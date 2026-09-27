Horoscop 28 septembrie – 4 octombrie 2026. Zodia nerăbdătoare să-și îndeplinească dorințele. Ai grijă să nu devii irascibil

Din cuprinsul articolului BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

BALANȚĂ

SCORPION

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

PEȘTI

Săptămâna 28 septembrie – 4 octombrie 2026 vine cu numeroase schimbări și aspecte astrologice importante, iar ultimele zile ale intervalului sunt cele mai aglomerate. Mercur intră în Scorpion, Venus își începe mișcarea aparent retrogradă, iar Marte formează atât un trigon cu Neptun, cât și o opoziție cu Pluton. În același timp, Soarele ajunge în opoziție cu Saturn, în timp ce Luna traversează Taurul, Gemenii și Racul, pentru ca duminică să intre în Leu. Toate aceste configurații pot aduce o perioadă intensă, în care comunicarea, relațiile și deciziile importante vor necesita mai multă atenție. Află toate detaliile din horoscopul oferit în exclusivitate Capital de profesorul Radu Ștefănescu.

Luni și marți aduc entuziasm și oportunități neașteptate. Curiozitatea și inventivitatea te ajută să faci descoperiri și să găsești modalități noi, mai eficiente, de a face lucrurile. O licărire a viitorului poate veni printr-o intuiție spontană sau o capacitate psihică sporită. Acesta este un moment ideal pentru a socializa și a te implica în activități de grup. Întâlnirile întâmplătoare sunt posibile. Ești mai predispus să întâlnești oameni neortodocși din medii culturale sau etnice, diferite de ale tale. Banii sunt mediocru aspectați.

De miercuri până duminică este o perioadă de timp care te face mai intuitiv și mai romantic. Latura ta mistică poate atrage oameni mai în armonie cu dezvoltarea ta spirituală și s-ar putea chiar să-ți găsești sufletul pereche. Poți fi sensibil la dorințele celorlalți și te vei bucura să le servești. Acest lucru poate duce la acte de caritate sau donații. Banii sunt bine aspectați. Ai multă energie liniștitoare și vindecătoare de împărtășit și nu ar trebui să te simți vinovat pentru vreo creștere a egoului.

Luni până vineri este perioada de timp ideală pentru a vizita părinții și copiii, a primi oaspeți, a grădinări, a decora, a te juca cu copiii, a te relaxa și a-ți dezvolta potențialul creativ și artistic. Mentorii sau patronii îți pot oferi favoruri speciale și îndrumare. Aceștia îți pot încuraja talentele creative și artistice, te pot ajuta financiar sau îți pot avansa viața intelectuală și profesională. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru a încuraja creativitatea copiilor tăi și a-i îndruma pe ceilalți la locul de muncă. O imagine de sine pozitivă te ajută să proiectezi o imagine publică iubitoare și frumoasă.

Sâmbăta și duminica aduc mai multă nerăbdare de a-ți îndeplini dorințele pasionale. Dar imboldul și spiritul de luptă pentru a reuși te pot face să fii irascibil. Furia mocnită poate ieși la suprafață sub formă de iritare, enervare și izbucniri emoționale. Un impuls subconștient de a acționa impulsiv poate duce la pericol prin asumarea de riscuri. Este nevoie de curaj pentru a înfrunta orice îți provoacă durere sau te face să te simți amenințat.

Luni și marți sunt ideale pentru a face schimbări semnificative, deoarece ești dispus să experimentezi lucruri noi și să întâlnești oameni diferiți sau neobișnuiți. S-ar putea chiar să simți cum se intensifică anticiparea și entuziasmul, simțind că vor veni vremuri mai bune. Un sentiment de libertate și mai puține inhibiții îți permit să arăți o latură mai energică a personalității tale. Viața ta amoroasă poate beneficia de dorințele tale mai deschise. Nu cumpăra obiecte de folosință îndelungată, nu investi.

De miercuri până duminică , emoțiile, imaginația și creativitatea ta sunt intensificate. Prietenii ar putea veni la tine pentru alinare sau pentru un umăr pe care să plângi. O nouă poveste de dragoste este posibilă și s-ar simți ca o conexiune cu sufletul pereche. Munca creativă și artistică, cum ar fi muzica, compoziția și videoclipul, este favorizată. S-ar putea să găsești inspirație pentru a duce la bun sfârșit un proiect dificil.

De luni până miercuri aduce deschidere la minte, gândire flexibilă și o atmosferă de cooperare. Este ideal pentru rezolvarea problemelor, negociere, colaborare, rezolvarea conflictelor și repararea relațiilor stresante. Este posibil să primești vești bune și să-ți faci noi prieteni sau contacte de afaceri. Orice nou parteneriat va fi probabil reciproc benefic. De asemenea, te poți baza pe o intuiție fiabilă și pe excelente abilități de luare a deciziilor.

De joi până duminică, problemele legate de dragoste, frumusețe și afecțiune ocupă un loc central în viața ta. Așa că nu rata această ocazie de a-i spune cuiva sentimentele tale. Oricum, ar trebui să simți că vrei să strigi din toți rărunchii. Dacă te simți bine și te iubești pe tine însuți, îți este ușor să-i iubești pe ceilalți și să te distrezi. Acesta este un moment deosebit de bun pentru a începe o relație, a îmbunătăți scorul relațiilor tale sentimentale.

De luni până vineri, ar trebui să te bucuri de mai multă libertate pentru a-ți exprima personalitatea unică și a-ți urma obiectivele. O mai mare conștientizare de sine, o minte deschisă și oportunități aduc experiențe și aventuri noi și variate, făcându-ți viața mai interesantă și mai incitantă. Sunt posibile sclipiri de intuiție, vise vii sau întâlniri întâmplătoare. Acestea ar putea duce la descoperiri de sine, dezvăluindu-ți întregul potențial sau ajutându-te să lași în urmă vechile obiceiuri. Banii sunt bine aspectați, îndrăznește!

Sâmbăta și duminica aduc o pasiune intensă pentru îndeplinirea celor mai mari dorințe ale tale. Poți depune eforturi mari pentru a obține victoria în acest spirit competitiv. Realizări remarcabile sunt posibile dacă poți canaliza impulsurile agresive și dominante în mod constructiv. Dar intimidarea și dinamica pot atrage o rezistență puternică din partea unor inamici puternici. Orice tactică coercitivă, amenințări sau intimidare se va întoarce cel mai probabil împotriva ta.

Luni până miercuri aduce o gândire echilibrată și rațională cu privire la obiectivele tale. Îți poți impresiona superiorii cu ideile tale pentru a îmbunătăți productivitatea și munca în echipă, în carieră. Acum este momentul ideal să iei în considerare o promovare, o mărire de salariu sau o schimbare de loc de muncă și să susții examene. De asemenea, poți câștiga simpatia persoanelor pe care le supervizezi sau de care ai grijă. Așadar, acesta este un moment bun pentru a-i convinge, încuraja, învăța și instrui pe ceilalți.

De joi până duminică, s-ar putea să ai mai multă nevoie de relaxare decât de muncă grea. Prietenii, iubiții, familia și copiii te pot încânta. Problemele de afaceri ar trebui să se dovedească profitabile și te poți baza pe bune abilități diplomatice și de negociere. Un ochi pentru negocieri și un bun simț al modei fac din acesta momentul ideal pentru a-ți îmbunătăți aspectul fizic cu produse cosmetice, o coafură nouă sau un nou stil de machiaj. Știi unde să tragi linia în cazul comportamentului autocompătimitor, în special în ceea ce privește mâncarea și alcoolul.

Luni și marți aduc schimbări pozitive și entuziasm. O minte mai deschisă și dispusă să-ți asumi riscuri îți permite să profiți la maximum de oportunitățile neașteptate care pot duce la o nouă direcție surprinzătoare în viață. Poți adopta o abordare proaspătă și inovatoare în tot ceea ce faci. Acesta este un moment bun pentru a călători, a te muta sau a te elibera de bunurile materiale dacă acestea îți limitează libertatea.

De miercuri până duminică, o creștere a carismei și senzualității tale sexuale facilitează îndeplinirea dorințelor tale pasionale. Cu toate acestea, poți canaliza această putere și curaj într-o căutare spirituală bazată pe credințele și convingerile tale. Acest lucru te-ar putea însemna descoperirea adevărului, lupta pentru o cauză dreaptă sau ajutorul acordat altora prin acte de bunătate și compasiune. Deși acțiunile tale sunt sincere și altruiste, te poți bucura în continuare de roadele materiale ale muncii tale.

De luni până miercuri aduce abilități de comunicare, dorință de armonie și capacitatea de a face compromisuri. Poți să împărtășești mesaje și idei eficient, să negociezi, să vorbești în public, să prezidezi întâlniri, să-i convingi pe alții, să vinzi produse, să ceri favoruri și să ceri sfaturi. Vei fi mai curios, mai adaptabil și mai dornic să-ți îmbunătățești perspectivele, fiind în același timp realist, dar intuitiv în ceea ce privește obiectivele tale. Acesta este momentul perfect pentru a-ți îmbunătăți imaginea publică sau profilul de pe rețelele sociale.

De joi până duminică aduce pace și armonie acasă și la locul de muncă. Acesta este un moment excelent pentru a rezolva conflictele prin respect reciproc, onestitate și disponibilitate la compromisuri. Abilitățile bune de negociere și imparțialitatea înseamnă că poți acționa și ca intermediar pentru a rezolva disputele dintre ceilalți, în special dintre membrii familiei sau colegii de muncă. Deși acesta este un moment ideal pentru autopromovare, crearea de bogăție și succes în carieră, este, de asemenea, o oportunitate excelentă de a te retrage din lumina reflectoarelor și de a te întoarce în confortul căminului.

De luni până vineri aduce o mai mare libertate de alegere, în special în ceea ce privește cariera și viața de familie. Schimbările neașteptate pot duce la oportunități interesante de avansare sau la o nouă direcție. Acesta este un moment excelent pentru a face schimbări, deoarece ești mai adaptabil și dornic să le îmbrățișezi. Poți face compromisuri suficient de mari pentru a te integra în medii noi, fără a sacrifica independența. Experimentarea și sclipirile de intuiție pot duce la descoperiri și lucrări creative originale care exprimă stilul tău unic.

Sâmbătă și duminică, s-ar putea să tânjești după pace și liniște și să vrei să te odihnești confortabil acasă. Dar va trebui să te confrunți cu presiunile muncii sau ale relațiilor. Schimbările de dispoziție, anxietatea, nesiguranța și incertitudinea ar putea face relaxarea și găsirea armoniei în relații extrem de dificile. Învățarea adaptării, a compromisurilor și a adaptării comportamentului tău va restabili echilibrul emoțional și va ajuta la evitarea unei crize.

Luni până miercuri aduce alertă mentală, gândire rapidă și curiozitate. Este ideal pentru citit, scris, studiat, susținerea examenelor, editarea și împărtășirea gândurilor și ideilor. Vei fi ocupat cu diverse comunicări și treburi. Deschiderea și directitudinea ta favorizează rezolvarea conflictelor, munca în echipă, relațiile de afaceri, convingerea și dezbaterile. Plictiseala nu este o opțiune, deoarece creierul tău are nevoie de stimulare. Fără ea, s-ar putea să devii neliniștit și anxios. Banii sunt bine aspectați, dar nu cheltui pe capricii.

De joi până duminică este o perioadă excelentă pentru multe lucruri, deoarece ar trebui să te bucuri de relații bune cu aproape toată lumea. Poți folosi creșterea atractivității publice și a popularității în avantajul tău, fără să-ți faci griji cu privire la vinovăție sau regrete. Acesta este un moment bun pentru a cere o favoare sau un împrumut bancar. Poți repara o relație destrămată sau poți găsi o soluționare pașnică a disputelor. De asemenea, este un moment bun pentru activități de agrement, cum ar fi distracția acasă sau mersul la un restaurant, club de noapte sau parc de distracții.

Luni și marți aduc schimbări pozitive, eliberatoare, care se întâmplă rapid și fără probleme. Conștientizarea de sine sporită și deschiderea la minte vă permit să vă adaptați la condiții noi și să valorificați oportunitățile neașteptate. Sclipiri de intuiție și viziuni pot duce la descoperiri creative și inspirație.

De miercuri până duminică aduce o pasiune sporită și un curaj spiritual sporit, perfecte pentru a-ți apăra drepturile sau a lupta pentru o cauză nobilă. O abordare non-amenințătoare și un farmec magnetic te ajută să motivezi oamenii eficient, fără a fi forțată sau autoritară. Simțindu-te mai romantică și senzuală, poți atrage un partener sincer și plin de compasiune sau te poți bucura de o aventură erotică cu un partener existent.

De luni până miercuri, poți fi mai sensibil, mai plin de compasiune și mai intuitiv decât de obicei. Te poți vindeca cu cuvintele tale și poți comunica eficient la nivel nonverbal. Imaginația, vizualizarea și creativitatea sporite sunt ideale pentru practici spirituale, visare, artă, scriere creativă, poezie, cântat și dans. Financiar vorbind, nu se schimbă nimic, banii sunt tot cei pe care îi știi.

De joi până duminică, poți proiecta o imagine foarte pozitivă, ceea ce îți va ușura câștigarea aprobării celorlalți, în special a superiorilor. Acesta este un moment excelent pentru a cere favoruri, a împrumuta bani și a susține prezentări. De asemenea, este favorabil să găsești un partener de afaceri, un consultant financiar sau un alt profesionist care să te ajute. Ar trebui să te bucuri de un profil public și o imagine pe rețelele sociale mai proeminente și atractive. Poți folosi acest lucru pentru a-ți avansa cariera, a face publicitate, a vinde sau a obține sprijin pentru o cauză nobilă.