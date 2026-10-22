Cât plastic aruncă europenii și cât se reciclează. Cifrele care arată amploarea fenomenului

Uniunea Europeană a generat în 2024 un total de 81,5 milioane de tone de deșeuri de ambalaje, echivalentul a 181 kg pentru fiecare locuitor. Datele arată o creștere a cantității de deșeuri raportate la populație, atât față de anul precedent, cât și în comparație cu nivelul înregistrat în urmă cu un deceniu.

Potrivit statisticilor pentru 2024, cantitatea de deșeuri de ambalaje generată pe cap de locuitor a crescut cu 3,2 kg față de 2023. Comparativ cu 2014, diferența a fost de 19,6 kg pe persoană, ceea ce reflectă evoluția volumului de ambalaje care ajung să fie aruncate în Uniunea Europeană.

Din totalul deșeurilor de ambalaje generate în 2024, hârtia și cartonul au reprezentat cea mai mare pondere, de 40,8%. Plasticul s-a situat pe locul al doilea, cu 19,9%, urmat de sticlă, care a însumat 18,1% din total.

Lemnul a reprezentat 16,2% din deșeurile de ambalaje, în timp ce metalul a avut o pondere de 4,8%. Alte materiale au însumat 0,2% din cantitatea totală generată la nivelul UE.

În 2024, fiecare locuitor al Uniunii Europene a generat, în medie, 35,9 kg de deșeuri de ambalaje din plastic. Din această cantitate, 15,3 kg au fost reciclate, potrivit datelor statistice pentru anul analizat.

Atât volumul deșeurilor de ambalaje din plastic generate, cât și cantitatea reciclată au înregistrat creșteri față de 2023. În ambele cazuri, diferența a fost de 0,6 kg pe cap de locuitor, comparativ cu anul precedent.

Evoluția pe termen mai lung indică o creștere mai amplă a cantității de plastic care devine deșeu. Între 2014 și 2024, volumul deșeurilor de ambalaje din plastic generate a crescut cu 6,1 kg pe cap de locuitor în Uniunea Europeană.

În aceeași perioadă, cantitatea de deșeuri de ambalaje din plastic reciclate a crescut cu 3,4 kg pe persoană. Datele evidențiază evoluția în paralel a volumului de deșeuri generate și a cantității care este recuperată prin reciclare.

În 2024, Uniunea Europeană a reciclat 42,4% din totalul deșeurilor de ambalaje din plastic generate. Procentul a fost ușor mai mare decât cel înregistrat în 2023, când rata de reciclare s-a situat la 41,6%.

Diferențele dintre statele membre au fost semnificative. Letonia a înregistrat cea mai ridicată rată de reciclare a deșeurilor de ambalaje din plastic, de 71%, urmată de Belgia, cu 58,2%.

Polonia s-a situat pe locul al treilea, cu o rată de reciclare de 56%, în timp ce Cehia a raportat un procent de 53,7%. În aceste patru state membre, peste jumătate din deșeurile de ambalaje din plastic generate au fost reciclate în 2024.

La polul opus s-au aflat Danemarca, Finlanda și Franța, care au raportat cele mai scăzute rate de reciclare din Uniunea Europeană. Danemarca a înregistrat un procent de 22,5%, Finlanda a ajuns la 26,9%, iar Franța a raportat o rată de 27,4%.

Datele pentru 2024 arată, astfel, diferențe importante între statele membre în ceea ce privește proporția deșeurilor de ambalaje din plastic reciclate, în condițiile în care rata medie la nivelul Uniunii Europene a fost de 42,4%.