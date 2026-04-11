Producția de autoturisme din România a înregistrat o scădere de 4,5% în luna martie 2026 față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).

În prima lună de primăvară din 2026, la nivel național au fost produse 48.175 de autoturisme, comparativ cu 50.463 de unități în martie 2025. Dintre acestea, Uzina Dacia de la Mioveni a realizat 24.264 de unități, iar fabrica Ford Otosan de la Craiova a produs 23.911 vehicule.

Pe ansamblul primelor trei luni din 2026, producția auto din România a ajuns la 128.419 unități, în scădere cu 5,4% față de aceeași perioadă din 2024, când au fost raportate 135.723 de autovehicule.

Înmatriculările de autoturisme noi în România au înregistrat o creștere de 4,65% în luna martie 2026 față de aceeași perioadă din 2025, ajungând la 10.383 de unități, potrivit datelor ACAROM.

Pe ansamblul primelor trei luni din 2026, volumul autoturismelor noi înmatriculate a scăzut cu 19% față de perioada similară a anului precedent, până la 27.275 de unități. În clasamentul mărcilor, pe primele locuri se află Dacia, Toyota și Skoda.

În ceea ce privește autoturismele second-hand înmatriculate pentru prima dată în România, acestea au ajuns la 89.584 de unități în primele trei luni, în scădere cu 6,8% față de anul anterior.

În februarie 2026, înmatriculările de autoturisme noi în Uniunea Europeană au crescut cu 1,4% față de februarie 2025, atingând 865.437 de unități.

În perioada ianuarie–februarie 2026, au fost înmatriculate 1.664.680 de autoturisme, în scădere cu 1,2% față de aceeași perioadă din 2025. Din total, 312.369 de unități au fost full electrice, în creștere cu 22,3%, reprezentând 18,8% din piață, iar 806.649 au fost hibride, în creștere cu 24,8%.

La nivelul piețelor naționale, Franța (-11,1%) și Germania (-1,4%) au înregistrat scăderi, în timp ce Spania (+4,6%) și Italia (+10,2%) au raportat creșteri.

România se află pe locul 17 în UE, cu 16.892 de autoturisme noi înmatriculate, în scădere cu 28,9%. Dintre acestea, 1.908 au fost electrice (+1,1%), iar 9.727 hibride (-9,9%).

În clasamentul constructorilor, Grupul Volkswagen a condus piața cu 512.094 unități (-1,1%), urmat de Stellantis cu 335.426 unități (+8,2%) și Renault cu 174.806 unități (-14,7%). Marca Dacia a înregistrat 68.252 de unități (-29,3%), iar Ford a totalizat 55.025 unități, în scădere cu 20,3%.