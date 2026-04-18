Grupul chinez BYD, cel mai mare producător mondial de pe piața vehiculelor electrice, a demarat discuțiile pentru a se alătura Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Această mișcare strategică, confirmată recent de un purtător de cuvânt al asociației, ar putea oferi gigantului din Shenzhen o voce influentă în inima Europei, într-un moment marcat de tensiuni comerciale și tarife vamale stricte.

Dacă cererea va fi aprobată, BYD va marca o premieră istorică, devenind primul producător auto chinez primit în rândurile ACEA.

Organizația, cu sediul la Bruxelles, reprezintă în prezent 17 membri, printre care se numără coloși europeni precum Volkswagen și Stellantis, dar și jucători globali ca Ford și Honda.

Admiterea în acest cerc select i-ar permite companiei BYD să participe direct la dialogul cu instituțiile Uniunii Europene și să influențeze politicile de lobby ale industriei.

Această ofensivă diplomatică vine în contextul în care BYD își consolidează prezența fizică pe continent pentru a eluda taxele la import.

Compania finalizează construcția primei sale fabrici europene în Ungaria, unde producția de masă este programată să înceapă în lunile următoare. Localizarea producției este o piesă esențială în puzzle-ul BYD, permițându-i să rămână competitivă în ciuda barierelor tarifare impuse vehiculelor fabricate în China.

Deși o decizie finală privind calitatea de membru nu a fost încă luată, demersul subliniază ambiția BYD de a nu mai fi privit ca un simplu exportator, ci ca un jucător local integrat.

Succesul acestui demers ar putea deschide calea și pentru alte companii chineze, precum Chery Automobile, care a început deja asamblarea de unități în Spania, la Barcelona.

Fondată în 1995 ca producător de baterii, compania BYD (Build Your Dreams) a evoluat spectaculos, devenind cel mai mare producător mondial de vehicule electrice și hibride.

Succesul companiei se bazează pe o integrare verticală unică: spre deosebire de alți constructori, BYD își produce propriile baterii (tehnologia revoluționară Blade Battery), cipuri și motoare electrice. Această autonomie i-a permis să controleze costurile și să reziste crizelor globale de aprovizionare.

În ultimii ani, grupul condus de Wang Chuanfu și-a extins agresiv prezența în afara Chinei, vizând Europa ca piață strategică. Prin modele sale accesibile, dar avansate tehnologic, BYD pune o presiune imensă pe producătorii tradiționali.

Expansiunea lor nu este doar comercială, ci și industrială, investind masiv în fabrici locale (precum cea din Ungaria) pentru a deveni un „insider” pe piața europeană și a evita barierele tarifare impuse importurilor asiatice.

Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), cu sediul la Bruxelles, este principala forță de lobby care reprezintă interesele industriei auto în fața instituțiilor Uniunii Europene.

Înființată în 1991, asociația reunește cei mai importanți producători de autoturisme, furgonete, camioane și autobuze care au facilități de producție pe continent. Printre membrii săi se numără giganți precum BMW, Renault, Volkswagen și Volvo, dar și companii globale cu rădăcini americane sau japoneze, precum Ford și Honda.

Rolul ACEA este crucial în definirea standardelor de emisii, a reglementărilor de siguranță și a politicilor de tranziție către mobilitatea verde.

Într-o perioadă de schimbări legislative radicale, cum este interzicerea motoarelor termice din 2035, ACEA acționează ca un mediator între nevoile economice ale producătorilor și ambițiile climatice ale UE.