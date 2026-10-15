Producția de mașini din România a scăzut cu aproape 13% în septembrie. Dacia și Ford Otosan au fabricat mai puține autoturisme

Producția de autoturisme din România a înregistrat o scădere de 12,6% în septembrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate joi de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM). Ambele uzine, Dacia Mioveni și Ford Otosan Craiova, au raportat volume mai mici de fabricație. În primele nouă luni ale anului, producția națională a scăzut cu 10,9%, până la 355.715 unități. În aceeași perioadă, s-a redus și numărul autoturismelor noi înmatriculate.

Producția de autoturisme din România a totalizat 355.715 unități în perioada ianuarie-septembrie 2026, față de 399.199 de vehicule fabricate în intervalul corespunzător din 2025, conform datelor centralizate de ACAROM. Diferența reprezintă o reducere de 43.484 de autoturisme, echivalentul unui declin de 10,9%.

Din totalul vehiculelor produse în acest an, 182.558 au ieșit de pe liniile de fabricație ale uzinei Dacia de la Mioveni, iar alte 173.157 au fost asamblate la fabrica Ford Otosan din Craiova.

„Pe primele nouă luni din 2026, producţia de automobile se situează la un nivel de 355.715 unităţi (182.558 unităţi Dacia şi 173.157 unităţi Ford Otosan), o scădere de 10,9%, faţă de perioada similară din 2025, respectiv 399.199 unităţi”, a transmis joi ACAROM.

Datele privind activitatea celor doi constructori arată că Dacia a înregistrat cea mai mare reducere procentuală a producției în primele nouă luni din 2026. La uzina de la Mioveni au fost fabricate 182.558 de autoturisme, comparativ cu 214.521 de unități în aceeași perioadă din 2025, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 15%.

Pe fondul reducerii ritmului de fabricație, Automobile Dacia a lansat recent un nou program de plecări voluntare destinat angajaților uzinei.

La fabrica Ford Otosan din Craiova, producția realizată între ianuarie și septembrie 2026 a ajuns la 173.157 de autoturisme, față de 184.678 de unități în intervalul similar al anului trecut. Constructorul a înregistrat astfel o diminuare de 6,2%.

Producția auto din România a continuat să scadă și în septembrie 2026, când cele două fabrici au realizat împreună 45.776 de autoturisme, față de 52.399 de unități în aceeași lună din 2025. Potrivit ACAROM, reducerea anuală a fost de 12,6%.

La Mioveni, Dacia a fabricat 23.355 de autoturisme în septembrie 2026, comparativ cu 29.031 de unități în septembrie anul trecut. Diferența reprezintă o scădere de aproximativ 19,6%.

În aceeași lună, uzina Ford Otosan de la Craiova a produs 22.421 de vehicule, față de 23.368 în septembrie 2025, ceea ce corespunde unei diminuări de aproximativ 4,1%.

Piața autoturismelor noi din România a înregistrat, de asemenea, o contracție în primele nouă luni ale anului 2026, potrivit statisticilor comunicate de Asociația Constructorilor de Automobile din România. În acest interval au fost înmatriculate 97.210 autoturisme noi, cu 10,62% mai puține decât în perioada corespunzătoare din 2025.

Tendința descendentă s-a menținut și în septembrie 2026, când numărul înmatriculărilor de autoturisme noi a fost cu 11,2% mai mic decât în aceeași lună a anului precedent, conform datelor ACAROM.