Ajutor de încălzire 2026-2027. Românii care au acești bani în cont pierd sprijinul de la stat

Românii cu venituri reduse pot beneficia și în sezonul rece 2026-2027 de ajutor pentru încălzirea locuinței, însă acordarea acestuia depinde nu doar de câștigurile lunare, ci și de economiile și bunurile deținute. Persoanele care au în conturi sau depozite bancare sume ce depășesc plafonul stabilit de legislație pot fi excluse de la plata ajutorului, chiar dacă veniturile lor lunare se încadrează în limitele prevăzute de lege.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței este acordat în baza Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. Pentru a beneficia de acest sprijin, solicitanții trebuie să îndeplinească atât condițiile referitoare la venituri, cât și pe cele privind bunurile mobile, imobile și economiile deținute.

Una dintre regulile importante vizează sumele păstrate în conturi și depozite bancare. Potrivit criteriilor de eligibilitate, deținerea de către cel puțin un membru al familiei a unuia sau mai multor conturi ori depozite bancare a căror valoare totală depășește de trei ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat poate conduce la excluderea de la acordarea ajutorului.

Pentru anul 2026, câștigul salarial mediu brut stabilit prin Legea nr. 44/2026 este de 9.192 de lei. Prin urmare, plafonul rezultat din aplicarea acestei reguli este de 27.576 de lei.

De exemplu, dacă un solicitant deține 15.000 de lei într-un depozit bancar și încă 15.000 de lei într-un alt cont care intră în categoria analizată, suma totală ajunge la 30.000 de lei. Aceasta depășește plafonul de 27.576 de lei și poate determina respingerea cererii.

Regula se aplică și persoanelor care au venituri lunare reduse, deoarece verificarea economiilor reprezintă o condiție distinctă de cea privind veniturile.

Potrivit Legii nr. 226/2021, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor și persoanelor singure care se încadrează în anumite limite de venit.

În cazul familiilor, venitul mediu net lunar nu trebuie să depășească 1.386 de lei pentru fiecare membru. Pentru persoanele care locuiesc singure, plafonul este de 2.053 de lei pe lună.

Astfel, o familie formată din două persoane trebuie să aibă venituri nete lunare luate în calcul de cel mult 2.772 de lei, în timp ce pentru o familie cu trei membri limita ajunge la 4.158 de lei.

Valoarea efectivă a ajutorului diferă în funcție de veniturile beneficiarilor și de sistemul de încălzire utilizat. Compensarea poate varia între 10% și 100% din valoarea de referință stabilită potrivit legislației.

Sprijinul poate fi acordat pentru încălzirea cu gaze naturale, energie electrică, energie termică în sistem centralizat sau combustibili solizi și petrolieri.

Pe lângă economiile bancare, autoritățile verifică și bunurile deținute de solicitant sau de membrii familiei.

Deținerea unor proprietăți imobiliare suplimentare poate conduce la pierderea eligibilității. În această categorie intră clădirile și alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, precum și anumite terenuri intravilane.

În cazul terenurilor, sunt prevăzute limite de peste 1.200 de metri pătrați în mediul urban și peste 2.500 de metri pătrați în mediul rural, fără includerea terenurilor de împrejmuire a locuinței și a curții aferente, în condițiile stabilite de normele aplicabile.

Și deținerea anumitor autovehicule poate determina excluderea de la acordarea ajutorului. Printre acestea se numără autoturismele cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepțiile prevăzute pentru vehiculele utilizate sau adaptate transportului persoanelor cu dizabilități.

De asemenea, poate constitui un criteriu de excludere deținerea a mai mult de un vehicul cu o vechime de peste 10 ani, care are drept de circulație pe drumurile publice.

Lista bunurilor care pot împiedica acordarea sprijinului include și șalupe, bărci cu motor, iahturi sau alte ambarcațiuni. Sunt prevăzute excepții, inclusiv pentru mijloacele de transport necesare persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027.

Pentru obținerea sprijinului, persoanele eligibile trebuie să depună o cerere și o declarație pe propria răspundere la autoritățile locale competente, prin serviciile de asistență socială.

Documentele trebuie să cuprindă informații despre componența familiei, veniturile realizate, bunurile deținute și sistemul de încălzire utilizat.

Pentru acordarea ajutorului încă de la începutul sezonului rece, solicitanții trebuie să respecte termenul de depunere prevăzut de lege. Cererile depuse ulterior pot fi aprobate pentru lunile rămase din sezon, în funcție de data înregistrării.

În plus, persoanele care îndeplinesc condițiile pot solicita și suplimentul pentru energie, un sprijin acordat lunar pe tot parcursul anului, inclusiv în perioada sezonului rece.

Prin urmare, înainte de depunerea documentelor, solicitanții trebuie să verifice nu doar nivelul veniturilor lunare, ci și economiile și bunurile aflate în proprietate. Depășirea plafonului bancar de 27.576 de lei sau deținerea unor bunuri incluse pe lista celor care conduc la excludere poate însemna pierderea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței.