mugur Isărescu poartă denumirea OVMI Spark și este realizat cu ajutorul unei cerneli optic variabile și magnetice. Particularitatea acestuia constă în schimbarea culorii din auriu în verde, în funcție de unghiul din care este privită bancnota.

Guvernatorul BNR a explicat că această caracteristică reprezintă o noutate pentru emisiunile de bancnote ale instituției și că elementul de securitate poate fi observat prin simpla înclinare a suportului pe care este imprimat.

„Ceea ce diferențiază această bancnotă de toate celelalte pe care Banca Națională le-a emis este un nou element de securitate și e bine să vi-l prezentăm, imprimat cu cerneală optic variabilă și magnetică, vă spun inițialele – OVMI, OVMI Spark, care își schimbă culoarea din auriu în verde când bancnota este privită sub diverse unghiuri de înclinare”, a explicat Mugur Isărescu, potrivit RTV.

Potrivit guvernatorului, tehnologia utilizată pentru realizarea acestui element presupune folosirea unor pigmenți metalici orientați cu ajutorul magneților de înaltă precizie. Procesul permite obținerea unor efecte vizuale tridimensionale, care contribuie la identificarea bancnotei și la protejarea acesteia împotriva falsificării.

Mugur Isărescu a subliniat că tehnologia folosită pentru noua bancnotă aniversară se bazează pe procedee moderne de imprimare. Efectele dinamice rezultate din orientarea pigmenților metalici reprezintă o componentă importantă a sistemului de securitate.

În explicațiile sale, guvernatorul a evidențiat diferența dintre ușurința cu care publicul poate recunoaște elementul și dificultatea reproducerii acestuia prin metode de falsificare.

„Această tehnologie reprezintă ceva de ultimă generație. Ea integrează pigmenți metalici orientați folosindu-se magneți de înaltă precizie și care creează efecte dinamice tridimensionale. Astfel se obține un element de securitate complex, foarte ușor de identificat de către public, dar extrem de greu, dacă nu, chiar imposibil de falsificat”, a declarat Isărescu.

Prezentarea noii emisiuni a oferit și prilejul unor precizări referitoare la capacitatea tehnică a Imprimeriei BNR. Isărescu a făcut legătura între tehnologiile utilizate pentru producerea bancnotelor românești și posibilitatea ca instituția să realizeze, în viitor, și bancnote euro.

Referindu-se la adoptarea monedei unice europene, guvernatorul BNR a precizat că Imprimeria Băncii Naționale a României dispune de pregătirea necesară pentru a tipări bancnote euro atunci când România va ajunge în etapa adoptării acestei monede și va îndeplini condițiile cerute.

Declarația sa a fost formulată în contextul prezentării tehnologiei de securitate utilizate pentru bancnota aniversară de 100 de lei, fără să indice un calendar pentru trecerea României la euro.