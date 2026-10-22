O nouă tranzacție importantă ar putea schimba structura TikTok. Proprietarul Politico și The Telegraph vrea să cumpere filiala europeană

Mathias Döpfner, director executiv și coproprietar al companiei germane Axel Springer, care deține publicațiile Politico și The Telegraph, a propus achiziționarea operațiunilor europene ale platformei TikTok.

Conform unui articol publicat de Financial Times (FT), magnatul german a încercat să separe operațiunile europene ale TikTok de restul companiei și să cumpere o participație în această afacere. În acest scop, și-a prezentat planul ambasadorului Statelor Unite în Franța, Charles Kushner.

Publicația menționată relatează că Döpfner a propus ca firma sa să participe la un acord pentru cumpărarea afacerii europene a TikTok în timpul unui prânz cu ambasadorul american Charles Kushner.

În ianuarie, directorul executiv al Axel Springer l-a invitat pe Kushner la o întâlnire la sediul central al grupului editorial din Berlin. Ambasadorul este tatăl lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

Surse apropiate reuniunii au precizat că planul lui Döpfner seamănă cu acordul susținut de președintele Trump pentru separarea filialei americane a TikTok. Inițiativa americană a fost determinată de preocupările privind securitatea națională, în contextul proprietății chineze asupra platformei.

În cadrul acordului american, operațiunile TikTok din Statele Unite au fost evaluate la 14 miliarde de dolari. Un grup de investitori, printre care se numără Oracle, companie care îi aparține lui Larry Ellison, a înființat o societate mixtă împreună cu ByteDance, firma cu sediul la Beijing care deține TikTok.

Noua entitate, cu sediul în California, a obținut un control mai mare asupra algoritmilor platformei și asupra datelor utilizatorilor americani.

Financial Times consideră că întâlnirea dintre Döpfner și Kushner evidențiază amploarea ambițiilor omului de afaceri german în industria media și tehnologică.

Interesul lui Döpfner pentru achiziții importante nu este unul nou. În 2022, acesta i-a sugerat lui Elon Musk, prin mesaje private, să cumpere Twitter și să îi permită să conducă platforma.

În 2015, Döpfner a încercat fără succes să achiziționeze Financial Times. Ulterior, a cumpărat publicația Business Insider, iar în 2021 a achiziționat Politico.

Magnatul german și-a exprimat în trecut și interesul pentru cumpărarea Wall Street Journal, publicație deținută de Rupert Murdoch, în eventualitatea în care aceasta ar fi scoasă la vânzare.