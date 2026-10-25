Gărzile medicilor și rezidenților ar putea fi plătite diferit. Alexandru Rogobete explică planul cu tarife progresive

Alexandru Rogobete vrea să schimbe modul în care sunt plătite gărzile medicilor și rezidenților. Tarifele ar urma să crească în funcție de numărul gărzilor efectuate lunar, iar medicii rezidenți, inclusiv cei din anul întâi, ar putea primi bani pentru această activitate. Ministrul Sănătății își dorește ca măsurile să fie aplicate în primele trei luni de mandat.

Aflat sâmbătă la Iași, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că plata gărzilor medicilor și rezidenților reprezintă una dintre prioritățile mandatului său. Oficialul vrea ca tarifele să crească progresiv, în funcție de numărul gărzilor efectuate lunar, și susține remunerarea rezidenților, inclusiv a celor din anul întâi, în primele trei luni de mandat.

Rogobete a declarat că intenționează să schimbe modul în care sunt organizate, desfășurate și finanțate gărzile din spitale. Planul său prevede tarife diferențiate, astfel încât medicii care efectuează mai multe gărzi într-o lună să fie remunerați suplimentar.

Rogobete a explicat că noul mecanism ar urma să țină cont de volumul de muncă și de efortul depus de personalul medical. Potrivit ministrului, tariful ar crește progresiv de la prima gardă la a doua și, ulterior, la a treia gardă efectuată în aceeași lună.

În ceea ce privește calendarul aplicării măsurilor, ministrul a precizat că își dorește ca schimbările privind plata gărzilor și remunerarea rezidenților să înceapă în primele trei luni de mandat.

„Una din priorităţile acestui mandat sunt, într-adevăr, reaşezarea modului în care se desfăşoară şi realizează, respectiv finanţează gărzile. (…) Priorităţile acestui mandat sunt adaptarea progresivă a tarifului de gardă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pentru medicii care realizează o gardă va exista un tarif. Pentru cei care vor face două gărzi, pentru a doua gardă tariful va fi mai mare. Pentru cei care fac a treia gardă pe lună, tariful va fi şi mai mare. Este un mecanism de stimulare, pe deoparte, dar şi de plată pentru măsurarea muncii şi pe măsura epuizării. Şi da, susţin plata gărzilor pentru rezidenţi, inclusiv pentru cei de anul 1. Concret, când îmi doresc ca acest lucru să se întâmple? În primele trei luni de mandat”, a declarat ministrul Sănătăţii atunci când a fost întrebat când vor fi majorate concret tarifele pentru gărzi şi când vor începe să fie plătiţi rezidenţii care efectuează gărzi.

Alexandru Rogobete a amintit că, în primul său mandat la conducerea Ministerului Sănătății, a modificat prin mai multe acte normative regulile privind organizarea gărzilor. Schimbările au urmărit diferențierea acestora în funcție de tipul activității medicale desfășurate.

Ministrul a precizat că gărzile au fost împărțite în mai multe categorii, între care cele de urgență, cele de monitorizare și cele efectuate la domiciliu. El a menționat și intervențiile legislative referitoare la procedurile moderne intervenționale.

„Gărzile au fost segmentate pe mai multe categorii, gărzi de urgenţă, gărzi de monitorizare, gărzi la domiciliu, şi, pentru procedurile moderne intervenţionale, am reuşit să intervenim într -un caz”, a afirmat el.

O altă măsură prezentată de ministrul Sănătății vizează flexibilizarea activității medicilor și adaptarea serviciilor medicale la nevoile fiecărui spital. Potrivit lui Alexandru Rogobete, modificările legislative permit organizarea activității din ambulatoriile de specialitate în funcție de necesitățile unităților medicale, acolo unde acest lucru este posibil.

Ministrul a mai spus că legislația a fost modificată astfel încât blocurile operatorii să poată funcționa în două ture în spitalele în care organizarea activității permite această soluție. În acest sistem, o parte dintre medici ar lucra dimineața, iar o altă parte ar putea desfășura activitatea în a doua parte a zilei.

Rogobete a explicat că scopul acestei măsuri este creșterea numărului de servicii medicale oferite pacienților și reducerea timpilor de așteptare pentru intervenții.

„Mai mult decât atât, am modificat legislaţia astfel încât spitalele, sigur, unde se poate şi unde lucrurile o cer, blocul operator să poată fi utilizat în două ture, astfel încât o parte din medici să vină dimineaţa, iar o altă parte după-amiaza”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul a precizat că extinderea programului de utilizare a blocurilor operatorii urmărește reducerea listelor de așteptare și facilitarea accesului pacienților la tratamente și intervenții.