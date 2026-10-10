Moneda viitorului. Radu Georgescu: Este cel mai sigur sistem financiar de pe planeta Pământ

Economistul Radu Georgescu consideră că Bitcoin ar putea deveni unul dintre cele mai importante instrumente financiare ale viitorului. Într-o postare pe rețelele sociale, acesta a explicat de ce și-a schimbat radical opinia despre criptomonedă, pe care în urmă cu câțiva ani o considera o posibilă schemă Ponzi. În prezent, economistul include Bitcoin printre cele trei active în care are încredere pentru protejarea economiilor familiei sale, alături de aur și indicele bursier S&P 500.

Economistul Radu Georgescu a relatat că, în această săptămână, a participat la un curs organizat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), în cadrul căruia a fost abordat subiectul Bitcoin.

În opinia sa, faptul că această criptomonedă a ajuns să fie discutată inclusiv în cadrul programelor de pregătire profesională a contabililor arată că interesul pentru activele digitale este în creștere.

Georgescu a subliniat și importanța profesiei contabile, explicând că specialiștii din domeniu trebuie să participe anual la cursuri de pregătire și să urmărească permanent modificările legislative. El consideră că rolul contabililor în companii va deveni tot mai important, în condițiile în care dificultățile economice obligă firmele să ia decizii financiare și fiscale complexe.

Revenind la Bitcoin, economistul a mărturisit că, în urmă cu trei ani, privea criptomoneda cu neîncredere. Ulterior, după ce a început să studieze modul de funcționare al acesteia, și-a schimbat perspectiva.

„Până acum 3 ani și eu credeam că Bitcoin este o schemă Ponzi. Dar am început să-l studiez și am înțeles că este cel mai sigur sistem financiar de pe planeta Pământ.”

Radu Georgescu a explicat că, pentru o perioadă îndelungată, a considerat aurul și indicele bursier S&P 500 drept principalele active prin care își poate proteja economiile familiei.

În urmă cu aproximativ doi ani, a decis să adauge Bitcoin pe această listă, considerând că proprietățile tehnologice ale criptomonedei îi oferă avantaje pe termen lung.

„Până acum 2 ani erau doar 2 active în care credeam că pot să protejeze banii familiei mele: • aurul • indicele S&P 500 ( Dow Jones) De 2 ani, Bitcoin a devenit al treilea activ care cred că va proteja banii familiei mele.”

Economistul a prezentat mai multe argumente pentru această decizie, primul fiind legat de structura descentralizată a rețelei Bitcoin.

Potrivit explicațiilor sale, rețeaua este alcătuită din peste 20.000 de noduri, reprezentate de calculatoare care rulează software-ul Bitcoin și verifică respectarea regulilor sistemului.

Spre deosebire de infrastructura financiară tradițională, Bitcoin nu depinde de o singură instituție care să controleze întreaga rețea. Totuși, verificarea tranzacțiilor de către noduri nu trebuie confundată cu procesul de includere a acestora în blocuri, realizat prin minerit.

Un alt argument prezentat de Radu Georgescu este legat de principiile pe care funcționează criptomoneda.

Acesta a explicat că Bitcoin utilizează matematica și criptografia, în timp ce sistemul monetar tradițional se bazează pe monede emise de băncile centrale și pe încrederea în instituțiile care le administrează.

„Eu cred infinit mai mult în matematică și fizică decât în Guverne.”

Economistul a evidențiat și faptul că rețeaua Bitcoin funcționează permanent, fără să fie limitată de programul instituțiilor bancare.

Tranzacțiile pot fi transmise în orice moment, inclusiv în weekend și în zilele de sărbătoare. În schimb, anumite transferuri bancare tradiționale sunt condiționate de programul sistemelor de procesare, deși serviciile de plăți instant permit deja efectuarea unor transferuri bancare non-stop.

Georgescu a făcut referire și la utilizarea depozitelor bancare pentru finanțarea creditelor, considerând că Bitcoin oferă un alt model de deținere a banilor.

În cazul criptomonedei, utilizatorii care își păstrează singuri cheile private pot controla direct fondurile. Situația este însă diferită atunci când Bitcoin este păstrat pe platforme administrate de terți, unde pot exista riscuri suplimentare.

Economistul consideră că Bitcoin are potențialul de a câștiga tot mai multă importanță în sistemul financiar internațional.

În opinia sa, evoluțiile legislative din Statele Unite privind stablecoin-urile ar putea contribui la dezvoltarea pieței activelor digitale.

Stablecoin-urile sunt criptomonede concepute pentru a menține o valoare relativ stabilă, de regulă prin raportare la o monedă tradițională, precum dolarul american. Acestea sunt diferite de Bitcoin, al cărui preț fluctuează în funcție de cerere și ofertă.

Georgescu anticipează că adoptarea unor reglementări pentru piața activelor digitale ar putea susține interesul investitorilor. Această perspectivă rămâne însă o estimare personală, iar evoluția viitoare a prețului Bitcoin nu poate fi garantată.

Deși este optimist în privința viitorului Bitcoin, Radu Georgescu atrage atenția asupra riscurilor ridicate asociate investițiilor în criptomonede.

Economistul a dezvăluit că valoarea investiției sale a înregistrat fluctuații importante într-un interval relativ scurt.

În prezent, susține că are un câștig de 26%, după ce, în urmă cu două luni, înregistra o pierdere de 20%. El nu exclude posibilitatea ca investiția să ajungă din nou pe minus, chiar cu 50%.

„În momentul de față am un câștig de 26% pe Bitcoin. Dar acum 2 luni aveam o pierdere de 20%. Și este posibil ca peste 2 luni să am o pierdere de 50%.”

Aceste variații evidențiază volatilitatea ridicată a criptomonedei, care poate înregistra atât creșteri spectaculoase, cât și scăderi semnificative într-un timp scurt.

Tocmai din acest motiv, economistul recomandă prudență persoanelor care intenționează să investească, mai ales dacă nu înțeleg mecanismele pieței.

„Sfatul meu este să nu cumperi Bitcoin dacă nu înțelegi cum funcționează. Dacă nu înțelegi, vei intra în depresie.”

În finalul mesajului, Radu Georgescu a lansat o întrebare urmăritorilor săi, invitându-i să își exprime opinia despre viitorul criptomonedei și despre posibilitatea ca aceasta să devină un instrument monetar utilizat pe scară largă.

Deși economistul consideră Bitcoin o soluție de protejare a economiilor pe termen lung, criptomoneda nu oferă protecție garantată împotriva pierderilor, iar investițiile pot fi afectate de volatilitate, schimbări legislative și riscuri tehnologice.