Adidas dă în judecată un brand australian pentru hainele cu patru dungi. Ce despăgubiri cere compania germană

Adidas a dat în judecată brandul australian White Fox la Curtea Federală din Australia, acuzându-l că vinde haine cu patru dungi, asemănătoare logo-ului său. Compania germană susține că designul poate induce în eroare consumatorii și că retailerul profită de reputația mărcii.

Adidas a intentat un proces împotriva brandului australian White Fox, acuzând compania că vinde și promovează articole vestimentare cu patru dungi paralele, un design „înșelător de asemănător” cu elementul distinctiv al mărcii germane. Adidas susține că aceste produse încalcă drepturile sale asupra mărcii comerciale și ar putea induce în eroare consumatorii.

Compania germană a declarat că a solicitat în repetate rânduri, începând din martie, ca White Fox să înceteze comercializarea și promovarea articolelor vestimentare respective. Firma australiană, cu sediul la Sydney, a refuzat însă să dea curs solicitărilor.

White Fox este un retailer online de tip „fast-fashion”, popular în rândul adolescenților și al tinerilor adulți din Australia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. Compania își promovează produsele prin panouri publicitare, reclame pe autobuze și colaborări cu influenceri, mulți dintre aceștia fiind studenți.

În cadrul unei audieri desfășurate vineri la Curtea Federală din Australia, avocații White Fox au negat că firma ar fi încălcat drepturile Adidas asupra mărcii comerciale. Deși compania nu a depus încă o întâmpinare oficială, reprezentanții săi i-au comunicat judecătorului Ian Jackman că intenționează să susțină că și alte branduri australiene importante, precum Cotton On, Sportscraft și Glassons, comercializează articole vestimentare cu „dungi decorative similare”.

În replică, avocații Adidas au afirmat în instanță că White Fox a urmărit să profite de reputația mărcii germane prin vânzarea și promovarea produselor cu patru dungi.

Procesul, estimat să dureze între trei și patru zile, este programat pentru începutul anului viitor.

În documentele depuse la instanță, Adidas susține că designul său cu trei dungi beneficiază de o „reputație solidă și valoroasă” în Australia, unde este înregistrat ca marcă comercială din 1957. Compania afirmă că, cel puțin din martie, White Fox comercializează și promovează articole vestimentare cu patru dungi paralele, de lățime egală, ceea ce ar constitui o încălcare a drepturilor sale.

Potrivit Adidas, modelele comercializate de retailerul australian sunt „în esență identice sau, altfel, atât de asemănătoare încât pot induce în eroare” în raport cu produsele sale.

Compania germană mai susține că materialele publicitare ale White Fox, inclusiv cele destinate promovării articolelor vestimentare cu patru dungi și a șosetelor proprii, prezintă persoane care poartă produse Adidas autentice. În opinia sa, această asociere vizuală ar putea determina consumatorii australieni să creadă că cele două companii colaborează sau că Adidas și-a dat acordul pentru utilizarea designului respectiv.

Adidas afirmă că White Fox creează astfel o asociere între cele două mărci în mintea consumatorilor sau, cel puțin, se apropie periculos de limita legalității.

Pentru a-și susține acuzațiile, Adidas a prezentat comparații directe între produsele sale și cele comercializate de White Fox, inclusiv pantaloni de trening și pantaloni scurți lejeri. Dovezile includ și imagini cu reclame afișate pe autobuze și în stațiile de autobuz.

Unul dintre exemplele invocate de compania germană este o ofertă online din iunie 2025, în care o persoană purta șosete White Fox și pantofi sport Adidas roz.

Documentele depuse la dosar indică, de asemenea, că, la câteva zile după intentarea procesului, în luna precedentă, logo-ul Adidas de pe încălțămintea prezentată într-o imagine a fost modificat digital pentru a elimina una dintre dungi. O săptămână mai târziu, toate cele trei dungi au fost șterse din imagine.

Adidas a mai câștigat un proces privind utilizarea dungilor pe articole sportive în Australia. În 2013, compania germană a obținut câștig de cauză într-un litigiu cu Pacific Brands, care comercializa pantofi sport cu patru dungi.

Fondată în 2013 de Georgia și Daniel Contos, White Fox este deținută în proprietate privată de cei doi, un cuplu greco-australian, și de Melina Maceri, mama lui Daniel Contos. Compania își extinde prezența pe piața din Statele Unite ale Americii și a intrat pe piața britanică în 2024.

În cele 12 luni încheiate în iunie 2025, White Fox a înregistrat venituri de 542 de milioane de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 286 de milioane de lire sterline sau 377 de milioane de dolari americani, potrivit publicației Australian Financial Review. Cifra reprezintă o creștere de peste patru ori față de veniturile de 121 de milioane de dolari australieni raportate în 2022.

Adidas, care a raportat venituri de 24,8 miliarde de euro în 2025, solicită despăgubiri de la White Fox. Compania germană cere ca retailerul să îi plătească profitul obținut din vânzarea produselor contestate, precum și dobânzile și cheltuielile aferente procesului.