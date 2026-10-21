O țară din UE cumpără un milion de mine antitanc. Investiția de 100 de milioane de euro vizează granița cu Rusia
Sursă: Wikipedia
Finlanda pregătește achiziția unui milion de mine antitanc, pentru care armata a alocat aproximativ 100 de milioane de euro. Echipamentele militare vor fi produse de companii finlandeze, iar producția ar urma să înceapă cel târziu în 2028. Măsura urmărește consolidarea apărării frontierei de est, în contextul deteriorării relațiilor cu Rusia. Cele două state au o graniță comună de 1.340 de kilometri.
Finlanda alocă 100 de milioane de euro pentru achiziția unui milion de mine antitanc
Finlanda intenționează să cumpere un milion de mine antitanc de la producători locali, în cadrul unui program destinat consolidării capacităților de apărare a frontierei cu Rusia. Potrivit publicației finlandeze Yle, citată de Mediafax, armata a prevăzut un buget de aproximativ 100 de milioane de euro pentru această achiziție.
Autoritățile militare urmăresc dezvoltarea producției pe plan intern, astfel încât fabricarea minelor antitanc să înceapă cel târziu în anul 2028. Achiziția face parte din măsurile prin care Helsinki intenționează să își întărească apărarea teritorială.
Programul vizează în special protejarea frontierei estice a Finlandei, care se întinde pe 1.340 de kilometri. Aceasta reprezintă cea mai lungă graniță terestră comună cu Rusia dintre toate statele membre ale Uniunii Europene și NATO.
Relațiile dintre Finlanda și Rusia s-au deteriorat după invazia Ucrainei
Decizia de consolidare a capacităților militare intervine într-o perioadă în care relațiile dintre Helsinki și Moscova au ajuns la cel mai scăzut nivel de după Al Doilea Război Mondial.
Invazia rusă în Ucraina, declanșată în februarie 2022, a determinat Finlanda să renunțe la politica sa tradițională de nealiniere militară și să solicite aderarea la NATO.
Procesul de integrare în Alianța Nord-Atlantică s-a încheiat în aprilie 2023, când Finlanda a devenit oficial membru NATO. Prin această decizie, autoritățile de la Helsinki au schimbat orientarea strategică a țării în materie de securitate și apărare.
Finlanda a închis punctele de frontieră cu Rusia și a extins cooperarea militară cu SUA
Tensiunile dintre cele două state s-au accentuat și în urma situației de la frontiera comună, unde autoritățile finlandeze au acuzat Rusia că încearcă să direcționeze fluxuri de migranți către teritoriul Finlandei.
Helsinki a considerat aceste acțiuni drept manifestări ale războiului hibrid și a decis închiderea punctelor de trecere a frontierei cu Rusia.
În paralel, Finlanda a semnat un acord de cooperare militară cu Statele Unite, destinat consolidării colaborării bilaterale în domeniul apărării.
Autoritățile finlandeze au eliminat, de asemenea, restricțiile interne referitoare la găzduirea armamentului aliat pe teritoriul național, în cadrul măsurilor adoptate după aderarea la NATO.
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