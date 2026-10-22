Actualizare BT Pay: noua interfață a aplicației Băncii Transilvania reorganizează accesul la servicii și produse (P)

BT Pay, aplicația de mobil a Băncii Transilvania, intră într-o nouă etapă de dezvoltare, odată cu cea mai importantă transformare de până acum a experienței din aplicație. Schimbarea combină un design împrospătat cu o arhitectură mai clară a funcționalităților.

Obiectivul noii versiuni este simplificarea navigării într-un ecosistem digital care reunește servicii financiare și non-financiare utilizate zilnic de milioane de clienți. Produsele și funcționalitățile rămân aceleași, însă sunt reorganizate pentru a fi mai ușor de identificat și accesat.

Meniul principal este structurat în patru zone:

Homescreen (pagina principală)

Carduri

Recurențe

Produse.

Homescreen-ul oferă acces la conturi, solduri, istoric de tranzacții și extrase de cont, precum și la transferuri, solicitări de bani și schimb valutar.

În Carduri, utilizatorii pot consulta tranzacțiile și beneficiile asociate, pot emite carduri fizice sau virtuale cu design animat și pot gestiona setările acestora, inclusiv blocarea și deblocarea.

Secțiunea Recurențe centralizează facturile și plățile programate, inclusiv conectarea furnizorilor și plata prin scanarea facturii.

În Produse sunt reunite funcționalități pentru economii, donații, credite, asigurări, SIM & eSIM, oferte și Kiddo.

Noua structură este proiectată să susțină extinderea continuă a aplicației și să ofere o experiență mai coerentă, în care serviciile disponibile sunt acum mai simplu de explorat.