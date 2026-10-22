Descoperire neașteptată la Sintești. Garda de Mediu a confiscat sute de kilograme de obiecte bisericești și două clopote uriașe

Garda Națională de Mediu a desfășurat noi controale în localitatea Sintești, județul Ilfov, unde a confiscat șase tone de deșeuri, evaluate la aproximativ 200.000 de lei. Printre bunurile descoperite se află 350 de kilograme de obiecte de cult și două clopote masive. Autoritățile verifică dacă obiectele au valoare de patrimoniu. În urma acțiunii a fost deschis un dosar penal pentru poluare și gestionarea ilegală a deșeurilor.

Garda Națională de Mediu a efectuat o nouă acțiune de control în localitatea Sintești, din județul Ilfov, în cadrul verificărilor desfășurate pentru identificarea activităților ilegale de colectare și gestionare a deșeurilor. Comisarii au descoperit șase tone de materiale și obiecte depozitate, a căror valoare totală a fost estimată la aproximativ 200.000 de lei.

Acțiunea face parte dintr-o serie de verificări desfășurate pe parcursul anului 2026. Potrivit instituției, localitatea Sintești a fost controlată de 55 de ori de la începutul anului, ceea ce reprezintă, în medie, o intervenție la fiecare cinci zile.

Pentru supravegherea zonei, comisarii au utilizat drone, au organizat filtre de control și au efectuat verificări directe în teren. În urma acestor acțiuni, cantitatea totală de deșeuri confiscate a depășit 170 de tone, iar valoarea amenzilor aplicate a trecut de 1,1 milioane de lei.

„Am verificat localitatea Sintești de 55 de ori, în acest an, echivalentul unei acțiuni la fiecare cinci zile. Am folosit drone, am organizat filtre, am fost în teren și am obținut rezultate impresionante. Vorbim de peste 170 de tone de deșeuri confiscate și amenzi care depășesc 1.1 milioane de lei”, a transmis comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu.

În timpul celei mai recente acțiuni de control din Sintești, reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu au constatat că deșeurile erau deja sortate și pregătite pentru transportul către centrele de colectare. Persoanele care le dețineau intenționau să valorifice materialele și obiectele adunate.

Printre bunurile identificate se aflau și obiecte aparținând unui cult religios, cu o greutate totală de aproximativ 350 de kilograme, precum și două clopote masive.

Autoritățile au decis să trimită obiectele de cult la Muzeul Național de Istorie a României, pentru efectuarea unor verificări suplimentare. Specialiștii urmează să stabilească dacă acestea pot fi încadrate în categoria bunurilor de patrimoniu.

În urma descoperirilor făcute la Sintești, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, a anunțat că localitatea va rămâne sub supravegherea autorităților, fiind considerată o zonă cu risc ridicat în privința gestionării ilegale a deșeurilor.

Oficialul a atras atenția asupra consecințelor penale pe care le pot avea activitățile ilegale, inclusiv arderea deșeurilor.

„Inventivitatea unor părți din comunitate este, se pare, fără limite. Zona rămâne sub monitorizare ca una de risc ridicat și reiterez mesajul: cine arde deșeuri poate face pușcărie!”, a precizat Andrei Corlan.

În urma controalelor efectuate în localitatea Sintești, autoritățile au deschis un dosar penal care vizează fapte de poluare și gestionare ilegală a deșeurilor.

Potrivit primelor informații, cercetările ar viza două persoane suspectate că s-ar fi ocupat de colectarea obiectelor descoperite de comisarii Gărzii Naționale de Mediu.