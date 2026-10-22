Ministerul Sănătății alocă de urgență 150 mil. lei pentru a nu bloca spitalele și ambulanțele. Rogobete: Amânăm unele proiecte cu 30-40 de zile
SURSA FOTO: Inquam Photos / Alexandru Nechez - Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete
Ministerul Sănătății a realocat 150 de milioane de lei pentru sprijinirea serviciilor de ambulanță și a Unităților de Primiri Urgențe din întreaga țară. Decizia ministrului Alexandru Rogobete vine în contextul unei presiuni uriașe pe sistemul medical, fondurile fiind obținute prin amânarea temporară a altor proiecte pentru a preveni un blocaj critic în spitale până la rectificarea bugetară.
Alexandru Rogobete: Ministerul Sănătății alocă 150 de milioane de lei pentru sistemul de urgență
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi că instituția pe care o conduce a reușit să identifice și să realoce suma de 150 de milioane de lei pentru finanțarea Unităților de Primiri Urgențe și a serviciilor de ambulanță la nivel național.
Oficialul a explicat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că măsura a fost luată împreună cu echipa din minister, prin reașezarea responsabilă a resurselor existente și prin amânarea temporară, cu 30–40 de zile, a unor mecanisme din alte proiecte până la rectificarea bugetară, fără ca derularea acestora să fie compromisă.
Echipa guvernamentală previne blocarea activității în spitale și pe ambulanțe
Ministrul a precizat că presiunea asupra sistemului de medicină de urgență ajunsese la un nivel extrem de ridicat, existând un risc real de blocaj în cazul producerii unei situații majore neprevăzute.
Acesta a subliniat că reducerea acestei tensiuni a reprezentat prioritatea sa încă de la preluarea mandatului, dorind să garanteze că fiecare pacient primește îngrijirile necesare.
Totodată, Alexandru Rogobete a menționat că sumele redirecționate vor trebui reîntregite la rectificarea bugetară viitoare.
Părțile implicate colaborează pentru a menține siguranța pacienților și personalului
Demnitarul le-a mulțumit colegilor din minister pentru implicare și pentru identificarea rapidă a soluțiilor într-un context financiar dificil, adăugând că siguranța pacienților și a cadrelor medicale rămâne un aspect neschimbat.
Alexandru Rogobete a arătat că problemele bugetare nu trebuie să provoace o criză în sistemul de urgență și că echipajele medicale au nevoie de resurse adecvate pentru a salva vieți.
În încheiere, ministrul a afirmat că problemele pot fi depășite prin responsabilitate, echilibru și dialog, asigurând populația că lucrurile se vor rezolva cu bine.
Ce spunea șeful de la Sănătate în urmă cu o zi
„Întreg domeniul sănătăţii are nevoie de aproximativ 11 miliarde şi jumătate de lei pentru plata facturilor restante, şi există facturi restante către furnizori începând cu luna iulie, în special la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, dar şi pentru închiderea anului”, a anunţat Alexandru Rogobete, miercuri seară, la Antena 3.
El a explicat că este nevoie de 800 de milioane de lei pentru ca sectorul medicinei de urgenţă să poată funcţiona la parametri în perioada următoare.
„Din aceste 11 miliarde, Ministerul Sănătăţii are nevoie de 1,2 miliarde, dintre care 800 de milioane sunt pentru zona de urgenţă, medicină de urgenţă, Ambulanţă ş.a.m.d., plus alte programe naţionale, diferenţa e necesară pentru CNAS”, a subliniat Alexandru Rogobete.
Ministrul a arătat că speră ca săptămâna viitoare să aibă loc rectificarea bugetară, iar în situaţia în care acest lucru nu se va întâmpla, va solicita bani din Fondul de Rezervă la dispoziţia Guvernului pentru unităţile de primiri urgenţe care funcţionează în spitale.
„Există o rezolvare. Fac apel la calm, sigur, situaţia nu este roz, dar oamenii trebuie să ştie că monitorizăm. Am solicitat, în această seară, către toate unităţile de primiri urgenţe din România un necesar urgent de medicamente şi materiale critice.
Am avut o întâlnire în această după-amiază cu preşedintele Agenţiei Medicamentului, cu directorul Unifarm, compania Ministerului Sănătăţii, astfel încât dacă apar blocaje mari în anumite zone sau, Doamne fereşte, un accident colectiv, să putem mobiliza resurse cât mai rapid”, a subliniat Alexandru Rogobete.
Postarea integrală de joi, 22 octombrie, a ministrului Alexandru Rogobete
„150 de milioane de lei în plus pentru Unitățile de Primiri Urgențe și serviciile de ambulanță din întreaga țară!
Astăzi, împreună cu echipa Ministerului Sănătății, am reușit să identificăm și să realocăm 150 de milioane de lei pentru finanțarea Unităților de Primiri Urgențe și a serviciilor de ambulanță din întreaga țară.
Am făcut acest lucru printr-o reașezare responsabilă a resurselor existente. Am identificat proiecte pentru care anumite mecanisme pot fi amânate cu 30–40 de zile, până la rectificarea bugetară, fără a compromite continuarea acestora.
La rectificarea bugetară, aceste sume vor trebui reîntregite, astfel încât proiectele să își continue parcursul.
Presiunea asupra sistemului de medicină de urgență era deja foarte mare. Atât de mare încât, în eventualitatea unei situații de urgență majoră, riscul unui blocaj era greu de evitat.
Am spus încă din prima zi că prioritatea mea este să reduc această tensiune și să mă asigur că fiecare pacient care ajunge într-o unitate de primiri urgențe poate beneficia de îngrijirile medicale de care are nevoie.
Vreau să le mulțumesc colegilor din Ministerul Sănătății pentru implicare, pentru deschidere și pentru efortul de a găsi rapid soluții într-un context financiar dificil.
Pentru mine, ca ministru al Sănătății, siguranța pacienților și a personalului medical nu este negociabilă.
Nu putem permite ca dificultățile bugetare să se transforme într-o criză a sistemului de urgență. Nu putem lăsa medicii, asistenții și echipajele de ambulanță să lupte pentru viața oamenilor fără resursele necesare.
Știu că problemele nu dispar peste noapte. Dar știu și că ele pot fi rezolvate atunci când există responsabilitate, implicare și voința de a construi soluții.
Cu calm, cu echilibru și cu dialog putem depăși momentele dificile și putem reda stabilitatea sistemului de sănătate.
O să fie bine!”, a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
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