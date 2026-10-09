Concedieri la o companie de supraveghere cu inteligență artificială. Ce se întâmplă cu rețeaua de 120.000 de camere

Flock Safety, compania americană specializată în sisteme de supraveghere bazate pe inteligență artificială și cititoare automate de plăcuțe de înmatriculare, intenționează să reducă personalul cu aproximativ 18%, potrivit unor persoane familiarizate direct cu planurile companiei.

Decizia vine într-o perioadă în care produsele sale sunt tot mai contestate de comunități locale, legislatori și susținători ai dreptului la viață privată. Reducerea ar urma să vizeze aproximativ 270 de angajați, după derularea unui program de plecări voluntare.

Potrivit surselor, persoanele afectate vor părăsi compania la sfârșitul lunii. Informațiile au fost furnizate sub protecția anonimatului, deoarece Flock Safety nu a anunțat public măsura.

Compania a refuzat să comenteze informațiile privind disponibilizările. Flock Safety are aproximativ 1.500 de angajați și a înregistrat o creștere rapidă în ultimii ani, pe fondul extinderii cererii pentru tehnologii de supraveghere și identificare automată a vehiculelor.

În septembrie, Flock Safety a lansat un program de plecări voluntare, prin care le-a oferit angajaților posibilitatea de a solicita încetarea raporturilor de muncă. Informația a fost relatată de publicația Wired luna trecută, înainte de apariția detaliilor privind amploarea reducerilor de personal.

Măsura privind personalul intervine într-un moment în care compania se confruntă cu o atenție sporită din partea autorităților de reglementare, a legislatorilor și a organizațiilor care militează pentru protejarea vieții private. În paralel, Flock continuă să atragă interesul investitorilor de capital de risc, care au susținut dezvoltarea afacerii și extinderea produselor sale.

Percepția publicului asupra tehnologiei companiei rămâne împărțită. Un sondaj recent Reuters/Ipsos, realizat în rândul a aproximativ 1.000 de americani, a indicat că 38% dintre respondenți susțin utilizarea camerelor Flock în comunitatea lor, în timp ce 47% se opun acestei practici.

Rezultatele evidențiază diferențele de opinie privind utilizarea sistemelor automate de supraveghere în spațiile publice. În timp ce susținătorii acestora pun accentul pe rolul lor în investigarea infracțiunilor, criticii atrag atenția asupra riscurilor asociate colectării și distribuirii datelor despre deplasările oamenilor.

Flock Safety operează o rețea formată din aproximativ 120.000 de camere bazate pe inteligență artificială, instalate pe străzi și autostrăzi din 49 de state americane. Sistemele citesc automat plăcuțele de înmatriculare și înregistrează vehiculele care trec prin dreptul camerelor, generând date ce pot fi utilizate ulterior în investigații.

Compania are sediul în Atlanta și a fost fondată în 2017. De atunci, a atras peste 950 de milioane de dolari de la investitori de capital de risc, devenind unul dintre actorii importanți de pe piața tehnologiilor de supraveghere automatizată.

Cea mai recentă rundă de finanțare menționată în articol a avut loc în martie și a însumat 275 de milioane de dolari. Investiția, condusă de Andreessen Horowitz, a evaluat compania la 7,5 miliarde de dolari.

Potrivit Flock Safety, fondurile obținute sunt destinate, printre altele, susținerii unei noi unități de producție în Statele Unite și dezvoltării viitoare a pieței produselor cu drone. Aceste planuri de extindere coexistă cu presiunile publice și instituționale generate de utilizarea sistemelor de supraveghere ale companiei.

Flock Safety furnizează camere video și software pentru peste 4.800 de agenții de aplicare a legii și aproape 1.000 de companii. Firma susține că produsele sale contribuie la investigarea și soluționarea infracțiunilor, însă practicile privind confidențialitatea și partajarea datelor au atras tot mai multe critici.

În septembrie, Florida a interzis utilizarea cititoarelor automate de plăcuțe de înmatriculare pe autostrăzile statului, invocând riscurile pentru viața privată asociate acestor sisteme. Decizia a reprezentat o nouă manifestare a opoziției față de tehnologiile de supraveghere utilizate pe scară largă în spațiile publice.

Și relațiile comerciale dintre companii și furnizorii de tehnologie de supraveghere au intrat în atenția investitorilor. La Home Depot, investitorii au solicitat recent revizuirea parteneriatelor cu furnizorii acestor tehnologii, după apariția unor relatări potrivit cărora datele Flock ar fi fost utilizate în aplicarea legislației privind imigrația.

Aceste preocupări vizează modul în care informațiile colectate prin intermediul camerelor pot fi accesate și folosite de diferite instituții. Dezbaterea privește atât scopurile declarate ale supravegherii, cât și limitele în care datele despre vehicule și deplasări pot fi distribuite sau utilizate de autorități.

Flock Safety se confruntă și cu dificultăți juridice. În Virginia, compania este vizată de un proces referitor la confidențialitatea datelor, în care reclamanții susțin că utilizarea extinsă a camerelor sale bazate pe inteligență artificială echivalează cu supraveghere fără mandat.

Litigiul aduce în prim-plan întrebările privind limitele monitorizării automate și protecția datelor colectate în spațiile publice. Acuzațiile din proces reprezintă susțineri care fac obiectul procedurilor judiciare, în timp ce compania afirmă că tehnologia sa este destinată sprijinirii activităților de investigare a infracțiunilor.

Controversele legate de Flock Safety au ajuns și în dezbaterea politică americană. Alături de centrele de date destinate inteligenței artificiale, camerele companiei au devenit un subiect de dispută în contextul alegerilor de la jumătatea mandatului din acest an.

Candidații au început să își critice tot mai frecvent adversarii prin asocierea acestora cu tehnologiile de supraveghere, pe fondul preocupărilor legate de utilizarea datelor și de extinderea infrastructurii digitale. Astfel, activitatea Flock Safety se află simultan sub atenția comunităților locale, a autorităților, a investitorilor și a actorilor politici.