România se apropie de 400.000 de prosumatori. Ce județe au cei mai mulți români care își produc singuri energia electrică

Tot mai mulți români își produc singuri energia electrică, iar numărul prosumatorilor din România se apropie de pragul de 400.000. Datele centralizate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) arată că, la 31 august 2026, în țara noastră erau înregistrați 385.791 de prosumatori, cu o putere electrică instalată totală de 4.281,86 MW. Dintre aceștia, peste 150.000 dețin și instalații de stocare a energiei.

Potrivit informațiilor publicate de ANRE pe Facebook, sectorul prosumatorilor continuă să se dezvolte, atât prin creșterea numărului de persoane și companii care produc energie electrică din surse regenerabile, cât și prin adoptarea soluțiilor de stocare.

La sfârșitul lunii august 2026, România avea 385.791 de prosumatori, cu o putere electrică instalată cumulată de 4.281,86 MW.

Cei mai mulți sunt persoane fizice. Mai exact, 349.099 de prosumatori se încadrează în această categorie, puterea electrică instalată aferentă acestora fiind de 2.214,26 MW.

Alți 36.692 de prosumatori sunt persoane juridice, precum companiile și alte organizații. În cazul acestora, puterea electrică instalată totală ajunge la 2.067,60 MW.

Datele arată că persoanele fizice reprezintă majoritatea prosumatorilor din România. În schimb, puterea instalată aferentă persoanelor juridice se apropie de cea a gospodăriilor, deși numărul acestora din urmă este considerabil mai mare.

„România se apropie de 400.000 de prosumatori! Peste 150.000 dețin și instalații de stocare a energiei. Potrivit datelor centralizate de ANRE, la 31 august 2026, în România erau înregistrați 385.791 de prosumatori, cu o putere electrică instalată totală de 4.281,86 MW. 349.099 de prosumatori sunt persoane fizice, cu o putere instalată de 2.214,26 MW. 36.692 de prosumatori sunt persoane juridice, cu o putere instalată de 2.067,60 MW. Stocarea energiei câștigă tot mai mult teren! Din totalul prosumatorilor, 151.040 dețin instalații de stocare, dintre care 146.347 sunt persoane fizice și 4.693 sunt persoane juridice”, informează ANRE.

Instalațiile de stocare câștigă tot mai mult teren în rândul prosumatorilor din România. La 31 august 2026, un număr de 151.040 de prosumatori dețineau astfel de instalații.

Dintre aceștia, 146.347 sunt persoane fizice, iar 4.693 sunt persoane juridice.

Prin urmare, soluțiile de stocare sunt utilizate atât de gospodăriile care își produc propria energie electrică, cât și de companii și alte organizații. Numărul total al prosumatorilor care dețin instalații de stocare depășește 150.000, potrivit datelor ANRE.

Autoritatea evidențiază dezvoltarea continuă a sectorului, atât prin creșterea numărului de utilizatori care produc energie electrică din surse regenerabile, cât și prin adoptarea sistemelor de stocare a energiei.

Clasamentul județelor cu cei mai mulți prosumatori este condus de Ilfov, Timiș și Bihor. Potrivit datelor centralizate de ANRE, situația este următoarea:

Ilfov: 21.647 de prosumatori;

21.647 de prosumatori; Timiș: 18.262 de prosumatori;

18.262 de prosumatori; Bihor: 17.637 de prosumatori.

Județul Ilfov ocupă primul loc, cu 21.647 de prosumatori înregistrați la 31 august 2026. Pe locul al doilea se află Timiș, cu 18.262 de prosumatori, urmat de Bihor, unde numărul acestora ajunge la 17.637.

„Datele evidențiază dezvoltarea continuă a sectorului prosumatorilor din România, atât prin creșterea numărului de utilizatori care produc energie electrică din surse regenerabile, cât și prin adoptarea soluțiilor de stocare. Județele cu cei mai mulți prosumatori sunt Ilfov (21.647), Timiș (18.262) și Bihor (17.637)”, a conchis ANRE.

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