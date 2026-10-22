Încă o companie aeriană românească cere intrarea în insolvență. Transportatorul are datorii de peste 126 de milioane de lei

O nouă companie aeriană românească a solicitat intrarea în insolvență, după demersurile similare făcute de AnimaWings. Dan Air a depus joi, 22 octombrie 2026, o cerere la Tribunalul Ilfov. Transportatorul a raportat pentru anul 2025 datorii totale de peste 126 de milioane de lei, deși a încheiat exercițiul financiar pe profit. Compania intenționează să își continue operațiunile aeriene.

Compania aeriană Dan Air a solicitat oficial deschiderea procedurii de insolvență, cererea fiind înregistrată joi, 22 octombrie 2026, la Tribunalul Ilfov, Secția I civilă, sub numărul de dosar 3523/93/2026.

Demersul a fost inițiat în baza articolului 66 alineatul (10) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Dispoziția legală stabilește că solicitarea formulată de debitor trebuie analizată de instanță în regim de urgență, în cel mult 10 zile de la înregistrare.

Judecarea cererii se desfășoară în camera de consiliu, fără citarea părților. Până în prezent, Tribunalul Ilfov nu a stabilit un termen pentru examinarea solicitării depuse de transportatorul aerian.

Situația financiară a companiei Dan Air arată că transportatorul a înregistrat în 2025 o creștere a veniturilor și a revenit pe profit, însă valoarea obligațiilor financiare a continuat să se majoreze, potrivit datelor raportate la Ministerul Finanțelor.

Cifra de afaceri a ajuns la aproximativ 224,2 milioane de lei în 2025, comparativ cu 176,1 milioane de lei în anul precedent. Diferența reprezintă un avans de aproximativ 48,1 milioane de lei.

Rezultatul net s-a îmbunătățit, de asemenea, compania raportând un profit de 11,6 milioane de lei pentru 2025, după pierderea de 10,9 milioane de lei consemnată în 2024.

În același interval, datoriile totale au urcat de la 90,2 milioane de lei la 126,3 milioane de lei. Astfel, obligațiile financiare ale transportatorului s-au majorat cu aproximativ 36,1 milioane de lei într-un singur an.

Capitalurile proprii au rămas negative, fiind raportate la minus 23,3 milioane de lei. Acest indicator arată că, la sfârșitul exercițiului financiar, valoarea contabilă a datoriilor depășea valoarea activelor societății.

Dan Air activează pe piața transportului aerian din România din 2017, când pilotul Dan Iuhas a înființat societatea sub denumirea Just Us Air, compania fiind orientată inițial către operarea de zboruri pentru alți transportatori.

Printre operatorii aerieni pentru care societatea a furnizat astfel de servicii s-au numărat Transavia, TUI, Air Serbia, Wizz Air și AnimaWings.

Ulterior, transportatorul a adoptat denumirea Dan Air și și-a extins modelul de afaceri prin dezvoltarea unei rețele proprii de zboruri regulate.

În iunie 2023, societatea a început operarea curselor regulate de pe Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav. Dan Air a devenit astfel primul operator care a lansat zboruri comerciale regulate de pe noua infrastructură aeroportuară.

La finalul aceluiași an, compania a transferat operațiunile regulate pe Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău, unde a înființat o bază operațională și a introdus legături aeriene cu mai multe orașe europene.

Transportatorul figurează și în evidențele Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA), organizație internațională care reprezintă interesele companiilor din industria aviației comerciale.

În contextul solicitării de intrare în insolvență, Dan Air intenționează să își mențină activitatea de transport aerian, prin operarea curselor regulate din București și Bacău către destinațiile internaționale incluse în rețeaua sa.

Din Bacău, compania oferă conexiuni către Londra, Dublin, Bruxelles, Milano, Torino și Bologna. Pe platforma oficială a transportatorului sunt prezentate, de asemenea, rute către Barcelona și Madrid.

În ceea ce privește operațiunile de pe aeroportul din București, programul companiei include curse către Dublin, capitala Irlandei, și Damasc, capitala Siriei.

Totodată, în lista destinațiilor publicată de Dan Air se regăsește și ruta București–Ibiza, care asigură o legătură aeriană cu insula spaniolă.

Cererea formulată de Dan Air intervine după ce o altă companie aeriană românească, AnimaWings, a inițiat demersuri similare în instanță, devenind astfel al doilea transportator autohton care solicită deschiderea procedurii de insolvență în ultimele săptămâni.

AnimaWings a înregistrat prima solicitare la Tribunalul București pe 30 septembrie 2026. Instanța a analizat cererea și a dispus respingerea acesteia la 14 octombrie.

Ulterior, pe 20 octombrie 2026, transportatorul a formulat o nouă cerere de intrare în insolvență, înregistrată pe rolul Tribunalului București sub numărul 44113/3/2026. Primul termen de judecată în acest dosar a fost stabilit pentru 28 octombrie.

Separat de solicitările depuse de companie, Tribunalul București are pe rol și cereri formulate de 27 de creditori ai AnimaWings. Printre aceștia se află Banca Transilvania, Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA), precum și mai multe aeroporturi din România.