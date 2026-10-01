TollRo a pornit cu probleme. Șoferii afectați de defecțiunile platformei nu vor fi sancționați

Utilizatorii care nu au reușit să achite TollRo din cauza problemelor tehnice apărute după lansarea platformei nu vor fi sancționați. CNAIR anunță că sistemul a înregistrat un trafic foarte ridicat în primele 12 ore de funcționare, cu aproximativ patru milioane de vizitatori și utilizatori autentificați. O parte dintre defecțiuni au fost deja remediate, în timp ce pentru altele intervențiile continuă. Prestatorul estimează că stabilizarea completă ar trebui să aibă loc în maximum 72 de ore de la momentul lansării.

TollRo a devenit operațional pe 1 octombrie 2026, la ora 00:00, însă debutul sistemului a fost însoțit de dificultăți tehnice.

CNAIR invocă art. 9 alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 226/2023 și precizează că utilizatorii care nu au putut efectua operațiunile necesare din cauza disfuncționalităților nu vor fi sancționați.

În această situație intră cei care au încercat să își creeze un cont, să înroleze un vehicul sau să cumpere TollRo, dar au fost împiedicați de problemele platformei.

Protecția se aplică și vehiculelor care au o sesiune de tarifare activă în aplicația mobilă sau un tichet de rută valabil. Acestea nu vor apărea ca fiind în situație de neplată, iar tariful va fi stabilit ulterior pe baza datelor disponibile, fără costuri suplimentare.

CNAIR subliniază însă că măsura este valabilă numai pentru cazurile provocate de incidentul tehnic. Obligația de plată a TollRo nu a fost suspendată, iar utilizatorii nu beneficiază de această protecție dacă amână plata în condițiile în care sistemul le permite să o efectueze.

Compania de drumuri pune o parte dintre dificultățile întâmpinate la debutul TollRo pe seama volumului ridicat înregistrat într-un interval scurt.

În primele 12 ore, platforma a fost accesată de aproximativ patru milioane de vizitatori și utilizatori autentificați. Totodată, în sistem au fost înregistrați aproximativ 50.000 de utilizatori și 170.000 de vehicule.

Activitatea a fost intensă și în ceea ce privește achizițiile. Au fost emise peste 45.000 de tichete de rută, s-au realizat peste 60.000 de plăți și mai mult de 13.000 de alimentări ale portofelului electronic.

Nouă din zece achiziții au fost făcute prin portalul și aplicațiile TollRo, iar celelalte prin distribuitori și punctele CNAIR.

Una dintre dificultățile apărute după lansare a vizat plata cu cardul. Anumite tranzacții și tipuri de carduri nu au putut fi procesate prin EuPlătesc. CNAIR susține că situația a fost analizată împreună cu procesatorul și ulterior remediată.

Traficul ridicat a dus și la scurte perioade în care platforma nu a fost disponibilă. Pentru a reduce riscul repetării situației, capacitatea sistemului a fost mărită.

Probleme au existat și la confirmarea conturilor. Unele e-mailuri au fost filtrate sau respinse de marii furnizori de servicii de e-mail, fiind identificate drept activitate neobișnuită. Fluxul a fost modificat și rerutat, ceea ce, potrivit CNAIR, a îmbunătățit rata de livrare.

Echipele tehnice continuă să lucreze la comunicarea TollRo cu sistemele externe. Verificarea vehiculelor și emiterea produselor tarifare depind inclusiv de serviciile RAR și DGPCI, iar în aceste interacțiuni au fost semnalate disfuncționalități intermitente.

În lucru sunt și problemele legate de datele de hartă și restricțiile de circulație. În anumite situații, erorile au făcut mai dificilă calcularea traseelor și emiterea tichetelor de rută. Cazurile sunt analizate împreună cu CESTRIN.

Peste 1.000 de solicitări au ajuns și la serviciul de suport, mai mult de jumătate fiind deja soluționate. Restul au fost distribuite echipelor responsabile, în funcție de natura problemei.

O altă operațiune aflată în desfășurare este verificarea plăților inițiate în intervalul în care platforma a avut probleme. Scopul este ca fiecare sumă achitată să fie atribuită corect contului utilizatorului.

„Nicio plată efectuată nu se pierde”, menționează CNAIR.

Compania le cere firmelor de transport care raportează probleme să transmită și numerele de înmatriculare ale vehiculelor afectate, pentru ca respectivele cazuri să poată fi soluționate cu prioritate.

Potrivit estimării prestatorului, stabilizarea completă a TollRo ar trebui să se realizeze în cel mult 72 de ore calculate de la 1 octombrie 2026, ora 00:00. Orice modificare a acestui interval urmează să fie anunțată prin platforma TollRo.