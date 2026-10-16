Fără plăți în numerar la Înmatriculări din 2 noiembrie. Cum vor achita șoferii din acest județ taxele pentru numerele auto

Șoferii din județul Bihor nu vor mai putea plăti în numerar taxele pentru plăcuțele și numerele de înmatriculare la ghișeele Serviciului de Permise și Înmatriculări. Măsura intră în vigoare la 2 noiembrie 2026 și vizează inclusiv atribuirea, păstrarea și rezervarea numerelor auto. Instituția Prefectului Bihor a anunțat vineri, 16 octombrie, modalitățile de plată disponibile și tarifele aplicabile.

Începând cu 2 noiembrie 2026, persoanele care solicită înmatricularea unui autovehicul în județul Bihor vor trebui să achite taxele pentru plăcuțe și pentru operațiunile privind numerele de înmatriculare prin alte metode decât plata în numerar la ghișeu, potrivit informării transmise de Instituția Prefectului.

Pentru efectuarea plăților, autoritățile pun la dispoziția solicitanților mai multe variante. Taxele pot fi achitate fără comision prin platforma Ghișeul.ro, dar și prin internet banking, terminale SelfPay, transfer bancar sau mandat poștal.

În cazul persoanelor care aleg să vireze sumele în contul de trezorerie, Prefectura Bihor a comunicat următoarele date bancare:

IBAN: RO19TREZ70120E330800XXXX

Trezorerie: Trezoreria Sectorului 1 București

Beneficiar: Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI)

Tarifele pentru eliberarea plăcuțelor de înmatriculare diferă în funcție de tipul și dimensiunile acestora, conform listei prezentate de Instituția Prefectului Bihor.

Pentru plăcuțele de tip A, cu dimensiunile de 110 × 520 mm, folosite la majoritatea autovehiculelor, tariful este de 26 de lei pentru o singură placă. În cazul unui set format din două plăcuțe, suma totală ajunge la 52 de lei.

Pentru celelalte categorii de plăcuțe, costurile sunt următoarele:

Tipul plăcuței Utilizare Tarif Tip A – 110 × 520 mm Majoritatea autovehiculelor 26 lei/placă Tip B – 200 × 340 mm Partea din spate a remorcilor și anumitor vehicule 4×4 27 lei/placă Tip C Motociclete 22 lei/placă Tip D – 150 × 300 mm Partea din spate a anumitor autovehicule 25 lei/placă

Pe lângă contravaloarea plăcuțelor, șoferii care solicită anumite operațiuni privind numerele de înmatriculare trebuie să achite tarifele stabilite pentru fiecare serviciu, potrivit comunicatului Prefecturii Bihor.

Atribuirea unui număr de înmatriculare preferențial costă 45 de lei. Această sumă nu include contravaloarea plăcuțelor, care se achită separat, în funcție de categoria acestora.

Pentru păstrarea numărului de înmatriculare înainte de înstrăinarea autovehiculului, tariful este de 60 de lei.

În cazul rezervării unui număr preferențial, solicitantul trebuie să achite 125 de lei. Rezervarea este valabilă timp de trei luni.

Instituția Prefectului Bihor a explicat că eliminarea operațiunilor cu numerar urmărește scurtarea perioadelor de așteptare pentru solicitanți și reducerea activităților administrative legate de gestionarea sumelor încasate.

„Suspendarea tuturor plăților în numerar urmărește reducerea timpilor de așteptare la ghișee, eliminarea activității de numărare și depunere a sumelor de bani încasate de lucrători, precum și a operațiunilor de predare a numerarului încasat de către casierul instituției către Trezoreria Oradea, având ca efect imediat creșterea transparenței”, se arată în comunicatul Prefecturii Bihor.

Prin această modificare, angajații serviciului nu vor mai efectua operațiunile de colectare, numărare și predare a numerarului către Trezoreria Oradea.

Prefectul județului Bihor, Marcel Dragoș, a prezentat renunțarea la plățile în numerar drept o măsură de simplificare a procedurilor administrative, precizând că sisteme similare funcționează deja în alte județe.

Schimbarea reprezintă „o etapă firească în direcția debirocratizării și a modernizării serviciilor publice, urmând totodată exemple de bună practică deja implementate cu succes în alte județe ale țării”, a declarat prefectul Marcel Dragoș, potrivit comunicatului.

Eliminarea numerarului pentru plăcuțele și numerele de înmatriculare extinde un sistem de plată utilizat deja pentru alte documente eliberate prin serviciile de permise și înmatriculări.

Potrivit Instituției Prefectului Bihor, taxele aferente permiselor de conducere, autorizațiilor de circulație provizorie și certificatelor de înmatriculare sunt achitate exclusiv prin metode electronice încă din anul 2020.