Înmatriculările auto din România au scăzut cu 10,6% în 2026. Dacia a pierdut aproape 10% din piață

Înmatriculările de autoturisme noi din România au scăzut cu 10,6% în primele nouă luni din 2026, în timp ce piața Uniunii Europene a crescut cu 5,7%. Datele ACAROM și ACEA arată că Dacia a înregistrat un recul de 9,7%, pe fondul evoluțiilor diferite ale pieței auto europene în aceeași perioadă.

România s-a clasat pe locul 17 în Uniunea Europeană în funcție de numărul de autoturisme noi înmatriculate în primele nouă luni din 2026, cu un total de 86.142 de unități, în scădere cu 10,6% față de perioada similară din 2025, potrivit datelor Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), care citează statistici ale Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Dintre autoturismele noi înmatriculate în România, 7.889 au fost complet electrice, în creștere cu 45,4% față de ianuarie-septembrie 2025. Totodată, 55.424 de autoturisme au avut propulsie hibridă, cu 3,5% mai multe decât în perioada similară a anului trecut.

La nivelul Uniunii Europene, înmatriculările de autoturisme noi au ajuns la 8.517.059 de unități în primele nouă luni din 2026, în creștere cu 5,7% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Autoturismele complet electrice au însumat 1.931.465 de unități, în creștere cu 48,5%, reprezentând 21,7% din totalul pieței europene. În același timp, au fost înmatriculate 3.950.787 de autoturisme hibride, cu 16,8% mai multe decât în intervalul ianuarie-septembrie 2025.

Creșteri ale înmatriculărilor de autoturisme noi au fost înregistrate în toate cele patru mari piețe europene menționate de ACAROM. Franța a raportat un avans de 4,1%, Germania de 5,3%, Spania de 6,7%, iar Italia de 8,6%.

În primele nouă luni din 2026, grupul Renault a înregistrat 971.760 de autoturisme noi înmatriculate, în scădere cu 3,1% față de perioada similară din 2025.

Pentru marca Dacia, numărul înmatriculărilor a ajuns la 405.768 de unități, înregistrând un recul de 9,7%. Potrivit ACAROM, scăderea este similară celei raportate după primele opt luni ale anului.

La nivelul întregii Europe, în primele nouă luni din 2026, grupul Volkswagen a înregistrat cel mai mare număr de autoturisme noi înmatriculate, respectiv 2.667.677 de unități, în creștere cu 0,5% față de perioada similară din 2025.

Pe locul al doilea s-a situat grupul Stellantis, cu 1.533.540 de autoturisme noi înmatriculate, în creștere cu 4,7%. Grupul Renault a ocupat poziția a treia, cu 971.760 de unități, în scădere cu 3,1% comparativ cu ianuarie-septembrie 2025.

În cadrul grupului Renault, marca Dacia a înregistrat 405.768 de autoturisme noi înmatriculate, în scădere cu 9,7% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Înmatriculările de autoturisme noi marca Ford au totalizat 277.269 de unități în primele nouă luni din 2026, cu 15,2% mai puține decât în intervalul similar din 2025, potrivit datelor prezentate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).

În septembrie 2026, înmatriculările de autoturisme noi în Uniunea Europeană au crescut cu 9,3% față de aceeași lună a anului trecut, ajungând la 971.048 de unități.