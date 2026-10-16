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Curs valutar vineri, 16 octombrie. Cât valorează euro, dolarul american și francul elvețian la final de săptămână. BNR a publicat noile cifre

Curs valutar vineri, 16 octombrie. Cât valorează euro, dolarul american și francul elvețian la final de săptămână. BNR a publicat noile cifre

SURSĂ FOTO: Dreamstime - Curs valutar

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Publicat de Leonard Bădilă la 16 octombrie 2026, 13:06
Din cuprinsul articolului

Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru vineri, 16 octombrie. Potrivit valorilor afișate, euro este cotat la 5,3368 lei, dolarul american ajunge la 4,7430 lei, iar francul elvețian este evaluat la 5,7558 lei. Lira sterlină are un curs de 6,3228 lei.

Curs valutar vineri, 16 octombrie. Cât valorează euro, dolarul american și francul elvețian la final de săptămână

Conform cursului valutar publicat de Banca Națională a României (BNR) pentru vineri, 16 octombrie, dolarul australian este cotat la 3,3007 lei, iar dolarul canadian ajunge la 3,3497 lei.

Francul elvețian are un curs de 5,7558 lei, în timp ce coroana cehă este cotată la 0,2194 lei, iar coroana daneză la 0,7140 lei. Lira egipteană valorează 0,0887 lei.

Euro este cotat la 5,3368 lei, iar lira sterlină ajunge la 6,3228 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, cursul este de 1,4695 lei, în timp ce 100 de yeni japonezi sunt evaluați la 3,0022 lei.

Leul moldovenesc are un curs de 0,2655 lei, iar coroana norvegiană este cotată la 0,5018 lei. Zlotul polonez valorează 1,2219 lei, în timp ce rubla rusească ajunge la 0,0567 lei. Coroana suedeză este cotată la 0,4792 lei, iar lira turcească la 0,0957 lei.

Dolarul american are un curs de 4,7430 lei, iar randul sud-african este cotat la 0,2886 lei. Realul brazilian valorează 0,9303 lei, în timp ce renminbi-ul chinezesc ajunge la 0,7094 lei. Rupia indiană este cotată la 0,0500 lei.

Cursul valutar pentru celelalte monede

Potrivit valorilor publicate de BNR, 100 de woni sud-coreeni sunt evaluați la 0,3564 lei, iar peso-ul mexican are un curs de 0,2580 lei.

Dolarul neo-zeelandez este cotat la 2,6877 lei, iar dinarul sârbesc ajunge la 0,0455 lei. Hryvna ucraineană are un curs de 0,1057 lei, în timp ce dirhamul Emiratelor Arabe este cotat la 1,2915 lei.

Bahtul thailandez valorează 0,1420 lei, iar dolarul din Hong Kong este cotat la 0,6043 lei. Shekelul israelian ajunge la 1,5345 lei.

Pentru 100 de rupii indoneziene, cursul este de 0,0263 lei, iar peso-ul filipinez este cotat la 0,0753 lei. În cazul a 100 de coroane islandeze, valoarea este de 3,9184 lei.

Ringgitul malaysian are un curs de 1,1622 lei, iar dolarul singaporez este cotat la 3,7073 lei.

Cursul gramului de aur și al DST

Pe lângă monedele străine, Banca Națională a României a publicat și cotația gramului de aur, care ajunge la 637,7784 lei.

Monedă / Indicator Cod Curs (lei)
Dolarul australian AUD 3,3007
Dolarul canadian CAD 3,3497
Francul elvețian CHF 5,7558
Coroana cehă CZK 0,2194
Coroana daneză DKK 0,7140
Lira egipteană EGP 0,0887
Euro EUR 5,3368
Lira sterlină GBP 6,3228
100 de forinți maghiari HUF 1,4695
100 de yeni japonezi JPY 3,0022
Leul moldovenesc MDL 0,2655
Coroana norvegiană NOK 0,5018
Zlotul polonez PLN 1,2219
Rubla rusească RUB 0,0567
Coroana suedeză SEK 0,4792
Lira turcească TRY 0,0957
Dolarul american USD 4,7430
Randul sud-african ZAR 0,2886
Realul brazilian BRL 0,9303
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,7094
Rupia indiană INR 0,0500
100 de woni sud-coreeni KRW 0,3564
Peso-ul mexican MXN 0,2580
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6877
Dinarul sârbesc RSD 0,0455
Hryvna ucraineană UAH 0,1057
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2915
Bahtul thailandez THB 0,1420
Dolarul din Hong Kong HKD 0,6043
Shekelul israelian ILS 1,5345
100 de rupii indoneziene IDR 0,0263
Peso-ul filipinez PHP 0,0753
100 de coroane islandeze ISK 3,9184
Ringgitul malaysian MYR 1,1622
Dolarul singaporez SGD 3,7073
Gramul de aur XAU 637,7784
Drepturi Speciale de Tragere XDR 6,4319

Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR pentru 16 octombrie 2026

La data de 16 octombrie 2026, ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, calculate la ora 11:00, au înregistrat următoarele valori, exprimate în procente pe an.

Ratele ROBID au fost de 5,58% pentru O/N (overnight), 5,57% pentru T/N (tomorrow/next), 5,61% pentru o săptămână, 5,74% pentru o lună, 5,76% pentru trei luni, 5,77% pentru șase luni și 5,83% pentru 12 luni.

Ratele ROBOR au ajuns la 5,88% pentru O/N, 5,86% pentru T/N, 5,90% pentru o săptămână, 6,03% pentru o lună, 6,08% pentru trei luni, 6,13% pentru șase luni și 6,19% pentru 12 luni.

În ziua precedentă, 15 octombrie, ratele ROBID au fost de 5,60% pentru O/N, 5,59% pentru T/N, 5,63% pentru o săptămână, 5,74% pentru o lună, 5,76% pentru trei luni, 5,77% pentru șase luni și 5,83% pentru 12 luni.

În cazul ROBOR, valorile din 15 octombrie au fost de 5,89% pentru O/N, 5,88% pentru T/N, 5,92% pentru o săptămână, 6,03% pentru o lună, 6,08% pentru trei luni, 6,14% pentru șase luni și 6,19% pentru 12 luni.

Prin comparație cu ziua precedentă, la 16 octombrie, ratele ROBID au scăzut cu 0,02 puncte procentuale pentru O/N, T/N și o săptămână, în timp ce indicatorii pentru o lună, trei luni, șase luni și 12 luni au rămas neschimbați.

În cazul ROBOR, ratele au scăzut cu 0,01 puncte procentuale pentru O/N, cu 0,02 puncte procentuale pentru T/N și cu 0,02 puncte procentuale pentru o săptămână. Indicatorii pentru o lună, trei luni și 12 luni au rămas neschimbați, în timp ce rata pentru șase luni a coborât cu 0,01 puncte procentuale.

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Publicat în: Economie

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Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

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