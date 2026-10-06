Mamografii și teste HPV gratuite pentru femeile din București. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru înscrierea în program

Fundația Renașterea oferă mamografii și teste HPV gratuite în București, în cadrul campaniei naționale „Prevenția Salvează Vieți”. Investigațiile sunt disponibile în limita locurilor disponibile, iar programarea este obligatorie.

Campania se desfășoară pe parcursul unui an și include unități medicale mobile care vor ajunge în 10 orașe din România. În total, vor fi oferite 10.000 de investigații gratuite. În Capitală, testările sunt disponibile până pe 23 octombrie, în două locații.

Mamografiile sunt efectuate în unitatea medicală mobilă amplasată în parcarea Promenada Mall, în timp ce testele HPV sunt realizate în unitatea mobilă din parcarea Vulcan Value Center.

Programările se pot face la numărul de telefon 0756 713 652 sau pe site-ul Fundației Renașterea. Investigațiile sunt gratuite, însă sunt disponibile doar în limita locurilor disponibile, iar programarea este obligatorie.

Mamografiile sunt oferite femeilor cu vârsta de peste 40 de ani. Pentru efectuarea investigației este necesară o recomandare de la medicul de familie sau de la medicul specialist.

Campania „Prevenția Salvează Vieți” are ca obiectiv prevenirea și depistarea precoce a cancerului de sân și a cancerului de col uterin.

Mamografia poate identifica modificări suspecte înainte de apariția simptomelor. În cazul testării HPV, investigația poate depista infecția cu virusul asociat principalului risc de apariție a cancerului de col uterin.

Prin intermediul unităților medicale mobile, campania va ajunge în 10 orașe din România pe parcursul unui an, cu un total de 10.000 de investigații gratuite.

Cancerul de sân se află printre cele mai frecvente forme de cancer din Uniunea Europeană, iar screeningul și măsurile de prevenție au un rol important în diminuarea impactului bolii și a ratelor de mortalitate, potrivit datelor Eurostat.

Datele pentru anul 2024 evidențiază diferențe importante între statele membre în ceea ce privește participarea femeilor la screeningul pentru cancerul de sân. Indicatorul urmărește proporția femeilor cu vârste cuprinse între 50 și 69 de ani care au efectuat o mamografie în ultimii doi ani.

Cele mai ridicate rate de participare la screening au fost raportate în Danemarca, unde indicatorul a ajuns la 82,1%. Suedia s-a situat foarte aproape, cu o rată de 82,0%, în timp ce Finlanda a înregistrat 81,6%.

Niveluri ridicate au fost raportate și în Slovenia, cu 77,8%, precum și în Irlanda, unde rata de screening a fost de 71,2%.

La polul opus, cele mai scăzute rate de screening din Uniunea Europeană au fost înregistrate în Ungaria, cu 27,2%. Cipru a avut o rată de 29,2%, Polonia de 33,8%, Letonia de 38,2%, iar Austria de 41,3%.