Protest la Mina Vulcan. Zeci de mineri au rămas în subteran, nemulțumiți de salariile primite după transferul de la Lupeni

Zeci de mineri transferați de la Mina Lupeni la Mina Vulcan au declanșat marți dimineață, 20 octombrie, un protest spontan, refuzând să iasă din subteran la încheierea schimbului de noapte. Angajații sunt nemulțumiți de diferențele salariale constatate după transfer, odată cu primirea primelor fișe de plată. Protestul afectează și activitatea minerilor din schimbul de dimineață, o parte dintre aceștia nereușind să ajungă la locurile de muncă.

Activitatea Minei Vulcan a fost perturbată marți dimineață, după ce mai mulți angajați au decis să rămână în subteran, deși programul lor de lucru se încheiase.

Minerii din schimbul de noapte ar fi trebuit să iasă la suprafață în jurul orei 6:00, însă au refuzat să părăsească exploatarea, în semn de protest față de condițiile salariale aplicate după transferul de la Mina Lupeni.

Potrivit publicației Gazeta de Dimineață, nemulțumirile au apărut după ce angajații transferați au primit primele fișe de plată și au observat că salariile diferă de cele încasate la fostul loc de muncă.

Situația a afectat inclusiv schimbul de dimineață, deoarece o parte dintre minerii care urmau să înceapă activitatea la ora 6:00 nu au mai ajuns la posturile de lucru.

Potrivit informațiilor publicate de Gazeta de Dimineață, angajații transferați de la Lupeni au fost încadrați în grila salarială aplicată la Mina Vulcan.

Aceasta ar prevedea remunerații diferite față de cele existente la exploatarea de unde au provenit, chiar și pentru funcții comparabile.

Diferențele ar fi de câteva zeci de lei, însă situația a provocat nemulțumiri în rândul personalului transferat.

Minerii au constatat modificările odată cu primirea primelor documente salariale după mutarea la noul loc de muncă.

Protestul a fost declanșat în contextul în care angajații consideră că transferul nu ar fi trebuit să conducă la diferențe de remunerare pentru activități similare.

Transferurile de personal au avut loc în contextul procesului de închidere a Minei Lupeni.

Aproximativ 50 de angajați au fost mutați la Mina Vulcan, pentru a-și putea continua activitatea profesională până la îndeplinirea stagiului de cotizare necesar pensionării.

Minerii au solicitat aceste transferuri pentru a evita întreruperea activității înainte de acumularea vechimii necesare.

Documentele aferente mutării au fost semnate în urmă cu aproximativ o lună, însă nemulțumirile au apărut după primirea primelor fișe de plată.

Diferențele dintre grilele salariale ale celor două exploatări au devenit astfel principalul motiv al protestului de marți dimineață.

Minerii din Valea Jiului au mai protestat și în luna august 2026, tot în contextul transferurilor între exploatările miniere.

La acel moment, angajații din schimburile I și II au rămas în subteran, fiind nemulțumiți de modul în care erau decontate cheltuielile de transport după mutarea personalului.

Actualul protest readuce în atenție dificultățile întâmpinate de angajați în procesul de reorganizare a activităților miniere.

De această dată, principala nemulțumire este legată de salariile stabilite după transferul de la Mina Lupeni la Mina Vulcan.

Protestul afectează desfășurarea activității în exploatare, inclusiv schimbul de dimineață. Din informațiile disponibile până în prezent, nu a fost anunțată o soluție pentru revendicările angajaților și nici momentul în care minerii vor reveni la suprafață.