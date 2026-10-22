Zuckerberg, gata să plece din California. Taxa care l-ar putea costa miliarde de dolari

Mark Zuckerberg ia în calcul plecarea din California dacă alegătorii vor aproba o taxă unică de 5% pe averea miliardarilor. Măsura l-ar putea costa miliarde de dolari din cauza participației sale la Meta.

Directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, a amenințat că ar putea părăsi California dacă statul va adopta o taxă pe avere, aflată în prezent în stadiul de proiect. Măsura propusă prevede o contribuție unică de 5% aplicată activelor miliardarilor și urmează să fie supusă votului cetățenilor din California în luna noiembrie.

Într-un document depus la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA, Meta a precizat că adoptarea taxei l-ar putea obliga pe Zuckerberg să plătească „o sumă semnificativă, de ordinul miliardelor de dolari”, având în vedere participația sa în companie.

Zuckerberg a informat consiliul de administrație că ia în considerare posibilitatea de a părăsi California, stat în care se află sediul central al Meta.

Într-un comunicat, consiliul de administrație a atribuit o mare parte din rezultatele companiei în ceea ce privește crearea de valoare pentru acționari conducerii, viziunii și abilităților de management ale lui Zuckerberg. Totodată, Meta a anunțat că intenționează să creeze o nouă clasă de acțiuni, care i-ar permite directorului general să vândă până la jumătate din participația sa fără să renunțe la drepturile de vot.

Potrivit comunicatului de presă, măsura urmărește să îi permită lui Zuckerberg să continue să conducă Meta din California, în apropierea sediului Meta Superintelligence Labs.

În schimb, Zuckerberg ar urma să își mențină rezidența în California sau în statul în care se va afla sediul central al companiei, pentru o perioadă de opt ani.

Meta a raportat o creștere a profitului net în al treilea trimestru, până la 9,86 miliarde de dolari, echivalentul unui câștig de 3,83 dolari pe acțiune. În aceeași perioadă a anului trecut, compania înregistrase un profit net de 2,709 miliarde de dolari, respectiv 1,05 dolari pe acțiune.