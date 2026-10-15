Un nou medicament împotriva cancerului pancreatic se apropie de autorizarea în UE. Tratamentul poate prelungi viața pacienților

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) a recomandat joi, 15 octombrie, autorizarea unui nou medicament destinat pacienților cu cancer pancreatic în stadiu avansat. Tratamentul, denumit Daraxonrasib, a fost evaluat în cadrul unei proceduri accelerate. Rezultatele unui studiu clinic arată o îmbunătățire a duratei de supraviețuire comparativ cu chimioterapia. Decizia finală privind comercializarea în Uniunea Europeană aparține Comisiei Europene.

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) a emis joi o recomandare favorabilă pentru autorizarea Daraxonrasib, un medicament destinat adulților diagnosticați cu cancer pancreatic metastazat, care au urmat anterior cel puțin o linie de tratament, potrivit DPA, citată de Agerpres.

Tratamentul a fost dezvoltat de compania farmaceutică americană Revolution Medicines și este comercializat sub denumirea Rasonque. Medicamentul a primit deja autorizație în Statele Unite, în luna august 2026, pentru anumite categorii de pacienți cu cancer pancreatic metastazat.

Recomandarea EMA reprezintă o etapă a procedurii europene de autorizare, fiind necesară și aprobarea Comisiei Europene înainte ca tratamentul să poată fi introdus pe piața Uniunii Europene.

Eficacitatea Daraxonrasib a fost analizată într-un studiu clinic de fază III, desfășurat pe un grup de 500 de pacienți cu cancer pancreatic avansat, a căror boală progresase după administrarea unui tratament anterior.

Potrivit rezultatelor prezentate de EMA, pacienții care au primit noul medicament au înregistrat o durată mediană de supraviețuire aproape dublă față de participanții tratați prin chimioterapie.

Mai exact, supraviețuirea mediană a fost de 12,4 luni în grupul care a primit Daraxonrasib, comparativ cu 6,7 luni în cazul pacienților cărora li s-a administrat chimioterapie.

Diferența dintre cele două grupuri a fost de 5,7 luni, conform datelor clinice prezentate de agenția europeană.

Daraxonrasib acționează asupra unor mutații genetice întâlnite frecvent în cancerul pancreatic, mecanismul terapeutic fiind conceput pentru a împiedica dezvoltarea și multiplicarea celulelor tumorale.

Deși rezultatele studiului clinic indică o prelungire a supraviețuirii, medicamentul nu este considerat un tratament curativ. Administrarea acestuia urmărește încetinirea evoluției bolii la pacienții care au primit deja alte terapii.

Cancerul pancreatic se numără printre formele de cancer cu cele mai ridicate rate de mortalitate. Una dintre principalele dificultăți în diagnosticarea bolii este absența simptomelor specifice în stadiile incipiente sau manifestarea unor semne greu de identificat.

Din acest motiv, numeroase cazuri sunt descoperite după extinderea bolii, când posibilitățile de tratament sunt mai limitate.

Agenția Europeană pentru Medicamente a analizat Daraxonrasib în cadrul unei proceduri de evaluare accelerată, utilizată pentru tratamentele care ar putea răspunde unor nevoi medicale urgente sau insuficient acoperite.

Acest mecanism permite examinarea datelor clinice disponibile înainte de depunerea dosarului complet pentru autorizarea introducerii medicamentului pe piață.

După recomandarea emisă de EMA, Comisia Europeană trebuie să adopte decizia finală privind autorizarea comercializării Daraxonrasib în statele membre ale Uniunii Europene.

În Statele Unite, medicamentul a fost autorizat în august 2026, înaintea recomandării formulate de autoritatea europeană.

În paralel cu dezvoltarea noilor tratamente medicamentoase, cercetătorii din Spania investighează alte metode terapeutice împotriva cancerului pancreatic, inclusiv combinații de substanțe care acționează asupra mecanismelor de dezvoltare a tumorilor.

Mariano Barbacid, coordonatorul Grupului de Oncologie Experimentală din cadrul Centrului Național de Cercetare a Cancerului (CNIO), a conceput o terapie experimentală care a reușit să elimine complet și durabil tumorile pancreatice la șoareci.

Potrivit rezultatelor cercetării, tratamentul nu a produs efecte secundare semnificative în cadrul experimentelor efectuate pe animale. Aceste rezultate provin însă din studii preclinice, nu din administrarea terapiei la pacienți.

Primele medicamente care vizează ținte moleculare specifice cancerului pancreatic au fost aprobate în 2021, după aproximativ 50 de ani în care chimioterapia convențională a reprezentat principala opțiune terapeutică.

În Spania sunt diagnosticate anual peste 10.300 de cazuri de cancer pancreatic, această afecțiune fiind considerată una dintre cele mai agresive forme de cancer.