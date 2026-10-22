Vladimir Putin, pregătit să reia negocierile cu SUA și Ucraina. Kremlinul anunță posibile discuții trilaterale în noiembrie

Președintele rus Vladimir Putin este pregătit, în principiu, să reia negocierile cu Statele Unite și Ucraina pentru încheierea războiului, a anunțat miercuri Kremlinul. Declarația vine după întâlnirea de la Sankt Petersburg dintre liderul rus și Steve Witkoff, emisarul special al președintelui american Donald Trump. Discuțiile trilaterale ar putea fi organizate în noiembrie, în Emiratele Arabe Unite.

Vladimir Putin și-a exprimat disponibilitatea de a relua negocierile cu Washingtonul și Kievul în timpul întâlnirii de miercuri cu Steve Witkoff, desfășurată la Sankt Petersburg.

Informația a fost prezentată de Iuri Ușakov, unul dintre principalii consilieri ai președintelui rus, care a declarat că Moscova este pregătită să participe la o nouă rundă de discuții trilaterale în luna noiembrie.

Potrivit acestuia, negocierile „ar putea avea loc la Abu Dhabi”, capitala Emiratelor Arabe Unite.

Ușakov a afirmat și că „războiul din Ucraina se apropie de sfârșit”, fără să anunțe un acord privind încetarea luptelor.

Întâlnirea dintre Putin și Witkoff face parte dintr-o nouă serie de demersuri diplomatice ale administrației americane pentru încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, precizează Politico.

Emisarul special al președintelui Donald Trump a confirmat că negocierile vor continua într-un format care va reuni reprezentanți ai celor trei țări.

„Discuțiile vor continua prin negocieri trilaterale la nivel tehnic între Statele Unite, Rusia și Ucraina”, a transmis Steve Witkoff într-un mesaj publicat pe platforma X.

Cu o zi înaintea întâlnirii cu Vladimir Putin, emisarul american s-a aflat la Oslo, unde a discutat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. După întrevederea de marți, Witkoff a anunțat o propunere privind organizarea unor negocieri la nivelul liderilor celor trei state.

Vizitele emisarului american la Oslo și Sankt Petersburg au avut loc în cadrul noilor încercări ale Washingtonului de a readuce Rusia și Ucraina la masa negocierilor.

De la începutul invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022, Washingtonul și Moscova au participat la mai multe runde de discuții privind conflictul. Cele mai recente negocieri au intrat în impas în februarie, când Statele Unite și Israelul au declanșat războiul împotriva Iranului.

Discuțiile anterioare nu au dus la un acord privind încetarea ostilităților și nici la progrese importante în privința schimburilor de prizonieri de război.

De asemenea, negocierile nu au produs un armistițiu referitor la atacurile asupra infrastructurii energetice.

La începutul săptămânii, publicația americană The Wall Street Journal a relatat că Rusia a propus organizarea unui summit la nivel înalt cu participarea Statelor Unite și Chinei.

Potrivit informațiilor publicate, reuniunea ar urma să aibă ca obiectiv negocierea unui acord pentru încheierea războiului din Ucraina.

Miercuri au apărut și imagini video de la întâlnirea dintre Vladimir Putin și Steve Witkoff de la Sankt Petersburg, în care emisarul american îl laudă pe liderul rus.

Imaginile au fost făcute publice după ce autoritățile ruse au eliberat din captivitate un cetățean american.