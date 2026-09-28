Obiectul din fiecare locuință care nu trebuie aruncat la gunoi. Poate provoca incendii în timpul colectării și sortării deșeurilor

Bateriile uzate păstrate prin sertare, lăsate în telecomenzi, jucării, laptopuri sau telefoane vechi nu sunt simple deșeuri. Atunci când ajung în gunoiul menajer, unele dintre ele se pot deteriora și pot provoca incendii în timpul colectării, transportului sau sortării. În schimb, prin reciclare pot fi recuperate materiale care ulterior reintră în circuitul economic.

Mesajul este transmis în această perioadă de Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB), care participă la Săptămâna Europeană a Reciclării Bateriilor, desfășurată în perioada 5-13 septembrie 2026.

Campania europeană a ajuns la cea de-a 12-a ediție și este organizată de Eucobat împreună cu organizațiile sale membre, sub mesajul #EveryBatteryCounts. Inițiativa pune accent pe colectarea separată a bateriilor uzate și pe recuperarea materiilor prime care pot fi reutilizate.

Una dintre principalele probleme este cea legată de siguranță. Bateriile care ajung în deșeurile menajere se pot deteriora în timpul colectării, transportului sau sortării și pot provoca incendii, în special cele care conțin litiu.

Riscul este întâlnit în mod concret în activitățile de gestionare a deșeurilor. Organizațiile europene din domeniul reciclării avertizează că bateriile cu litiu și cele reîncărcabile pot lua foc dacă sunt deteriorate sau supuse presiunii în vehiculele de colectare, instalațiile de sortare sau stațiile de tratare.

Din acest motiv, bateriile uzate trebuie predate separat, prin intermediul punctelor dedicate de colectare.

Reciclarea are în același timp și o componentă legată de recuperarea materialelor valoroase. Potrivit SNRB, bateriile pot conține zinc, fier, mangan, nichel, cobalt și litiu. Aceste materiale pot fi recuperate în instalații specializate și reintroduse ulterior în economie.

O baterie nu dispare pur și simplu după ce este introdusă într-un recipient de colectare. Ea intră într-un circuit separat de gestionare, în cadrul căruia este sortată și apoi tratată în instalații specializate.

Scopul procesului este recuperarea, în măsura posibilului, a materialelor care pot fi utilizate din nou. Acestea pot ajunge ulterior în diferite produse, inclusiv în fabricarea unor baterii noi.

SNRB precizează că bateriile colectate sunt sortate și procesate în instalații specializate din Europa, unde materiale reutilizabile precum zincul, fierul, manganul, nichelul, cobaltul și litiul sunt recuperate și reintroduse în economie.

Campania atrage atenția și asupra unei surse de baterii uzate care poate fi ușor trecută cu vederea: dispozitivele vechi. Un telefon care nu mai este folosit, un laptop uitat într-un dulap, o jucărie, o telecomandă sau alte aparate abandonate prin casă pot avea încă baterii în interior. SNRB recomandă verificarea acestor dispozitive și, acolo unde acest lucru este posibil și sigur, îndepărtarea bateriilor pentru predarea lor la punctele de colectare corespunzătoare.

Președintele SNRB, Elena Gaspar Ion, subliniază importanța predării bateriilor uzate pentru colectare. Potrivit acesteia, bateriile nu reprezintă deșeuri obișnuite, iar colectarea lor separată contribuie atât la siguranță și protecția mediului, cât și la recuperarea unor materii prime.

Săptămâna Europeană a Reciclării Bateriilor are loc și în contextul noilor obiective europene privind colectarea și reciclarea bateriilor. Regulamentul UE 2023/1542 privind bateriile și deșeurile de baterii a stabilit ținte mai ambițioase pentru colectarea bateriilor portabile uzate. Pentru această categorie, obiectivul este atingerea unei rate de colectare de cel puțin 63% până la 31 decembrie 2027 și de 73% până la 31 decembrie 2030.

Regulamentul stabilește și obiective distincte pentru bateriile provenite de la mijloace de transport ușoare, precum bicicletele și trotinetele electrice. Pentru acestea, ținta este de 51% până la sfârșitul anului 2028 și de 61% până la sfârșitul anului 2031.

La nivel european există și obiective referitoare la recuperarea materialelor. În cazul litiului, regulamentul prevede un nivel minim de recuperare de 50% până la sfârșitul lui 2027 și de 80% până la sfârșitul lui 2031. Pentru cobalt, cupru, plumb și nichel, obiectivul este stabilit la 90% până în 2027 și la 95% până în 2031.