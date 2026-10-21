Cristela Georgescu, dezvăluiri despre banii familiei după sechestru: ce spune despre economii și mașina vândută

Cristela Georgescu a explicat din ce resurse financiare se întreține familia sa, după ce autoritățile au instituit sechestru asupra unor bunuri și conturi bancare ale soțului său, Călin Georgescu. Invitată la emisiunea „Marius Tucă Show”, aceasta a declarat că propriile conturi nu au fost blocate și că dispune de economii acumulate în perioada în care a ocupat funcții executive în mediul corporatist.

Soția fostului candidat la alegerile prezidențiale a confirmat că familia a vândut una dintre mașini. Ea a susținut că nu este obligată să ofere public explicații detaliate despre veniturile sale și a indicat că situația financiară a familiei poate fi analizată prin compararea declarației de avere depuse în 2024 cu situația actuală.

Discuția a avut loc în contextul întrebărilor privind sursele de venit ale familiei Georgescu, în condițiile în care Călin Georgescu nu mai încasează salariu de la Politehnica București din momentul suspendării contractului său de muncă, în noiembrie 2024.

Întrebată de Marius Tucă din ce trăiește familia, Cristela Georgescu a criticat instituirea sechestrului asupra bunurilor pe care le consideră proprietate comună. Ea a afirmat că măsura îi afectează drepturile, deși nu are calitate procesuală în dosarul în care este vizat soțul său.

„Da, chiar și acest sechestru, să știți că încalcă, tot așa, chiar mă uitam, primul articol din CEDO, dreptul la proprietatea privată a soțului nevinovat. Deci casa este o proprietate comună. Banii din conturi sunt proprietate comună. Eu nu am nicio calitate în acest dosar.”

Întrebată dacă autoritățile au blocat și conturile deschise pe numele său, aceasta a răspuns: „Nu, pe numele meu nu au blocat nimic. Și acolo am niște resurse, bineînțeles.”

Cristela Georgescu a criticat și întrebările repetate despre sursele de finanțare ale familiei, afirmând că nu consideră potrivit să ofere public asemenea explicații. „Și acest gen de întrebare, să știți, mi se pare că nu face deloc cinste. Adică nu mi-e rușine că nu am dat un răspuns, dar mi-e rușine de întrebarea pe care o tot repet obsesiv.”

Ea a comparat aceste solicitări cu întrebările pe care spune că le primea în perioada campaniei electorale și a susținut că ar trebui să răspundă în fața autorităților, nu în spațiul public.

„În primul rând, așa cum cei care pun această întrebare se consideră îndreptățiți să o pună, fără jenă, și eu mă consider îndreptățită să nu răspund decât în fața autorităților. Suntem persoane fizice. Nu trăim din bani publici.”

Soția lui Călin Georgescu a explicat că a obținut venituri importante în perioada în care a ocupat funcții executive. Ea a susținut că nivelul salariilor pentru asemenea poziții, alături de rezultatele profesionale obținute, trebuie luate în considerare atunci când sunt analizate resursele financiare acumulate de-a lungul anilor.

„Am lucrat, am auzit și această teorie: «A, păi ați lucrat acum 10 ani». Da, dar de aici se vede ignoranța dumneavoastră. Pentru că nu știți nici ce stil de viață am avut, în niciun caz nu ne-am destrăbălat, să spun așa, și ce salarii se plătesc pentru aceste funcții executive, care sunt confidențiale. Eu am fost o persoană care am avut rezultate remarcabile, excepționale.”, a adăugat Cristela Georgescu.

Aceasta a afirmat că a acordat o atenție deosebită economisirii și că a aplicat principii de educație financiară în administrarea veniturilor personale. Potrivit declarațiilor sale, obișnuia să pună bani deoparte pentru perioadele în care ar fi putut să nu mai aibă venituri.

„Eu am fost un om responsabil. Nu degeaba am predat și educație financiară. Am știut că la un moment dat voi avea familie, voi avea copii. Și prima regulă în educația financiară era să ai pus deoparte.”

Cristela Georgescu a explicat și regula pe care spune că a urmat-o după încasarea salariului, respectiv economisirea unei părți din venit înainte de achitarea celorlalte cheltuieli.

„Deci, în primul rând, când iei salariul, nu plătești, nu plătești cizmarul, croitorul. Te plătești pe tine. 10% cel puțin pui deoparte. Și să ai tot timpul pus deoparte, dacă ai posibilitatea, și aveam pus deoparte salariul pe un an.”

Ea a precizat că economiile reprezentau o rezervă pentru eventualitatea în care problemele de sănătate ar fi împiedicat-o să lucreze o perioadă mai lungă. „Pentru că nu știi când poți să te îmbolnăvești. Și să nu poți lucra un an. Din ce trăiești?”

Cristela Georgescu a făcut referire la declarația de avere depusă de soțul său în 2024, când acesta s-a înscris în cursa pentru alegerile prezidențiale. Ea a susținut că o comparație între bunurile și resursele declarate atunci și situația actuală ar putea clarifica întrebările referitoare la finanțele familiei.

„De asemenea, dacă cineva ar fi fost profesionist și într-adevăr își dorea răspunsul la această întrebare, nu doar o agendă de propagandă, putea să se uite în declarația de avere și să compare cu ce este în prezent.”

În continuare, aceasta a confirmat că familia nu mai deține unul dintre autoturismele pe care le avea anterior. „Ce aveam noi atunci și ce avem noi acum? Inclusiv una dintre mașini nu mai este”, a continuat invitata.

Marius Tucă a întrebat-o dacă familia a fost nevoită să vândă mașina. Cristela Georgescu a confirmat tranzacția și a criticat insistența cu care sunt solicitate explicații despre situația financiară a familiei.

„Da. Adică gândiți-vă. Oamenii aceștia întreabă. Eu nu spun că doar… Dar am ajuns să justificăm firescul? Pe cine deranjează?”, a răspuns aceasta.

Potrivit informațiilor prezentate despre declarația de avere din 2024, Călin Georgescu deținea împreună cu soția sa un teren intravilan în Brașov, cumpărat în 2022, cu o suprafață de 3.903 metri pătrați. Documentul menționa și un autoturism Toyota Yaris, fabricat în 2022.

În declarația de avere figurau două depozite bancare, cu valori de 100.000 de euro și 164.000 de euro, însumând 264.000 de euro. Singura sursă de venit indicată de Călin Georgescu era salariul obținut de la Universitatea din Pitești, instituție care aparține de Politehnica București.

Contractul de muncă al lui Călin Georgescu a fost suspendat la cererea sa în noiembrie 2024. Potrivit unui răspuns transmis de reprezentanții Politehnicii București în martie 2026, suspendarea era valabilă și pentru anul universitar 2025–2026, astfel că fostul candidat nu a mai încasat salariu de la instituție după suspendarea contractului.

„În ceea ce privește perioada anului universitar 2025–2026, contractul individual de muncă al domnului Călin GEORGESCU este în continuare suspendat, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și deciziile instituționale în vigoare”, potrivit unui răspuns transmis de reprezentanții Politehnicii București la solicitarea Digi24.ro.

Reprezentanții instituției au precizat și că suspendarea contractului a însemnat întreruperea plăților salariale aferente postului didactic ocupat de acesta.

„Pe perioada suspendării contractului individual de muncă, domnul Călin Georgescu nu a beneficiat de drepturi salariale aferente funcției didactice deținute.”

Conform ultimei declarații de avere, depuse în 2024, Călin Georgescu încasase în anul anterior 72.000 de lei pentru activitatea didactică de la Universitatea din Pitești. Aceasta era singura sursă de finanțare menționată în documentul oficial.

În dosarul în care este trimis în judecată pentru propagandă legionară, Călin Georgescu și-a atribuit titulatura de „profesor universitar”. Politehnica București a precizat însă că funcția didactică recunoscută oficial era cea de lector universitar doctor.

„Precizăm că, potrivit evidențelor oficiale ale instituției, titlul didactic deținut de domnia sa este acela de lector universitar dr. Utilizarea, în anumite contexte, a titulaturii de «profesor universitar» nu corespunde statutului academic recunoscut în cadrul instituției”, se mai arată în răspunsul reprezentanților Politehnicii București.

Un alt răspuns transmis de instituție către Digi24.ro în 2025 arăta că, între 3 octombrie 2022 și 24 noiembrie 2024, Georgescu a avut o normă didactică de 16 ore pe săptămână. Potrivit universității, acesta a fost prezent fizic la orele prevăzute și a încasat salariul aferent postului ocupat.

„Conform fișelor colective de prezență semnate de Directorul de departament, a fost prezent fizic la toate orele și a încasat salariul aferent postului ocupat”, mai arăta Politehnica București.

Din CV-ul lui Călin Georgescu reieșea că acesta era titularul cursurilor „Factori de Risc, depoluare și refacerea mediului” și „Gestiunea integrată a deșeurilor”. Potrivit informațiilor oficiale, disciplinele erau opționale și figurau în planurile de studiu din anii III și IV, în semestrul al doilea.

Reprezentanții Politehnicii București au precizat că activitatea didactică a lui Georgescu cuprindea mai multe cursuri și seminarii distribuite pe parcursul ambelor semestre.

Participarea Cristelei Georgescu la emisiunea „Marius Tucă Show” a generat controverse după ce accesul la transmisie a fost restricționat pentru abonați. Decizia a fost urmată de comentarii critice din partea unor persoane care doreau să urmărească interviul.

Într-o reacție publică, soția lui Călin Georgescu a afirmat că nu știa că emisiunea va putea fi urmărită doar de abonați și că nu a încheiat niciun acord financiar pentru participare. Ea a transmis un mesaj în care a prezentat circumstanțele în care a acceptat invitația și momentul în care a aflat despre restricționarea accesului.

„În semn de respect și de considerație față de toți cei care, în această seară, au dorit să urmărească în direct dialogul agreat la “Marius Tucă Show”, consider necesare câteva clarificări.